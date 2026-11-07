Nord-Kivu : les FARDC contiennent une incursion attribuée au FRN

Les FARDC indiquent avoir repoussé une attaque attribuée au Front de résistance nationale (FRN) dans la province du Nord-Kivu, où plusieurs localités demeurent contestées entre l’armée congolaise et les assaillants. L’affrontement intervient dans une région déjà saturée de groupes armés, où la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco) a entamé son retrait graduel. L’apparition revendiquée d’un mouvement rattaché à l’ancien chef de l’État Joseph Kabila introduit une variable nouvelle dans un théâtre dominé jusqu’ici par le M23 et son alliance politique, l’Alliance Fleuve Congo (AFC) de Corneille Nangaa.

Un acteur armé qui s’ajoute à une mosaïque déjà dense

Le Nord-Kivu concentre depuis trois décennies la plus forte densité de groupes armés d’Afrique centrale. Le Baromètre sécuritaire du Kivu, projet académique suivi par l’Université de New York, recense régulièrement plus d’une centaine de factions actives dans les deux Kivu, allant des Forces démocratiques alliées (ADF) d’origine ougandaise aux milices Maï-Maï locales, en passant par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Dans cet écosystème déjà fragmenté, l’irruption d’un Front de résistance nationale se réclamant d’un ancrage politique national, et non communautaire, marque une inflexion.

Le FRN se présente comme un mouvement à vocation politico-militaire, distinct des rébellions à base ethnique qui structurent habituellement la conflictualité de l’est. Son rattachement supposé à Joseph Kabila, président de la RDC de 2001 à 2019, lui confère une portée qui dépasse la seule province du Nord-Kivu. L’ancien chef de l’État, après plusieurs années de retrait relatif, est revenu au centre du débat congolais depuis que les autorités de Kinshasa ont évoqué publiquement une suspicion de connivence avec des acteurs armés opérant à l’est, accusations qu’il a jusqu’ici contestées par la voix de son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Un front qui complique la riposte de Kinshasa

Pour les FARDC, la coexistence de plusieurs foyers insurrectionnels distincts pose un défi opérationnel. L’armée congolaise, qui compte selon les évaluations de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) autour de 130 000 hommes, est déjà mobilisée sur plusieurs axes face à l’offensive du M23/AFC qui a conduit à la prise de Goma puis de Bukavu au début de 2025. L’ouverture d’un théâtre supplémentaire, même de moindre intensité, oblige à redéployer des unités dans un contexte où la force régionale de la Communauté de développement d’Afrique australe (SAMIDRC) a achevé son retrait au printemps 2025 et où la Monusco réduit ses effectifs.

La question du financement et des canaux logistiques du FRN n’est pas documentée publiquement. Reste que les groupes armés du Nord-Kivu tirent historiquement leurs ressources de la fiscalité de guerre sur les axes commerciaux et de l’exploitation artisanale de l’or et du coltan, deux circuits que le Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC documente chaque année dans ses rapports au Conseil de sécurité. Toute nouvelle faction s’inscrit presque mécaniquement dans ces chaînes d’approvisionnement, ce qui rend la frontière entre économie de prédation et projet politique particulièrement poreuse.

Un signal politique adressé à Kinshasa

Au-delà de l’accrochage militaire, la revendication d’une offensive au nom d’un ancien président constitue un signal politique. Elle intervient alors que le président Félix Tshisekedi, réélu en décembre 2023 pour un second mandat, affronte une contestation parlementaire sur la révision constitutionnelle qu’il a évoquée en 2024 et compose avec une opinion publique marquée par les revers militaires dans l’Est. La possible structuration d’une opposition armée rattachée à l’ancien pouvoir ouvre, pour Kinshasa, un deuxième front, à la fois politique et sécuritaire.

Dans le voisinage immédiat, Kigali et Kampala suivent de près cette recomposition. Le Rwanda, dont le soutien au M23 est documenté par plusieurs rapports successifs du Groupe d’experts de l’ONU, et l’Ouganda, engagé depuis 2021 dans une opération conjointe avec les FARDC contre les ADF, ont intérêt à mesurer l’autonomie réelle d’un acteur comme le FRN avant d’ajuster leurs positions. Pour les investisseurs du secteur minier et pour les opérateurs logistiques du corridor Mombasa-Goma, l’apparition d’un nouveau groupe armé à référence politique nationale ajoute une couche d’incertitude à un environnement déjà considéré comme l’un des plus risqués du continent.

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