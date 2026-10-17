Sénégal : Takku Wallu quitte les six commissions d’enquête parlementaires

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, principale formation d’opposition à l’Assemblée nationale sénégalaise, a formalisé le 16 octobre 2026 son retrait des six commissions d’enquête parlementaires récemment installées. Dans un communiqué qu’il présente comme l’aboutissement d’une démarche « mûrement réfléchie », le groupe refuse désormais de siéger dans ces instances chargées d’examiner la gestion de plusieurs institutions et politiques publiques héritées du précédent régime. Le texte dénonce une « mascarade politicienne » et un « procès d’intention public » qu’il n’entend pas cautionner.

Un retrait qui déséquilibre l’architecture de contrôle

La portée institutionnelle du geste dépasse la simple protestation. Les commissions d’enquête parlementaires, prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ont pour vocation d’auditionner d’anciens responsables, de collecter des pièces et de produire un rapport public. Leur crédibilité repose en grande partie sur le pluralisme de leur composition : la présence de l’opposition garantit la contradiction, le droit de réplique et la publicité des désaccords. En se retirant, Takku Wallu Sénégal laisse le champ libre aux députés de la majorité Pastef, qui dispose depuis les législatives anticipées de novembre 2024 d’une large supériorité numérique dans l’hémicycle.

Le précédent le plus parlant se trouve au Sénégal même. En 2012, lors de l’arrivée au pouvoir de Macky Sall, la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion, puis la Cour de répression de l’enrichissement illicite réactivée, avaient été critiquées pour leur caractère sélectif par les cadres du Parti démocratique sénégalais, alors poussés hors du pouvoir. Treize ans plus tard, la configuration s’inverse : ce sont les héritiers de la coalition Benno Bokk Yaakaar, autour de l’Alliance pour la République, qui dénoncent une justice d’exception, cette fois sous forme parlementaire. L’alternance de mars 2024 rejoue, à chaque étape, cette séquence familière de la vie politique sénégalaise.

Un dispositif déjà fragilisé par le Conseil constitutionnel

Le calendrier du retrait n’est pas anodin. Trois jours plus tôt, le 13 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 56 relatif aux convocations devant les enquêtes parlementaires, retirant au dispositif une partie de ses outils de contrainte. Cette décision affaiblit mécaniquement la capacité des commissions à faire comparaître les personnalités réticentes, et nourrit l’argumentaire de l’opposition sur l’insécurité juridique du processus. Elle intervient alors que certaines enquêtes visent, selon l’actualité parlementaire du 14 octobre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), deux institutions dont la suppression a précisément été votée par l’Assemblée au cours de l’année écoulée.

La séquence pose une question de méthode : peut-on enquêter sur la gestion d’institutions qu’on vient de dissoudre, en s’appuyant sur un article de loi censuré, et sans la présence de l’opposition ? Les travaux parlementaires des mois à venir devront y répondre, sous le regard d’une opinion publique qui, selon les enquêtes d’opinion du cabinet Afrobarometer publiées en 2024, place la lutte contre la corruption parmi les trois premières attentes à l’égard des nouvelles autorités.

Reddition des comptes et bataille de légitimité

Pour la majorité, le départ de Takku Wallu Sénégal est à double tranchant. Il accélère le travail des commissions, affranchies des demandes de contre-expertise et des points d’ordre répétés. Mais il fragilise, à moyen terme, la valeur politique des conclusions : un rapport unanimement voté par une seule couleur politique peine à s’imposer comme vérité institutionnelle, surtout dans un pays où l’alternance démocratique est devenue un acquis. La reddition des comptes, pilier revendiqué du projet porté par le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye depuis leur arrivée au pouvoir en avril 2024, risque d’être perçue comme un règlement de comptes si elle se déroule sans contradicteurs.

Le groupe d’opposition annonce vouloir se consacrer aux préoccupations des populations, formule classique de repli stratégique. Reste à voir si les autres groupes minoritaires de l’hémicycle suivront ce mouvement, ou s’ils maintiendront leur participation pour éviter de laisser la totalité du récit à la majorité. De cette arithmétique parlementaire dépendra la portée réelle des enquêtes, dont les premières conclusions sont attendues au premier trimestre 2027.

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