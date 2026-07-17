Ebola : l’Ouganda entre dans la phase des 42 jours décisifs

L’Ouganda est entré dans la phase la plus scrutée de sa riposte contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires du pays d’Afrique de l’Est ont lancé le décompte des 42 jours sans nouveau cas confirmé, seuil temporel fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déclarer officiellement la fin d’une épidémie. Cette période, équivalente à deux cycles maximums d’incubation du virus, constitue le rite de passage obligé avant tout retour à la normale.

Un protocole sanitaire strict imposé par l’OMS

Le seuil des 42 jours ne relève pas d’un choix arbitraire. Il correspond au double de la durée maximale d’incubation du filovirus, soit la fenêtre pendant laquelle un cas résiduel pourrait encore émerger dans la communauté sans avoir été détecté. Tant que ce délai n’est pas écoulé, les équipes de surveillance épidémiologique demeurent en alerte, et le pays conserve un statut sanitaire dérogatoire.

Concrètement, cela suppose le maintien des dispositifs de traçage des contacts, des équipes mobiles d’intervention rapide et de la capacité de dépistage dans les centres de traitement. Le moindre cas suspect signalé au cours de cette fenêtre remettrait le compteur à zéro, contraignant les autorités à rouvrir un nouveau cycle complet de surveillance. L’expérience des précédentes flambées en République démocratique du Congo a démontré la fragilité de ces phases terminales, plusieurs fois prolongées par des rechutes tardives.

Un enjeu qui dépasse la santé publique

Pour Kampala, l’enjeu déborde largement le seul champ sanitaire. La déclaration officielle de fin d’épidémie conditionne la levée des restrictions internationales, la reprise pleine des flux touristiques et la normalisation des échanges commerciaux avec les partenaires régionaux. Les corridors logistiques reliant l’Ouganda au Kenya, au Rwanda et au Soudan du Sud avaient fait l’objet de contrôles renforcés durant l’épidémie, avec des répercussions directes sur la fluidité des marchandises.

Le secteur touristique, l’un des piliers de l’économie ougandaise avec les recettes générées par les parcs nationaux et le gorille de montagne, guette également ce feu vert sanitaire. Les annulations de séjours et les avis aux voyageurs émis par plusieurs chancelleries occidentales ont pesé sur la fréquentation depuis le début de la flambée épidémique. Un retour à la normale conditionne la reprise complète des réservations.

Une vigilance qui doit se prolonger au-delà du décompte

Même une fois la fin officielle proclamée, les autorités sanitaires ougandaises ne pourront relâcher totalement la garde. L’OMS recommande une phase de surveillance renforcée de 90 jours supplémentaires, destinée à détecter d’éventuels cas résiduels liés à la persistance du virus dans certains fluides corporels des survivants. Cette vigilance post-épidémique a déjà permis, lors d’épisodes antérieurs, d’endiguer des résurgences ponctuelles avant qu’elles ne prennent une ampleur communautaire.

Le ministère ougandais de la Santé s’appuie sur un réseau de partenaires internationaux, parmi lesquels l’OMS, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et plusieurs agences onusiennes. Cette architecture de riposte, rodée par les précédentes épidémies qu’a connues le pays, a permis une réaction relativement rapide dès l’identification des premiers cas. La coordination avec les pays voisins reste néanmoins déterminante compte tenu de la porosité des frontières et de l’intensité des mobilités transfrontalières dans la région des Grands Lacs.

Reste que la crédibilité sanitaire de l’Ouganda se joue aussi dans la communication autour de cette fin de crise. Les autorités doivent démontrer à la fois la rigueur du protocole suivi et la capacité du système de santé à absorber une éventuelle nouvelle alerte. Les prochaines semaines diront si le pays est parvenu à refermer durablement cet épisode ou si la marche vers la déclaration officielle réservera de nouveaux rebondissements. Selon Info 241, le décompte des 42 jours décisifs est désormais officiellement engagé.

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