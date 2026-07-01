Affaire Prodac : Pape Malick Ndour libéré après retrait du pourvoi

La libération de Pape Malick Ndour, ex-ministre de la Jeunesse sous la présidence de Macky Sall, marque un tournant inattendu dans l’affaire du Prodac au Sénégal. L’ancien membre du gouvernement, incarcéré dans le cadre de l’enquête visant la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires, a recouvré la liberté à la faveur d’un mécanisme procédural que peu d’observateurs anticipaient. D’après les éléments rapportés à Dakar, le retrait d’un pourvoi en cassation aurait provoqué en cascade une décision de mise en liberté qui a pris de court l’intéressé lui-même.

Un dossier Prodac au cœur des dossiers de reddition des comptes

Lancé sous la précédente administration, le Prodac visait à structurer des domaines agricoles communautaires destinés à absorber une partie du chômage des jeunes en milieu rural. Le programme a rapidement concentré les critiques, tant sur ses résultats que sur l’exécution de plusieurs marchés confiés à des prestataires étrangers. Depuis l’alternance de mars 2024 et l’arrivée du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko, ce dossier figure parmi les priorités affichées de la politique de reddition des comptes, aux côtés du Coud, de la Der ou encore de plusieurs fonds spéciaux.

L’audit du programme et les investigations menées par le pôle judiciaire financier ont conduit à la mise en cause de plusieurs anciens responsables, dont Pape Malick Ndour, qui avait été placé sous mandat de dépôt. Sa détention s’inscrivait dans une séquence judiciaire plus large, marquée par l’incarcération d’anciens ministres et directeurs généraux de l’ère Sall. Chaque décision de justice concernant ces dossiers est scrutée de près, à la fois par la classe politique, les milieux d’affaires et les partenaires techniques du Sénégal.

Le retrait du pourvoi, ressort technique d’une libération

Concrètement, le pourvoi en cassation formé dans le cadre de la procédure suspendait certains effets d’une décision antérieure. Son retrait a mécaniquement rendu applicable une orientation plus favorable à l’ancien ministre, ouvrant la voie à sa remise en liberté. Cette subtilité procédurale, largement invisible pour le grand public, illustre à quel point l’issue de dossiers politiquement sensibles peut basculer sur un acte technique posé par l’une des parties.

L’entourage de Pape Malick Ndour a lui-même reconnu avoir été surpris par la nouvelle. L’ancien ministre, cadre de l’Alliance pour la République (APR), n’aurait pas anticipé le calendrier de sa sortie, ce qui alimente les spéculations sur la stratégie contentieuse retenue par le parquet et sur les arbitrages internes de la chancellerie. Dans un climat où chaque geste procédural est interprété politiquement, la décision de retirer le pourvoi n’a pas fini de nourrir les commentaires à Dakar.

Une séquence politique à forte charge symbolique

Au-delà du cas individuel, cet épisode intervient à un moment charnière pour l’exécutif sénégalais. Le gouvernement d’Ousmane Sonko a fait de la lutte contre les détournements présumés de fonds publics un axe central de son mandat, et l’opposition guette la moindre inflexion susceptible d’être présentée comme un recul. La libération d’une figure du régime précédent, même sur un motif purement procédural, alimente le débat sur la cohérence et le rythme des poursuites engagées.

Pour les investisseurs et bailleurs qui suivent la trajectoire du pays, ces développements ne sont pas anodins. La prévisibilité du cadre judiciaire, le respect des droits de la défense et la solidité des procédures constituent des variables observées de près, notamment dans un contexte où Dakar renégocie son cadre macroéconomique et cherche à conforter son attractivité. La manière dont le dossier Prodac se dénouera, à la fois sur le plan pénal et sur le plan des restitutions financières éventuelles, sera lue comme un indicateur de la maturité institutionnelle du Sénégal post-alternance.

Reste que l’affaire est loin d’être close. Pape Malick Ndour retrouve la liberté, mais demeure engagé dans une procédure dont les prochaines étapes seront déterminantes, tant pour lui que pour l’ensemble des cadres de l’ancien régime encore mis en cause. Selon Dakaractu, c’est bien le retrait du pourvoi qui a tout changé dans le calendrier de cette libération.

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