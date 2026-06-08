Les PME, maillon négligé de la souveraineté économique sénégalaise

Les PME au Sénégal portent une part déterminante de la création de valeur, mais restent à la marge des politiques publiques structurantes. Le constat, récurrent dans le débat économique sénégalais, prend une acuité particulière à l’heure où le gouvernement réoriente sa stratégie autour de la souveraineté alimentaire, industrielle et financière. Entre discours volontaristes et réalité des financements, le décalage demeure frappant. Les petites et moyennes entreprises continuent d’évoluer dans un environnement où l’accès au crédit, à la commande publique et à la formation reste contraint.

Un poids économique sous-estimé dans la stratégie nationale

Le secteur des PME représente l’écrasante majorité du tissu productif sénégalais, tant en nombre d’unités qu’en emplois directs. Pourtant, l’attention politique et médiatique se concentre traditionnellement sur les grands groupes, les multinationales extractives ou les projets d’infrastructures portés par l’État. Cette asymétrie produit un angle mort stratégique. La souveraineté économique, telle qu’invoquée dans les nouveaux référentiels de politique publique, suppose pourtant un appareil productif capable d’absorber localement la transformation des matières premières, agricoles comme minérales.

Or, sans tissu intermédiaire dense, la transformation locale reste un slogan. Les chaînes de valeur agro-industrielles, textiles ou numériques exigent des opérateurs de taille intermédiaire, capables d’investir, d’exporter et d’absorber la technologie. C’est précisément ce maillon qui fait défaut. Le Sénégal compte une multitude de très petites entreprises, souvent informelles, et une poignée de grands groupes, mais peu d’acteurs intermédiaires structurés.

Financement, fiscalité et commande publique : les verrous persistants

Le premier obstacle reste l’accès au financement bancaire. Les établissements de crédit, prudents face au risque PME, exigent des garanties hors de portée pour la plupart des dirigeants. Les dispositifs publics de garantie et de refinancement existent, mais peinent à atteindre une échelle décisive. Résultat : nombre d’entrepreneurs renoncent à investir, faute de trésorerie longue, ou se rabattent sur des circuits informels coûteux.

La fiscalité constitue un second verrou. La pression fiscale pesant sur les PME formelles entretient un différentiel défavorable avec le secteur informel, dissuadant la formalisation. À cela s’ajoute la complexité des procédures, qui mobilise des ressources humaines rares dans des structures à effectifs réduits. La commande publique, théoriquement réservée pour partie aux entreprises nationales, demeure dans les faits captée par des opérateurs étrangers ou par quelques acteurs dominants. Les quotas prévus par la réglementation des marchés publics ne produisent pas encore les effets d’entraînement escomptés.

Souveraineté économique : un agenda à reconstruire autour du tissu productif

La notion de souveraineté économique, mise en avant par les autorités sénégalaises depuis le changement de majorité de 2024, ne peut se résumer à la renégociation de contrats extractifs ou à la maîtrise des recettes pétrolières et gazières. Elle suppose une politique industrielle de moyen terme orientée vers la consolidation des PME. Cela implique des outils spécifiques : fonds de garantie dimensionnés, instruments de capital-risque adaptés, dispositifs d’accompagnement technique, mise en réseau avec les donneurs d’ordres publics et privés.

Les expériences étrangères, notamment au Maroc et en Côte d’Ivoire, montrent qu’une stratégie PME assumée produit des effets mesurables sur l’emploi, les exportations et la diversification économique. Le Sénégal dispose des briques institutionnelles, à travers l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et la Délégation à l’entrepreneuriat rapide. Reste à articuler ces dispositifs avec une vision industrielle cohérente, dotée d’indicateurs de suivi et de moyens budgétaires en proportion.

La question dépasse le seul registre économique. Elle touche à la résilience du modèle de développement sénégalais face aux chocs externes, qu’il s’agisse de la volatilité des marchés de matières premières, du resserrement monétaire international ou des tensions géopolitiques pesant sur les chaînes d’approvisionnement. À défaut d’un sursaut en faveur des PME, l’objectif affiché de souveraineté risque de rester un horizon rhétorique. Selon Seneweb, le débat sur la place des petites et moyennes entreprises dans la stratégie nationale s’impose désormais comme une priorité de la politique économique sénégalaise.

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