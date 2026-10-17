Gabon : Oligui Nguéma engage trois réformes du système électoral

La réforme électorale au Gabon entre dans une phase décisive. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République Brice-Clotaire Oligui Nguéma a confié aux ministères de l’Intérieur et des Relations avec les institutions trois dossiers appelés à redessiner le cadre démocratique du pays avant les scrutins de 2030. Refonte complète du fichier électoral, lutte contre la transhumance politique et instauration du vote obligatoire : l’agenda est posé, mais le véhicule législatif reste à construire.

Un fichier électoral à reconstruire après vingt-cinq ans de controverses

La refonte du fichier électoral n’est pas un chantier neuf. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’opposition gabonaise et une partie de la société civile dénoncent les doublons, les électeurs décédés maintenus sur les listes et les disparités de couverture entre provinces. Oligui Nguéma a lui-même reconnu, devant le Conseil des ministres, l’existence d’imperfections persistantes, légitimant ainsi une opération que ses prédécesseurs avaient toujours différée.

Le défi est technique autant que politique. Un fichier biométrique crédible suppose un état civil fiable, condition rarement remplie en Afrique centrale. Le Bénin, qui s’est doté dès 2011 d’une Liste électorale permanente informatisée (LEPI), a mis près d’une décennie à en stabiliser la fiabilité. La République démocratique du Congo, à chaque cycle, voit la Commission électorale nationale indépendante contestée sur la qualité de son rôle. Pour Libreville, l’enjeu consiste à articuler la refonte avec les travaux de modernisation de l’état civil, faute de quoi l’opération se limitera à un toilettage.

Transhumance et vote obligatoire : deux innovations à hauts risques juridiques

La deuxième orientation vise la transhumance électorale, c’est-à-dire le déplacement organisé d’électeurs d’une circonscription à une autre les jours de scrutin. Le chef de l’État a dénoncé un « transport organisé des électeurs » et une « instrumentalisation des populations », pratiques récurrentes dans les zones rurales où les candidats affrètent véhicules et vivres pour mobiliser leurs clientèles. Encadrer ces mouvements supposera un équilibre délicat avec la liberté constitutionnelle d’aller et venir, et avec l’article 6 du Code électoral gabonais, selon lequel « L’exercice du droit de vote est libre ». Toute restriction devra être proportionnée, sous peine d’être censurée par la Cour constitutionnelle.

La troisième annonce, l’instauration du vote obligatoire, constitue la rupture la plus spectaculaire. Peu de démocraties l’appliquent effectivement : la Belgique depuis 1893, l’Australie depuis 1924, le Luxembourg, et une partie de l’Amérique latine avec le Brésil et l’Argentine. En Afrique, l’expérience est quasi inexistante, l’Égypte figurant parmi les rares pays à l’inscrire théoriquement dans sa Constitution sans véritable sanction. Les travaux comparés montrent que le dispositif élève la participation de 10 à 30 points, mais il requiert un système de sanctions crédible, un registre à jour et une acceptation sociale réelle. Dans un pays où la dernière élection présidentielle avait mobilisé une fraction seulement du corps électoral, imposer l’obligation sans en garantir l’effectivité reviendrait à fragiliser l’adhésion citoyenne plutôt qu’à la renforcer.

Entre promesses de campagne et contrainte du calendrier 2030

Ces trois annonces s’inscrivent dans la continuité du discours sur l’état de la nation prononcé le 15 juin 2026, où le président-fondateur de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) avait plaidé pour « des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de droits humains, de libertés fondamentales, de démocratie ». Elles prolongent également ses engagements de campagne, lorsqu’il promettait de « restaurer l’État de droit et réformer l’administration ».

Reste une inconnue majeure : la trajectoire parlementaire. Aucun délai n’a été fixé par le Conseil des ministres, et la première année du mandat a été consacrée aux infrastructures. Or les trois réformes exigent, chacune, un projet de loi, une étude d’impact et, pour certaines, une révision du Code électoral. À quatre ans des scrutins de 2030, la fenêtre se referme : la refonte d’un fichier biométrique prend entre dix-huit et trente-six mois, le vote obligatoire suppose un délai de pédagogie d’au moins un cycle électoral, et l’encadrement de la transhumance appelle un décret d’application sécurisé juridiquement.

La majorité parlementaire issue de l’UDB dispose des moyens numériques pour faire adopter ces textes. Elle devra néanmoins composer avec une opposition qui scrutera chaque disposition, et avec les organisations de la société civile électorale qui ont acquis, depuis la Transition, une capacité d’expertise accrue. L’épreuve de vérité du quinquennat se jouera moins sur l’annonce que sur la publication, dans les prochains mois, des projets de loi correspondants.

Pour aller plus loin

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