Liban : Tyr et les forteresses du Jabal Amel menacées de destruction

La destruction de sites historiques dans le Sud-Liban est devenue l’un des dossiers les plus sensibles de l’après-guerre régionale. Selon les données compilées par les autorités culturelles libanaises, les bombardements israéliens conduits depuis octobre 2023, puis intensifiés à l’automne 2024, ont frappé une concentration exceptionnelle de vestiges antiques, médiévaux et ottomans répartis sur les cazas de Tyr, Bint Jbeil, Marjayoun et Nabatieh. La cité phénicienne de Tyr, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984, figure au premier rang des zones affectées.

Tyr et les forteresses du Jabal Amel dans le viseur

Le Jabal Amel, cette dorsale montagneuse qui s’étire du littoral tyrien à la frontière avec la Palestine historique, concentre une densité rare de forteresses croisées, mamelouks et ottomanes. Les citadelles de Chamaa, de Doubieh, de Tebnine et de Hounine, longtemps considérées comme des marqueurs identitaires du chiisme libanais et du patrimoine méditerranéen, ont subi des dommages structurels documentés par la Direction générale des antiquités (DGA). À Tyr, les périmètres archéologiques d’Al-Bass et de la ville, qui abritent hippodrome romain, nécropoles et arcs monumentaux, se trouvent à quelques centaines de mètres seulement des zones ciblées.

Selon les experts consultés par la presse libanaise, la logique des frappes dépasse l’objectif militaire immédiat. La proximité systématique des impacts avec des monuments protégés interroge sur ce que plusieurs voix qualifient d’entreprise d’effacement mémoriel. Cette lecture est contestée par la partie israélienne, qui invoque la présence supposée d’infrastructures du Hezbollah à proximité des sites patrimoniaux. Reste que le bilan matériel, indépendamment des intentions, place le Liban devant une équation patrimoniale inédite depuis la guerre civile.

La liste du patrimoine en péril, un levier diplomatique

La question d’un basculement de Tyr vers la liste du patrimoine mondial en péril s’est imposée dans les échanges entre Beyrouth et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Cette procédure, prévue par la Convention de 1972, permet de mobiliser des financements d’urgence, d’attirer l’attention internationale et de conditionner un futur processus de reconstruction à des standards scientifiques stricts. En novembre 2024, l’Unesco avait déjà accordé un régime de protection renforcée à 34 biens culturels libanais, un dispositif juridiquement contraignant pour les États parties.

Le classement en péril reste toutefois un couteau à double tranchant. Il expose la vulnérabilité d’un site, ce qui peut peser sur les flux touristiques et les investissements, mais il ouvre l’accès au Fonds du patrimoine mondial et aux mécanismes d’assistance internationale. Pour un Liban exsangue, dont les finances publiques ne parviennent plus à entretenir les sites, cette perspective représente une bouée technique autant qu’un symbole politique.

Un patrimoine, plusieurs strates civilisationnelles

Le Jabal Amel n’est pas qu’un décor rural. Ses villages abritent des mosquées ottomanes, des sanctuaires chiites vénérés, des demeures notables du dix-neuvième siècle et des vestiges phéniciens souvent enchâssés dans le tissu urbain. La perte de ces édifices reviendrait à priver la Méditerranée orientale d’une continuité rare, où se lisent successivement les traces cananéennes, romaines, byzantines, croisées, mameloukes et ottomanes. Concrètement, une forteresse comme Chamaa, dominant la côte, servait à la fois de repère de navigation antique et de bastion défensif au Moyen Âge.

Les universitaires libanais rappellent que la destruction du patrimoine bâti prive aussi les populations déplacées d’un point d’ancrage lors du retour. Dans une région où plus de cent mille habitants ont fui les hostilités, la reconstruction ne se limitera pas au ciment et aux routes. Elle devra restaurer les repères visuels et symboliques qui structurent l’identité des villages frontaliers. Par ailleurs, la documentation numérique des sites, engagée par plusieurs institutions académiques avant le conflit, se révèle aujourd’hui un actif précieux pour toute future opération de restitution.

Le dossier patrimonial sudiste dépasse ainsi le seul registre culturel. Il engage la crédibilité des instances internationales, la stratégie diplomatique de Beyrouth et la capacité du Liban à négocier une reconstruction qui ne se réduise pas à une remise en état sommaire. Selon Al Akhbar, la mobilisation autour d’un éventuel classement en péril devrait s’intensifier dans les prochaines semaines.

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