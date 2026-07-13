Sénégal : Al Aminou Lo recadre publiquement Ousmane Sonko

Au Sénégal, la relation entre le Premier ministre Al Aminou Lo et le leader du parti au pouvoir Ousmane Sonko cristallise l’attention. Lors d’une prise de parole rapportée par la presse locale, le chef du gouvernement a lancé une formule en wolof, « Gatt xèl weessu wul », littéralement une invitation à ne pas céder à la précipitation ni à la courte vue. La phrase, adressée à Ousmane Sonko, sonne comme un rappel à la mesure dans un climat politique où chaque déclaration est scrutée.

Une pique publique qui bouscule la ligne officielle

Le style d’Al Aminou Lo tranche avec la discipline de communication qui prévaut habituellement dans les entourages présidentiels. En choisissant une expression populaire, le Premier ministre ancre son message dans un registre accessible, tout en visant explicitement la figure la plus influente de la majorité. Le procédé n’est pas anodin. Il traduit une volonté d’exister politiquement face à un patron de parti dont l’aura dépasse largement les fonctions officielles.

Ousmane Sonko, à la tête du Pastef, demeure la locomotive du régime issu de l’alternance de 2024. Sa parole pèse sur les orientations économiques, diplomatiques et sécuritaires du pays. Toute expression de distance émise par un membre du gouvernement prend donc immédiatement une tonalité politique. Le choix des mots employés par le Premier ministre, empreint de sagesse populaire, cherche à désamorcer l’affrontement frontal tout en marquant une différence de méthode.

Ce que révèle le langage utilisé par le chef du gouvernement

La formule wolof mobilisée par Al Aminou Lo appartient au registre des sentences morales. Elle valorise la profondeur de la réflexion contre la brièveté du jugement. Dans un contexte où plusieurs dossiers sensibles occupent l’agenda public, du redressement budgétaire aux relations avec les partenaires financiers, ce type de recadrage suggère une divergence sur le tempo et sur la manière de conduire l’action publique. La technostructure incarnée par le Premier ministre, ancien haut cadre de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), n’obéit pas aux mêmes réflexes que la sphère militante.

Cette dualité est constitutive du régime né en 2024. D’un côté, un chef de parti au discours de rupture, porteur d’une base populaire massive. De l’autre, un exécutif qui doit composer avec les contraintes des marchés, du Fonds monétaire international et des bailleurs bilatéraux. La sortie du Premier ministre peut se lire comme un plaidoyer pour l’orthodoxie procédurale, à un moment où la crédibilité financière du Sénégal reste sous surveillance après la révélation d’irrégularités comptables sur la dette publique.

Un signal envoyé aux marchés et à la majorité

Pour les investisseurs et les chancelleries, cette expression publique de distance intéresse au-delà de la simple querelle interne. Elle indique que l’exécutif sénégalais n’est pas monolithique et que des contrepoids existent au sein même de l’appareil d’État. La stabilité des arbitrages économiques repose en partie sur la capacité du Premier ministre à faire prévaloir un cadre technique. Ce cadre suppose une certaine autonomie face aux impulsions du parti majoritaire.

Reste que le rapport de force demeure asymétrique. Ousmane Sonko conserve la légitimité électorale directe issue de la mobilisation de la base militante et une capacité d’influence sur l’appareil d’État difficile à égaler. La marge de manœuvre d’Al Aminou Lo dépendra donc de l’appui présidentiel et de sa capacité à obtenir des résultats mesurables sur le front économique. Une hausse de la visibilité budgétaire, une désescalade des tensions avec les partenaires extérieurs ou une amélioration du climat des affaires constitueraient autant de points d’appui.

À court terme, cette séquence installe un nouveau paramètre dans la lecture du pouvoir à Dakar. Les observateurs guetteront la réaction éventuelle du président de la République, arbitre naturel de toute tension entre son Premier ministre et le chef de la majorité. La suite dépendra aussi de la capacité des deux hommes à converger publiquement sur les grands dossiers, faute de quoi l’épisode pourrait ouvrir une phase plus turbulente pour la coalition au pouvoir. Selon Seneweb.

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