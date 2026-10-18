Ouagadougou refond les manuels scolaires d’histoire-géographie

La refonte des programmes d’histoire-géographie annoncée par le gouvernement burkinabè marque une nouvelle étape dans la stratégie de distanciation culturelle avec la France. Présentée comme une opération de décolonisation des manuels scolaires, elle vise à réécrire la façon dont les élèves du secondaire abordent le passé précolonial, la conquête française, les luttes de libération et la construction de l’État burkinabè. L’initiative, portée par les autorités de transition, dépasse la seule question pédagogique : elle s’inscrit dans un continuum politique où l’école devient un instrument de reconstruction du récit national.

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