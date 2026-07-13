Afrique du Sud : 53 000 étrangers expulsés ou rapatriés en quelques semaines

L’Afrique du Sud connaît une accélération spectaculaire de ses opérations migratoires. En quelques semaines à peine, plus de 53 000 étrangers ont été rapatriés ou expulsés du territoire, selon les chiffres communiqués par les autorités sud-africaines. Cette dynamique conjugue départs volontaires, souvent négociés avec les consulats d’origine, et reconduites forcées à la frontière opérées par les services de l’immigration. La première puissance industrielle du continent envoie ainsi un signal politique fort, à la fois à sa population et à ses voisins.

Une politique migratoire en durcissement assumé

Le gouvernement sud-africain multiplie depuis plusieurs mois les opérations coup de poing dans les grandes agglomérations, de Johannesburg à Durban en passant par Le Cap. Les contrôles ciblent en priorité les personnes en situation irrégulière, les employeurs qui les recrutent et les commerces informels tenus par des ressortissants étrangers. La ministre de l’Intérieur, Leon Schreiber, arrivée aux affaires avec le gouvernement d’union nationale, a fait de la restauration de l’ordre migratoire l’un de ses chantiers prioritaires. Sa feuille de route associe numérisation des titres de séjour, révision du régime des visas et renforcement des effectifs déployés aux postes-frontières.

Concrètement, les autorités mettent en avant une meilleure coordination entre le ministère de l’Intérieur, la police sud-africaine et l’armée, désormais mobilisée sur plusieurs tronçons frontaliers sensibles. La frontière avec le Zimbabwe, à Beitbridge, demeure le point de passage le plus surveillé, mais les axes reliant le pays au Mozambique, au Lesotho et à l’Eswatini font également l’objet d’un maillage renforcé. Pretoria évoque des dizaines de milliers d’interpellations et une hausse significative des reconduites administratives depuis le début de l’année.

Pression sociale intérieure et poussée xénophobe

Ce virage répressif intervient dans un climat social tendu. Le chômage frôle 33 % de la population active, et près d’un jeune sud-africain sur deux reste sans emploi. Dans ce contexte, la présence estimée de plusieurs millions de migrants économiques, en provenance principalement du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi et de la République démocratique du Congo, cristallise les frustrations. Des mouvements comme Operation Dudula, qui prône une préférence nationale radicale, ont gagné en visibilité et pèsent désormais sur le débat public. Leurs opérations de rue, parfois violentes, ciblent les commerçants étrangers et les logements informels.

Les partis politiques ont intégré cette donne. L’Alliance démocratique, désormais associée au Congrès national africain (ANC) au sein de la coalition gouvernementale, avait fait de la maîtrise de l’immigration un axe central de sa campagne. L’ANC, longtemps critiqué pour son laxisme présumé, a durci son discours à mesure que la question devenait électoralement inflammable. Reste que plusieurs organisations de défense des droits humains alertent sur les dérives possibles de cette approche sécuritaire, notamment lors des rafles menées dans les quartiers populaires.

Des répercussions régionales encore mal mesurées

Pour les pays voisins, l’onde de choc est immédiate. Le Zimbabwe, dont plusieurs centaines de milliers de ressortissants vivent en Afrique du Sud, doit gérer un afflux de retours dans un contexte économique déjà fragile. Harare avait obtenu ces dernières années des prorogations successives du permis d’exemption zimbabwéen, dispositif dont l’avenir demeure incertain. Maputo et Lilongwe suivent également la situation avec attention, les transferts d’argent de la diaspora représentant une part non négligeable de leurs équilibres macroéconomiques.

Sur le plan diplomatique, la question migratoire s’invite désormais dans les enceintes de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Plusieurs chancelleries plaident pour un mécanisme régional de gestion des flux, arguant que la seule réponse coercitive ne saurait résorber les déséquilibres structurels qui poussent les populations à migrer. Pretoria, de son côté, entend d’abord démontrer à son opinion publique que l’État reprend le contrôle de ses frontières. Le chiffre de 53 000 départs en quelques semaines constitue à cet égard un argument politique de poids, à l’approche des prochaines échéances municipales.

Selon PressAfrik, la tendance ne devrait pas s’infléchir dans les mois à venir, les autorités sud-africaines ayant annoncé la poursuite des opérations sur l’ensemble du territoire.

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