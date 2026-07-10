Sénégal : le Conseil constitutionnel annule la révision voulue par Pastef

Le Conseil constitutionnel du Sénégal vient d’annuler la loi de révision constitutionnelle adoptée par les députés du Parti africains pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). La décision, rendue publique dans les tout derniers jours, constitue un revers politique majeur pour la formation au pouvoir, qui dispose pourtant d’une confortable majorité à l’Assemblée nationale depuis les législatives anticipées de novembre 2024. Elle ouvre une séquence institutionnelle inédite dans la jeune histoire démocratique sénégalaise.

Une décision qui recadre la majorité parlementaire

En invalidant le texte, les Sages ont rappelé la primauté de la Constitution sur les initiatives législatives, y compris lorsqu’elles émanent d’une majorité récemment plébiscitée par les urnes. Le Conseil constitutionnel s’impose ainsi comme le contrepoids incontournable d’un exécutif et d’un parlement dominés par la formation de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Pour les députés Pastef, l’annulation représente un désaveu juridique dont les conséquences politiques ne se mesureront pleinement que dans les semaines à venir.

Cette invalidation intervient alors que la nouvelle majorité s’était engagée, dès son installation, dans un chantier de refonte institutionnelle. La révision retoquée s’inscrivait dans cette dynamique de recomposition de l’architecture normative sénégalaise, portée depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Faye-Sonko en mars 2024. Le camp présidentiel entendait imprimer sa marque sur des textes fondamentaux hérités des précédents cycles politiques.

Les gardiens de la Constitution face à l’exécutif

La décision met en lumière la solidité du contrôle de constitutionnalité au Sénégal, souvent cité comme une exception institutionnelle en Afrique de l’Ouest. Le Conseil, saisi selon la procédure prévue, a estimé que la loi portée par Pastef contrevenait à des principes de valeur supérieure. Sa jurisprudence récente, marquée par plusieurs arrêts commentés sous la présidence de Macky Sall, confirme une posture d’indépendance à l’égard des majorités successives.

Reste que la relation entre l’exécutif actuel et l’institution constitutionnelle avait déjà connu des frictions publiques. Plusieurs cadres de Pastef avaient critiqué, avant même leur accession au pouvoir, la composition et le fonctionnement du Conseil. Ce nouveau désaveu risque de raviver le débat sur une éventuelle réforme de l’organe, alors que la majorité parlementaire dispose théoriquement des leviers pour engager une telle discussion.

Un signal pour la scène politique et les partenaires du Sénégal

Sur le plan intérieur, l’annulation offre un point d’appui immédiat à une opposition affaiblie depuis la déroute électorale de la coalition Takku Wallu. Les formations qui contestent la trajectoire du gouvernement disposent désormais d’un précédent jurisprudentiel opposable à toute nouvelle tentative de révision. Le calendrier politique s’en trouve reconfiguré, à l’heure où le pouvoir cherche à traduire ses promesses de rupture en textes concrets.

Pour les partenaires régionaux et internationaux du Sénégal, notamment au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), la séquence envoie un signal appréciable. Dakar continue d’illustrer un modèle où les contre-pouvoirs juridictionnels tiennent leur rang, dans un environnement sous-régional marqué par des ruptures constitutionnelles répétées depuis 2020. Les chancelleries, tout comme les bailleurs, suivent avec attention la capacité des institutions à absorber les tensions politiques sans dérapage.

Concrètement, le gouvernement et sa majorité devront désormais choisir entre trois voies : reprendre le texte en corrigeant les points d’inconstitutionnalité soulevés, soumettre une révision par voie référendaire, ou différer le projet. Chacune de ces options comporte un coût politique et un coût de temps, deux ressources précieuses pour un exécutif installé depuis moins de deux ans. La réponse qu’apportera le tandem au sommet de l’État dira beaucoup de sa méthode dans la deuxième partie du quinquennat. Selon Dakaractu.

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