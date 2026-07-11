Accord-cadre Liban-Israël : Beyrouth face au risque de tutelle

Le débat autour de l’accord-cadre libano-israélien franchit une nouvelle étape à Beyrouth. Dans le second volet d’une série publiée cette semaine, le quotidien Al Akhbar avance que le document en cours de négociation, sous médiation américaine, dépasserait le simple règlement des contentieux frontaliers pour redéfinir en profondeur la place du Liban dans son environnement régional. Le titre choisi par la rédaction interroge frontalement la souveraineté du pays du Cèdre.

Un cadre négocié bien au-delà de la question frontalière

Depuis la cessation partielle des hostilités entre Israël et le Hezbollah, l’administration américaine pousse à la formalisation d’un texte englobant, censé stabiliser durablement la frontière sud. Selon Al Akhbar, le projet d’accord-cadre ne se limiterait pas au tracé de la Ligne bleue ni au retrait israélien des positions occupées après la guerre de 2024. Il engloberait également des dispositions relatives au désarmement des groupes armés opérants au sud du Litani, à la surveillance aérienne et maritime, ainsi qu’à des mécanismes de vérification confiés à des acteurs étrangers.

Le quotidien souligne que la partie israélienne obtiendrait, dans la mouture actuelle, une reconnaissance implicite de zones tampons et un droit de riposte face à toute menace jugée imminente. Une telle formulation, si elle était entérinée, romprait avec la logique de l’accord d’armistice de 1949, jusqu’ici pilier du droit applicable entre les deux pays.

Un débat interne libanais fracturé

À Beyrouth, la discussion sur ce cadre divise les grandes familles politiques. Les partisans d’un règlement rapide, souvent proches du camp souverainiste et des chancelleries occidentales, y voient une porte de sortie à la crise économique. Le Liban traverse depuis 2019 l’un des effondrements financiers les plus sévères recensés par la Banque mondiale, avec une contraction du PIB supérieure à 40 % sur quatre ans. La levée partielle des sanctions et la reprise des flux d’aide sont présentées comme conditionnées à un apaisement durable avec l’État hébreu.

À l’inverse, le Hezbollah et ses alliés estiment que le texte, tel qu’il transparaît dans les fuites relayées par la presse libanaise, consacrerait une asymétrie durable. Al Akhbar reprend ce raisonnement en avançant que l’accord placerait de facto le Liban sous une forme de tutelle sécuritaire, en limitant sa capacité à définir sa doctrine de défense. Le journal parle d’un basculement susceptible de transformer le pays en « colonie israélienne », formule qui donne son titre à la série.

L’ombre de Washington et le calcul régional

Le rôle de l’émissaire américain apparaît central dans l’architecture négociée. Depuis la médiation ayant abouti, en octobre 2022, à l’accord sur la frontière maritime et le champ gazier de Karish-Cana, Washington s’est imposé comme l’interlocuteur incontournable entre Beyrouth et Tel-Aviv. La nouvelle séquence prolonge cette méthode, en y ajoutant un volet terrestre nettement plus contraignant pour la partie libanaise.

Le contexte régional pèse lourdement. L’affaiblissement militaire du Hezbollah après la campagne israélienne de 2024, la recomposition syrienne et la volonté saoudienne de refermer plusieurs dossiers ouverts avec Téhéran modifient l’équation. Pour les négociateurs libanais, la fenêtre diplomatique est étroite. Pour leurs détracteurs, elle est piégée : signer sous pression reviendrait à graver dans le marbre un rapport de forces défavorable.

Quelles conséquences pour l’économie et la reconstruction ?

Le volet économique du dossier reste largement en pointillés. La reconstruction du sud, dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars, dépendra de garanties de stabilité que seuls les bailleurs du Golfe, l’Union européenne et la Banque mondiale peuvent apporter. Or ces acteurs conditionnent leur engagement à des réformes structurelles et à un climat sécuritaire prévisible. L’accord-cadre est donc présenté par ses promoteurs comme un préalable à la remise à flot financière du pays.

Reste que la question de la propriété des ressources, notamment les blocs gaziers offshore encore inexploités, demeure sensible. Toute clause qui viendrait restreindre la marge de manœuvre libanaise en matière d’exploitation énergétique serait perçue comme une atteinte supplémentaire à la souveraineté nationale. Le pouvoir exécutif libanais, dirigé par un gouvernement encore fragile, devra arbitrer entre urgence financière et coût politique intérieur. Selon Al Akhbar, la prochaine phase des pourparlers sera déterminante pour la trajectoire du pays.

Pour aller plus loin

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