Médiature gabonaise : Guy Rossatanga-Rignault retrouve une fonction d’État

La désignation de Guy Rossatanga-Rignault comme Médiateur de la République replace un juriste chevronné au cœur de l’architecture institutionnelle gabonaise. L’intéressé, universitaire et constitutionnaliste, revient à une fonction d’État après une parenthèse de courte durée hors des rouages officiels. À Libreville, ce retour est lu comme un signal : la transition menée par Brice Oligui Nguema continue de s’appuyer sur un vivier restreint de hauts commis publics rompus aux arcanes administratifs, dont la trajectoire a traversé les dernières décennies de la vie politique gabonaise.

Une Médiature confiée à un profil de constitutionnaliste

La Médiature de la République gabonaise, instituée pour recevoir les réclamations des citoyens contre l’administration, occupe une place discrète mais sensible dans le paysage des autorités indépendantes. Son titulaire est chargé de rechercher des règlements à l’amiable entre les usagers et les services publics, et de signaler les dysfonctionnements structurels des administrations. Dans un pays qui sort de plusieurs décennies de centralisation présidentielle et où la défiance envers l’appareil d’État reste élevée, la fonction porte un enjeu de crédibilité institutionnelle qui dépasse ses attributions juridiques.

Confier ce poste à un juriste reconnu comme Guy Rossatanga-Rignault répond à cette exigence de crédibilité. Professeur de droit, essayiste, longtemps associé aux cercles de réflexion sur l’État gabonais, l’intéressé a côtoyé plusieurs générations de responsables politiques. Son profil tranche avec celui de nombreux titulaires de postes similaires dans la sous-région, souvent issus du sérail partisan plutôt que de l’université ou de la haute fonction publique. Pour la présidence de la transition, la nomination d’un technicien du droit sert aussi d’argument face aux critiques récurrentes sur la politisation des institutions héritées de l’ère Bongo.

Un marqueur de la transition Oligui Nguema

Depuis le changement de régime d’août 2023, l’équipe au pouvoir à Libreville s’emploie à redistribuer les rôles au sein des institutions sans rompre complètement avec les générations formées sous l’ancien système. Cette approche, à mi-chemin entre renouvellement et continuité, caractérise la plupart des nominations annoncées depuis le début de la transition. Le retour de Guy Rossatanga-Rignault, après un passage éclair hors des fonctions officielles, illustre cette logique : les figures jugées utiles sont rapidement reconduites à d’autres postes, souvent au sein d’organes considérés comme stratégiques pour la lisibilité politique de la transition.

La Médiature n’est pas, dans la hiérarchie protocolaire, l’une des institutions les plus exposées. Mais elle offre une tribune pour arbitrer les contentieux individuels avec l’administration, à un moment où la question des libertés publiques, des nationalisations ponctuelles et de la gestion des biens mal acquis reste sensible. En plaçant à sa tête un juriste associé de longue date à la réflexion sur l’État de droit, le président de la transition se dote d’un relais d’autorité capable de dialoguer avec la société civile, le barreau et les milieux universitaires.

Un modèle institutionnel qui s’affirme en Afrique centrale

Le choix gabonais s’inscrit dans une tendance plus large observée en Afrique centrale et de l’Ouest, où les fonctions de médiateur ou d’ombudsman se sont généralisées depuis les années 2000. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun ou la Côte d’Ivoire disposent tous d’institutions comparables, inspirées à l’origine du modèle scandinave puis adapté par la France sous la forme du Défenseur des droits en 2011. Leur efficacité réelle varie considérablement selon la volonté politique accordée à leur action et selon les moyens budgétaires qui leur sont alloués.

Dans le cas gabonais, la crédibilité de la Médiature se mesurera à l’autonomie laissée à son nouveau titulaire. L’enjeu dépasse la seule personnalité de Guy Rossatanga-Rignault. Il engage la capacité de la transition à démontrer, avant tout retour à l’ordre constitutionnel pleinement civil, qu’elle a doté le pays d’institutions de contrôle susceptibles de fonctionner au-delà de l’actuel exécutif. La trajectoire de la Médiature dans les prochains mois, sa saisine effective par les citoyens et la publicité donnée à ses recommandations constitueront autant d’indicateurs scrutés à Libreville comme à l’extérieur.

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