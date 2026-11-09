Tujereng : trois migrants morts révèlent le report des départs vers la Gambie

La route atlantique vers les Canaries vient de rappeler son coût humain sur une plage gambienne. Dimanche 9 novembre 2026, trois corps ont été retrouvés à Tujereng, dans la localité de Fantatinting, à une quarantaine de kilomètres au sud de Banjul. Le Département gambien de l’immigration (GID), alerté par un signalement d’embarcation le long du littoral, a dépêché son unité de patrouille frontalière et son unité de gestion des migrations, appuyées par la police et les services de secours. L’hypothèse privilégiée par le GID est celle du chavirement d’une pirogue de migrants, sans que les circonstances exactes aient été établies à ce stade de l’enquête.

La Gambie, nouveau point de départ pour la route atlantique

Longtemps éclipsées par les plages sénégalaises de la Petite Côte et de la Casamance, les côtes gambiennes concentrent depuis plusieurs mois une part croissante des départs vers l’archipel espagnol. Le phénomène n’est pas anecdotique : avec près de 80 kilomètres de façade atlantique, la Gambie offre aux organisateurs de traversées un littoral court mais peu surveillé, encadré par des villages de pêcheurs où la logistique est facile à mobiliser. Tujereng, Sanyang et Gunjur figurent parmi les points d’embarquement régulièrement cités par les autorités gambiennes depuis 2023.

Ce glissement géographique s’inscrit dans une recomposition plus large des filières ouest-africaines. À mesure que la Marine sénégalaise, appuyée par l’agence européenne Frontex, a intensifié ses patrouilles au large de Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor, les réseaux ont déplacé leurs points de départ vers des zones moins contrôlées. La Mauritanie en a fait les frais dès 2023 et 2024, devenant le premier point d’embarquement vers les Canaries. La Gambie semble aujourd’hui emprunter la même trajectoire, à une échelle plus modeste mais avec une accélération notable.

Dakar durcit, Banjul encaisse

Le contexte régional pèse lourd dans cette équation. Les autorités sénégalaises ont multiplié, ces dernières semaines, les opérations d’interception à terre comme en mer, avec plusieurs centaines de candidats interpellés sur de courtes périodes. Cette pression policière accrue, saluée par Madrid et Bruxelles, a mécaniquement renchéri le coût des traversées depuis le Sénégal et poussé les passeurs à franchir la frontière sud. La Gambie, enclavée dans le territoire sénégalais à l’exception de sa façade maritime, devient un point de contournement logique.

Côté gambien, les moyens restent limités. Le GID et la marine nationale ne disposent que d’une poignée d’unités opérationnelles, dans un pays dont le budget sécuritaire est sans commune mesure avec celui du voisin sénégalais. L’accord de coopération signé entre les deux pays en matière de lutte contre la migration irrégulière prévoit des patrouilles conjointes et un partage de renseignement, mais sa mise en œuvre opérationnelle demeure inégale. La question d’un commandement intégré sur la façade sénégambienne, évoquée depuis plusieurs années, n’a pas abouti.

Un bilan humain qui s’alourdit sur la route des Canaries

La route atlantique est devenue, depuis 2020, la plus meurtrière des voies migratoires vers l’Europe. Les ONG spécialisées, à l’image de Caminando Fronteras, y recensent chaque année plusieurs milliers de morts ou disparus, dans des traversées qui peuvent durer sept à dix jours sur plus de 1 500 kilomètres de haute mer. Les pirogues partant de Sénégambie rejoignent Tenerife, Grande Canarie ou El Hierro après avoir affronté des courants violents et une houle atlantique peu compatible avec la construction artisanale des embarcations.

Les trois corps retrouvés à Tujereng pourraient appartenir à une pirogue dont le reste des occupants demeure, à ce stade, sans trace. Le nombre de personnes embarquées, le point de départ exact et l’identité des victimes n’ont pas été communiqués par le GID, qui indique poursuivre ses investigations. Reste que la découverte intervient alors que Banjul doit arbitrer entre une réponse sécuritaire immédiate et un travail de fond sur les causes économiques des départs, dans un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population et où le taux de chômage des 15-35 ans est estimé à plus de 40 % par la Banque africaine de développement.

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