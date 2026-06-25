L’Iran impose ses couloirs maritimes dans le détroit d’Ormuz

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a réaffirmé que la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz dépend exclusivement du respect des couloirs maritimes définis par Téhéran. Cette déclaration, attribuée au commandement naval des Pasdaran, replace l’Iran au centre du dispositif de contrôle d’un passage par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial. Le message s’adresse autant aux marines occidentales qu’aux armateurs internationaux confrontés à une équation de plus en plus politique.

Ormuz, verrou stratégique sous surveillance iranienne

Le détroit d’Ormuz, large d’une trentaine de kilomètres en son point le plus resserré, sépare la péninsule arabique de la côte sud iranienne. Il constitue le seul débouché maritime pour les hydrocarbures produits par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l’Irak et l’Iran lui-même. Téhéran y exerce une vigilance permanente à travers sa marine régulière et la composante navale des Gardiens de la révolution, longtemps réputée pour ses tactiques d’essaim et ses interceptions rapides.

La position rappelée par le CGRI consiste à conditionner la liberté de circulation au respect de couloirs prédéfinis par les autorités iraniennes. Cette doctrine n’est pas nouvelle, mais sa réaffirmation publique intervient dans un climat régional tendu, marqué par la prolongation du conflit à Gaza, la pression occidentale sur le programme nucléaire iranien et la multiplication des incidents impliquant des pétroliers dans le Golfe. Pour Téhéran, contrôler la grammaire de la navigation, c’est imposer son rang de puissance régionale.

Une posture qui pèse sur les marchés et les chancelleries

L’avertissement des Pasdaran n’est pas une rhétorique isolée. Depuis 2019, plusieurs saisies de navires battant pavillon étranger, notamment britannique, panaméen ou marshallais, ont été conduites par l’Iran sous prétexte de violation des règles maritimes locales ou de représailles à des sanctions. Chaque épisode se traduit par une hausse immédiate des primes d’assurance maritime et par une fébrilité des cours du brut. Les compagnies de transport, échaudées, multiplient désormais les protocoles de prudence à l’approche des eaux iraniennes.

Du côté des chancelleries du Golfe, le message est reçu comme un rappel des rapports de force. Riyad et Abou Dhabi, qui ont entrepris depuis 2023 un dialogue prudent avec Téhéran sous médiation chinoise, savent que toute fermeture, même temporaire, du détroit aurait des conséquences immédiates sur leurs recettes d’exportation. Les Émirats ont d’ailleurs développé l’oléoduc de Habshan-Fujairah pour contourner partiellement Ormuz, mais aucune alternative ne neutralise totalement la dépendance régionale au passage.

Un signal envoyé à Washington et à ses alliés

La déclaration vise aussi, en filigrane, la coalition maritime menée par les États-Unis dans la zone, regroupant la Cinquième Flotte basée à Bahreïn et plusieurs marines européennes engagées dans la protection du trafic commercial en mer Rouge et dans le Golfe. Téhéran conteste la légitimité de ces patrouilles, qu’il assimile à une présence étrangère destinée à brider sa souveraineté sur des eaux qu’il considère comme historiquement siennes. La référence aux couloirs définis par l’Iran constitue une manière de contester l’universalité des règles édictées par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle Téhéran n’a jamais adhéré pleinement.

Pour les pays africains importateurs nets de produits raffinés, à commencer par ceux du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, la stabilité d’Ormuz reste un paramètre discret mais déterminant de la facture énergétique. Une crispation prolongée se répercuterait sur les prix à la pompe à Dakar, Abidjan ou Bamako, et compliquerait davantage les arbitrages budgétaires des États déjà éprouvés par le service de la dette. La géopolitique du Golfe n’est donc jamais un théâtre lointain pour les économies du continent.

Reste que la fermeté affichée par les Gardiens de la révolution ne signifie pas nécessairement une escalade imminente. Téhéran joue sur l’ambiguïté, oscillant entre menaces calibrées et signaux d’ouverture, à l’image des discussions indirectes engagées avec Washington sur le dossier nucléaire. La maîtrise du détroit demeure une carte que la République islamique préfère brandir plutôt qu’abattre, conscient du coût d’un blocage effectif pour sa propre économie. Selon Al Akhbar, le commandement naval iranien entend toutefois rappeler qu’aucune navigation sûre n’est concevable hors du cadre qu’il fixe.

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