Minéraux critiques : la transition énergétique face au risque de dépendance

La transition énergétique mondiale entraîne une explosion de la demande en minéraux critiques, ces ressources indispensables aux batteries, aux véhicules électriques, aux éoliennes et aux réseaux électriques de nouvelle génération. Le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre et les terres rares se retrouvent au cœur d’un basculement industriel comparable, par son ampleur, à celui qu’avaient provoqué le charbon puis le pétrole. Pour les économies africaines, riches en gisements mais faiblement intégrées en aval, l’équation est délicate : tirer parti d’un cycle haussier sans reproduire les schémas extractifs hérités du XXe siècle.

L’Agence internationale de l’énergie estime que la consommation mondiale de ces métaux pourrait quadrupler d’ici 2040 dans un scénario aligné sur l’Accord de Paris. Le cuivre, dont les besoins explosent avec l’électrification, pourrait connaître un déficit structurel dès la fin de la décennie. Le lithium, lui, voit ses cours fluctuer violemment au gré des annonces de capacité chinoise et des décisions industrielles européennes et américaines.

Une concentration géographique qui inquiète les importateurs

Le paysage de l’offre est marqué par une forte concentration. La République démocratique du Congo fournit près de 70 % du cobalt extrait dans le monde. L’Indonésie domine le nickel, l’Australie et le Chili se partagent l’essentiel du lithium, et la Chine contrôle une part écrasante du raffinage, qu’il s’agisse des terres rares, du lithium chimique ou du cobalt sulfaté. Cette répartition crée des points de passage obligés que les chancelleries occidentales perçoivent désormais comme des risques de premier rang.

Washington, Bruxelles et Tokyo multiplient en réponse les initiatives de sécurisation. Le Critical Raw Materials Act adopté par l’Union européenne fixe des seuils précis : au moins 10 % de l’extraction, 40 % du raffinage et 25 % du recyclage des minéraux stratégiques devront être assurés sur le territoire communautaire d’ici 2030. Les États-Unis, via l’Inflation Reduction Act, conditionnent leurs crédits d’impôt à un approvisionnement chez des partenaires conventionnés. Le Partenariat pour la sécurité des minéraux, lancé par le département d’État américain, vise à coordonner ces efforts entre alliés.

L’Afrique entre rente minière et tentation d’industrialisation

Pour le continent africain, le moment est charnière. Outre la RDC, la Zambie relance ses ambitions cuprifères, le Zimbabwe est devenu en quelques années l’un des principaux exportateurs de concentrés de lithium vers la Chine, tandis que la Namibie, le Mozambique, Madagascar et la Guinée disposent de réserves substantielles en graphite, nickel, terres rares ou bauxite. Les autorités congolaises et zambiennes ont signé un protocole d’accord pour développer une chaîne de valeur intégrée des batteries, avec l’appui de la Commission économique pour l’Afrique.

Reste que la transformation locale demeure marginale. La majorité des minerais quittent le continent à l’état brut ou semi-traité, captant une fraction minime de la valeur ajoutée finale. Les tentatives d’interdiction des exportations de matières premières, à l’image de la décision indonésienne sur le nickel, suscitent un intérêt croissant à Kinshasa et Harare, mais soulèvent des questions de financement, d’énergie disponible et de compétences techniques.

Le contournement de cette dépendance suppose des investissements colossaux dans les infrastructures électriques, les corridors logistiques et la formation. Le projet de corridor de Lobito, soutenu par les États-Unis et l’Union européenne, illustre cette logique en reliant les zones minières du Katanga et du Copperbelt zambien au port angolais. Concrètement, il s’agit autant de fluidifier les flux que de réorienter une partie de la production hors de la sphère d’influence asiatique.

Recyclage, substitution et nouveaux équilibres

Le levier du recyclage gagne en crédibilité à mesure que les premières générations de batteries arrivent en fin de vie. Plusieurs études évaluent à 25 % la part des besoins en cobalt et en lithium qui pourrait être couverte par les matériaux secondaires à l’horizon 2040. La substitution technologique, avec l’essor des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) ou sodium-ion, redistribue déjà les cartes en allégeant la pression sur le cobalt et le nickel.

Pour les pays producteurs africains, l’enjeu ne se limite plus à vendre au prix fort. Il consiste à anticiper la volatilité, à négocier des contrats indexés sur la valeur transformée et à sécuriser des partenariats industriels durables. Faute de quoi, la transition énergétique pourrait reconduire, sous une forme verte, le piège de la dépendance que les économies de rente connaissent depuis des décennies. Selon PressAfrik, cette équation stratégique se joue désormais à l’échelle d’une génération.

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