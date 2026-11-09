Access Holdings plaide à Luanda pour un crédit bancaire tourné vers les PME

La séance de clôture de l’AFIS 2026, tenue à Luanda, a servi de tribune à Aigboje Aig-Imoukhuede, président du conseil d’administration du groupe nigérian Access Holdings Plc, pour poser une question dérangeante aux 18 gouverneurs de banques centrales présents : à quoi sert un système bancaire assaini s’il ne finance toujours pas les entreprises qui créent la valeur ? Le constat est désormais documenté. Le crédit au secteur privé représente, selon les estimations usuelles de la Banque mondiale, moins de 20 % du produit intérieur brut sur le continent, contre plus de 130 % en Chine et environ 55 % en Inde. Dans plusieurs grands marchés, les dettes souveraines absorbent encore l’essentiel des actifs bancaires.

Un système bancaire solide mais déconnecté de l’économie productive

Les deux dernières décennies ont vu les régulateurs africains relever les exigences de fonds propres, imposer la norme IFRS 9 et accompagner la sortie progressive de plusieurs juridictions des listes grises du Groupe d’action financière (GAFI). Le Nigeria, pays d’origine d’Access Holdings, est sorti de cette liste en février 2025, le Maroc en 2023, l’Afrique du Sud devrait suivre. Ces progrès prudentiels n’ont pourtant pas enclenché la bascule attendue vers le financement de l’appareil productif.

Le patron d’Access Holdings a pointé un symptôme précis : les délais de paiement imposés aux petites et moyennes entreprises, qui s’étirent de 90 à 120 jours sur de nombreux marchés du continent. Ce déficit de trésorerie structurel étrangle les fournisseurs et nourrit la défiance des banques. Il a invité les régulateurs à s’inspirer de deux dispositifs éprouvés : la plateforme indienne d’escompte électronique de factures, connue sous l’acronyme TReDS et lancée par la Reserve Bank of India en 2017, et les mécanismes brésiliens de duplicatas numériques, qui permettent à une PME de monétiser une facture validée en quelques jours auprès d’investisseurs institutionnels.

Mobiliser l’épargne domestique pour les actifs stratégiques

Deuxième chantier : orienter l’épargne africaine, massivement détenue par les fonds de pension et les assureurs, vers les grands actifs productifs du continent. Aig-Imoukhuede a cité l’exemple de la raffinerie Dangote, installée à Lekki près de Lagos, dont la capacité nominale de 650 000 barils par jour en fait la plus grande d’Afrique et qui a basculé en production commerciale début 2024. Son financement, estimé à près de 20 milliards de dollars, a principalement reposé sur un pool de banques nigérianes et sur la dette d’actionnaire, démonstration qu’un syndicat bancaire continental peut porter un actif de rang mondial.

La question reste celle du passage à l’échelle. Les besoins annuels d’investissement en infrastructures sont évalués par la Banque africaine de développement entre 130 et 170 milliards de dollars, avec un déficit de financement d’au moins 100 milliards. Sans véhicule d’épargne longue mobilisable à l’échelle régionale, les banques resteront cantonnées au crédit court aux grandes signatures et aux souverains.

Internationaliser sans se disperser

Troisième axe du plaidoyer : pousser les champions bancaires africains à s’étendre hors du continent, à l’image d’Access Bank Angola, filiale citée comme vitrine de la stratégie panafricaine du groupe. L’orateur a invoqué le précédent des grandes banques chinoises, qui ont suivi leurs clients industriels à Londres, New York et Francfort à partir des années 2000 et détiennent aujourd’hui des licences complètes dans la plupart des places du G7. À l’inverse, plusieurs enseignes internationales ont réduit leur voilure en Afrique sur la décennie écoulée, à l’image des cessions opérées par Barclays, BNP Paribas, Société Générale ou Standard Chartered dans une série de marchés subsahariens, laissant des parts à conquérir.

Pour illustrer les frictions persistantes à l’intégration, Aig-Imoukhuede a rapporté que son propre directeur de cabinet n’avait pu rejoindre Luanda faute de visa délivré à temps. Au-delà de l’anecdote, il a défini trois priorités : l’interopérabilité des infrastructures de paiement, l’intégration des marchés de capitaux et la convergence macroéconomique, notamment sur l’inflation. Autant de préalables à tout projet de monnaie commune, dont la mise en œuvre reste repoussée dans la plupart des blocs régionaux, qu’il s’agisse de l’éco en Afrique de l’Ouest ou des travaux similaires en Afrique de l’Est.

Enfin, l’orateur a suggéré d’associer les ministres des Finances aux gouverneurs de banques centrales lors des prochaines éditions de l’AFIS, pour rapprocher politique monétaire et politique budgétaire. Il a invité les dirigeants financiers à raisonner sur un horizon de dix à vingt ans, le temps nécessaire pour qu’un système bancaire bascule du financement de l’État à celui de l’économie.

Pour aller plus loin

Huit pays africains quittent la liste grise du GAFI en un an · Cameroun : la dette extérieure comprime les marges budgétaires en 2025 · Dette extérieure : l’Afrique face à un encours mondial de 9 400 milliards

J’aime ça : J’aime Chargement…