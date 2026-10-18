Ouagadougou refond les manuels scolaires d’histoire-géographie

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A group of African children and elders engaged in learning activities in a rural outdoor setting.Photo : Matazu multimedia / Pexels

Posted By: Serge Kaboré 18 octobre 2026

La refonte des programmes d’histoire-géographie annoncée par le gouvernement burkinabè marque une nouvelle étape dans la stratégie de distanciation culturelle avec la France. Présentée comme une opération de décolonisation des manuels scolaires, elle vise à réécrire la façon dont les élèves du secondaire abordent le passé précolonial, la conquête française, les luttes de libération et la construction de l’État burkinabè. L’initiative, portée par les autorités de transition, dépasse la seule question pédagogique : elle s’inscrit dans un continuum politique où l’école devient un instrument de reconstruction du récit national.

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Serge Kaboré
Journaliste politique, Serge Kaboré suit les trajectoires électorales et la gouvernance publique dans l'espace francophone ouest-africain. Ses analyses portent sur les alternances démocratiques, la réforme de l'État, les transitions militaires et les politiques publiques structurantes dans les domaines de l'éducation et de la santé.

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