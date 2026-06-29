Aminata Touré dénonce des « représailles » contre Diomaye Faye

L’attaque d’Aminata Touré contre l’Assemblée nationale du Sénégal réactive un débat institutionnel qui agite Dakar depuis l’élection présidentielle de mars 2024. L’ancienne cheffe du gouvernement, devenue l’une des voix les plus offensives du camp présidentiel, dénonce ce qu’elle qualifie de « représailles politiques » de l’hémicycle à l’encontre du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. Sa sortie traduit un bras de fer persistant entre l’exécutif issu du Pastef et une chambre encore majoritairement contrôlée par l’opposition héritée du régime précédent.

Une cohabitation tendue entre l’exécutif et l’hémicycle

Depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, la configuration politique sénégalaise repose sur un déséquilibre inédit. Le président, porté par une victoire dès le premier tour, doit composer avec une Assemblée nationale élue sous l’ère de Macky Sall, où la coalition Benno Bokk Yaakaar et ses alliés conservent un poids déterminant. Cette dissymétrie institutionnelle nourrit, depuis plusieurs mois, des frictions répétées sur le calendrier législatif, les nominations et les arbitrages budgétaires.

Pour Aminata Touré, les blocages observés relèvent moins de la procédure parlementaire que d’une stratégie d’obstruction concertée. L’ex-Première ministre, ralliée au projet présidentiel après s’être éloignée de l’Alliance pour la République, estime que les députés cherchent à entraver méthodiquement l’action du nouveau pouvoir. Sa lecture politique rejoint celle d’une partie du Pastef, qui plaide depuis plusieurs semaines pour une clarification institutionnelle rapide.

La dissolution en arrière-plan d’un affrontement durable

Le bras de fer s’inscrit dans une séquence où l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale revient avec insistance dans le débat public. La Constitution sénégalaise autorise le président de la République à actionner ce levier après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’installation de la législature, un horizon désormais proche. Les sorties répétées de figures pro-gouvernementales, dont celle d’Aminata Touré, contribuent à préparer l’opinion à un éventuel renouvellement de la chambre basse.

Les députés de l’opposition rejettent l’accusation de représailles et invoquent l’exercice normal de leurs prérogatives de contrôle. Plusieurs d’entre eux mettent en avant la nécessité de soumettre l’exécutif à un examen rigoureux, notamment sur la gestion des finances publiques et les choix de politique étrangère. Reste que la polarisation du climat politique rend difficile toute lecture apaisée des initiatives parlementaires, chaque décision étant interprétée à l’aune du rapport de force entre Pastef et anciens dignitaires du régime sortant.

Un signal envoyé aux partenaires régionaux et économiques

Au-delà du face-à-face entre Aminata Touré et l’hémicycle, c’est la stabilité de la gouvernance sénégalaise qui se trouve à nouveau exposée. Les chancelleries et les investisseurs suivent attentivement l’évolution du dossier, dans un contexte régional marqué par les ruptures démocratiques au Sahel et par l’attention accrue portée à Dakar comme pôle de stabilité ouest-africain. Le Sénégal demeure un partenaire central de l’Union européenne, de la Cedeao et des bailleurs multilatéraux engagés dans le financement de ses programmes d’infrastructures et d’exploitation des hydrocarbures.

La dimension économique du contentieux n’est pas anodine. L’examen des lois de finances rectificatives et la révision annoncée de certains contrats miniers et pétroliers passent obligatoirement par l’Assemblée. Tout enlisement parlementaire compliquerait la mise en œuvre de l’agenda de souveraineté économique défendu par le tandem formé par Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Pour les analystes de la sous-région, la séquence ouverte par les accusations d’Aminata Touré confirme que la phase de stabilisation institutionnelle promise à la suite de la présidentielle n’est pas encore acquise.

Concrètement, la prochaine étape se jouera dans le calendrier choisi par le chef de l’État pour clarifier le rapport de force, soit par le maintien d’une cohabitation pragmatique, soit par un appel anticipé aux urnes. Selon Dakaractu, l’ancienne Première ministre maintient sa lecture d’un Parlement engagé dans une logique de représailles assumée contre le président de la République.

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