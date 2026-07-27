Port de Ndayane : DP World boucle le dragage avec 13 mois d’avance

Le chantier du port de Ndayane, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Dakar, franchit un cap décisif. DP World, concessionnaire émirati du futur complexe portuaire sénégalais, a annoncé l’achèvement des travaux de dragage avec treize mois d’avance sur le calendrier contractuel. Une performance rare dans un secteur où les glissements de planning constituent la norme, et qui accrédite la trajectoire opérationnelle d’un projet évalué à plus de 1,1 milliard de dollars dans sa première phase.

Une prouesse technique qui conforte le calendrier du port de Ndayane

Le dragage constitue l’ossature invisible mais critique de tout projet portuaire d’envergure. À Ndayane, il s’agissait de creuser un chenal d’accès et un bassin capables d’accueillir les porte-conteneurs de dernière génération, les fameux ULCV dont le tirant d’eau dépasse désormais seize mètres. En livrant cette phase treize mois avant la date prévue, DP World envoie un signal aux armateurs de la ligne Europe-Afrique de l’Ouest, longtemps contraints à des transbordements coûteux via Algésiras ou Tanger Med.

Le futur terminal, dont la première tranche prévoit une capacité de traitement de l’ordre de 1,2 million d’EVP annuels, doit à terme dépasser les cinq millions. Cette montée en puissance progressive répond à une saturation avérée du port autonome de Dakar, dont les emprises urbaines limitent toute extension significative. Concrètement, Ndayane est appelé à absorber une part croissante des flux maritimes du Sénégal et des pays enclavés du corridor sahélien, à commencer par le Mali.

Un pari stratégique pour la souveraineté logistique sénégalaise

La concession, signée en 2020 entre l’État du Sénégal et DP World pour une durée de vingt-cinq ans reconductibles, s’inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement de Dakar comme hub régional. Face à la montée en puissance d’Abidjan, de Lomé et de Tema, les autorités sénégalaises entendent capitaliser sur leur avantage géographique, à savoir la façade atlantique la plus occidentale du continent, pour capter les flux transatlantiques et sud-sud.

Le projet dépasse la seule dimension portuaire. Il intègre une zone économique spéciale adossée aux terminaux, censée attirer industries de transformation, plateformes logistiques et services connexes. Les autorités misent sur un effet d’entraînement comparable à celui observé autour de Jebel Ali, la vitrine émiratie de DP World, même si les échelles restent difficilement comparables. Reste que l’engagement capitalistique du concessionnaire, l’un des plus importants jamais consentis par un opérateur portuaire en Afrique de l’Ouest, atteste d’une lecture stratégique de long terme du marché sénégalais.

DP World consolide son maillage africain

Pour le groupe émirati, Ndayane représente une pièce maîtresse d’un dispositif continental qui s’étend désormais du Sénégal à la Somalie, en passant par l’Algérie, l’Égypte, le Mozambique et la République démocratique du Congo. La stratégie de DP World consiste à sécuriser des positions dans les principaux corridors de commerce, en pariant sur la croissance structurelle des échanges intra-africains portée par la Zone de libre-échange continentale africaine.

L’avance prise sur le dragage ouvre désormais la voie aux travaux de génie civil du terminal à conteneurs proprement dit, qui incluent la construction des quais, la pose des équipements de manutention et l’aménagement des zones de stockage. Si le rythme observé se confirme, la mise en service commerciale pourrait intervenir plus tôt que les fenêtres initialement communiquées, un scénario que suivront de près les grands armements mondiaux ainsi que les chargeurs de la sous-région. Par ailleurs, la question du raccordement multimodal — route, rail, énergie — reste un chantier connexe déterminant pour la compétitivité future du complexe.

Dans un environnement portuaire ouest-africain marqué par une concurrence de plus en plus vive entre concessionnaires internationaux, la performance de Ndayane constitue un test grandeur nature pour la capacité d’exécution de DP World comme pour l’attractivité du modèle sénégalais. Selon Financial Afrik.

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