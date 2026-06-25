4G Capital franchit le cap d’un milliard de dollars de prêts aux PME

4G Capital vient de franchir un seuil que peu d’acteurs de la microfinance est-africaine atteignent : un milliard de dollars de prêts accordés aux petites et moyennes entreprises depuis le lancement de ses opérations. L’établissement, dont le siège est à Nairobi, revendique un positionnement étroit sur le segment des très petits commerçants, souvent exclus des circuits bancaires classiques. Cette annonce intervient alors que le marché du crédit aux PME en Afrique de l’Est reste dominé par une demande structurellement supérieure à l’offre, avec un déficit de financement estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars par les institutions financières de développement.

Un modèle de microfinance taillé pour le commerce informel

Fondée en 2013, 4G Capital s’est construite autour d’un produit simple : du crédit court terme, sans garantie matérielle, assorti d’une formation financière obligatoire pour chaque emprunteur. La cible privilégiée est le micro-commerçant, le détaillant de quartier, la vendeuse de marché. Des profils que les banques commerciales kényanes ont longtemps tenus à distance, faute de collatéral et d’historique de crédit exploitable. Le ticket moyen reste modeste, mais la rotation rapide des fonds permet à la société de multiplier les cycles de prêt avec une même clientèle, consolidant ainsi des trajectoires entrepreneuriales sur plusieurs années.

La méthode repose sur un quadrillage physique du territoire. Les agents de terrain rencontrent les emprunteurs sur leur lieu d’activité, évaluent la viabilité du commerce et accompagnent le décaissement. Cette proximité, héritée des codes classiques de la microfinance, est combinée à des outils numériques de scoring et à une intégration aux plateformes de paiement mobile, au premier rang desquelles M-Pesa. Le couplage entre relation humaine et instruments digitaux explique en partie la résilience du portefeuille, y compris dans les phases de stress macroéconomique traversées par le Kenya ces dernières années.

Une trajectoire qui valide l’appétit des bailleurs internationaux

Le passage du cap du milliard de dollars cumulés confirme la capacité de 4G Capital à mobiliser des lignes de refinancement auprès d’investisseurs institutionnels et de fonds de dette d’impact. La société a successivement attiré des bailleurs comme la Société financière internationale, des fonds spécialisés dans l’inclusion financière et plusieurs véhicules d’impact européens. Ces partenaires apportent à la fois des ressources longues et une exigence de reporting extrafinancier qui pèse sur la gouvernance interne. L’institution communique régulièrement sur la part de femmes parmi sa clientèle, considérée comme un marqueur de profondeur sociale du portefeuille.

Concrètement, le modèle reste éprouvé par la concurrence frontale d’acteurs locaux et régionaux qui ont, eux aussi, intégré le crédit instantané sur mobile. Branch, Tala, M-Shwari, ainsi que les filiales de microfinance des grandes banques kényanes comme Equity ou KCB, occupent désormais largement le terrain. Reste que la spécificité de 4G Capital, à savoir l’absence d’octroi totalement automatisé et l’obligation de formation, lui permet de conserver un taux de remboursement parmi les plus solides du segment, autour de 94 % selon les données communiquées par l’institution ces dernières années.

Un enjeu de souveraineté financière pour l’Afrique de l’Est

Au-delà de l’opérateur lui-même, l’étape franchie illustre la dynamique d’un écosystème est-africain du crédit qui se densifie. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie partagent des structures démographiques jeunes, un taux d’urbanisation croissant et un poids prépondérant du secteur informel. Les autorités monétaires, à commencer par la Banque centrale du Kenya, ont récemment durci l’encadrement des prêteurs digitaux, imposant l’enregistrement et l’application de plafonds de taux. Ce nouveau cadre prudentiel rebat les cartes et favorise les acteurs disposant déjà d’une structure compliance robuste.

Pour 4G Capital, la prochaine décennie se joue sur deux axes : la diversification géographique, avec une présence à consolider hors du Kenya, et la montée en gamme vers des PME formelles aux besoins de financement plus consistants. La capacité du groupe à servir des tickets supérieurs sans diluer la rigueur de son scoring conditionnera son passage du statut de microfinanceur à celui d’établissement de financement intermédiaire. Selon Financial Afrik, l’institution entend poursuivre l’élargissement de sa base de clientèle dans les prochaines années.

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