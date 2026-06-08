Rwanda : les exportations d’avocat ont rapporté 8 millions USD en 2024

Les exportations d’avocat du Rwanda ont rapporté 8 millions de dollars en 2024, selon les données rendues publiques par les autorités économiques du pays. Cette performance, modeste à l’échelle des grands exportateurs mondiaux, marque néanmoins une étape significative pour Kigali, qui mise depuis plusieurs années sur la diversification de son agriculture d’exportation. L’avocat s’inscrit désormais aux côtés du café et du thé dans la stratégie de montée en gamme des produits agricoles rwandais.

Une filière avocat en construction au Rwanda

La culture de l’avocat au Rwanda demeure encore jeune comparée à celle du Kenya, leader continental, ou de l’Afrique du Sud, qui dominent depuis longtemps les flux vers l’Europe et le Moyen-Orient. Le pays des mille collines a engagé un travail de fond sur les variétés à forte valeur ajoutée, notamment le Hass, prisé des marchés européens pour sa conservation et sa teneur en matière grasse. Les autorités agricoles encouragent les coopératives à se structurer afin d’atteindre les standards phytosanitaires exigés par les acheteurs internationaux.

La progression du chiffre d’affaires à l’export reflète l’élargissement progressif des surfaces cultivées et la professionnalisation des circuits post-récolte. Les chaînes de conditionnement, le contrôle qualité et la logistique du froid restent les principaux goulots d’étranglement pour les opérateurs rwandais, qui doivent composer avec l’enclavement géographique du pays. L’acheminement vers les ports de Mombasa, au Kenya, ou de Dar es Salaam, en Tanzanie, pèse mécaniquement sur la compétitivité prix.

Un positionnement stratégique sur les marchés du Golfe et de l’Europe

Les marchés cibles de l’avocat rwandais se concentrent en Europe occidentale, aux Pays-Bas en particulier, plateforme de redistribution majeure pour les fruits tropicaux. Les pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, constituent un débouché à forte croissance, porté par une demande urbaine qui valorise les produits associés à une alimentation premium. Kigali, qui entretient des liens diplomatiques et économiques étroits avec Doha et Abou Dabi, dispose d’un atout relationnel pour capter une part de ces flux.

La signature d’accords logistiques avec Qatar Airways Cargo et RwandAir a déjà ouvert des couloirs fret directs vers le Golfe, ce qui réduit le délai entre récolte et mise en rayon. Cet avantage compétitif distingue le Rwanda d’autres producteurs est-africains contraints au transit maritime long. Reste que les volumes embarqués demeurent insuffisants pour amortir pleinement les coûts de fret aérien, ce qui maintient l’avocat rwandais sur un segment de niche haut de gamme.

Diversification agricole et souveraineté économique

Au-delà des chiffres bruts, la trajectoire de la filière s’inscrit dans la Vision 2050 du gouvernement rwandais, qui ambitionne de hisser le pays au rang d’économie à revenu intermédiaire supérieur. La diversification agricole y joue un rôle pivot, à côté du tourisme, des technologies de l’information et des services financiers. Les produits horticoles, dont l’avocat, les fleurs et les fruits exotiques, sont identifiés comme des leviers de devises essentiels pour compenser un déficit commercial structurel.

Le ministère de l’Agriculture et des Ressources animales (MINAGRI) appuie l’installation d’unités de transformation, notamment pour produire de l’huile d’avocat, segment encore embryonnaire mais à forte valeur ajoutée. Cette industrialisation conditionne le passage d’une économie d’exportation de matière première à une économie de transformation locale, conformément aux orientations de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les investisseurs privés, sollicités via le Rwanda Development Board, bénéficient d’incitations fiscales pour s’implanter dans les corridors agricoles.

Le défi à court terme tient à la consolidation des volumes. Sans masse critique, le secteur peine à négocier des contrats pluriannuels avec les grandes centrales d’achat européennes. Les bailleurs internationaux, dont la Banque africaine de développement et l’Union européenne, accompagnent plusieurs projets d’irrigation et de pépinières qui devraient porter leurs fruits à l’horizon 2027. Le pari rwandais sur l’avocat s’apparente ainsi à un investissement de long terme, plus qu’à un coup d’éclat conjoncturel.

Selon Financial Afrik, les exportations d’avocat ont généré 8 millions de dollars de recettes en 2024 pour le Rwanda.

Pour aller plus loin

Cameroun : 42,6 milliards FCFA pour l’emploi et l’industrialisation · Le PNUD cartographie la pauvreté en RDC province par province · La Chine supprime les droits de douane sur le café africain

J’aime ça : J’aime chargement…