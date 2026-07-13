Nyanga : 77 % de pauvreté révélés par le RNDH 2026 du Gabon

Le chiffre est passé presque inaperçu. Au détour d’une page du Rapport national sur le développement humain (RNDH) 2026, document épais de 219 pages, une ligne indique que plus de 77 % des habitants de la province de la Nyanga vivent en situation de pauvreté. La mention est brève, isolée, dépourvue de mise en perspective. Elle contraste violemment avec la tonalité générale du rapport, qui présente le Gabon comme un pays à développement humain élevé, régulièrement classé parmi les mieux notés du continent africain.

Un taux de pauvreté qui défie le récit officiel gabonais

Située à l’extrême sud du pays, adossée à la frontière congolaise, la Nyanga demeure l’une des provinces les moins peuplées et les plus enclavées du Gabon. Tchibanga, son chef-lieu, concentre l’essentiel des services publics d’une région où l’accès à l’électricité, à l’eau potable et aux soins reste précaire. Que 77 % de sa population vive sous le seuil de pauvreté n’est pas, en soi, une surprise pour les acteurs de terrain. Ce qui interpelle, c’est le contraste entre ce constat local et le positionnement macroéconomique d’un pays pétrolier au produit intérieur brut par habitant parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne.

Le Gabon figure en effet en tête des classements africains de l’Indice de développement humain établi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Cette photographie agrégée masque des écarts territoriaux considérables, que le RNDH 2026 documente sans toujours les hiérarchiser. La donnée sur la Nyanga en est l’illustration : glissée dans le corps du texte, elle n’est ni reprise en synthèse, ni exploitée dans les recommandations de politique publique.

La statistique publique au défi de la transparence

Cette discrétion soulève une question de méthode. Un rapport national sur le développement humain a vocation à éclairer la décision publique et à hiérarchiser les priorités. Lorsqu’une province affiche un taux de pauvreté trois à quatre fois supérieur à la moyenne nationale, la donnée devrait normalement structurer les arbitrages budgétaires. Or le traitement réservé au chiffre de la Nyanga suggère l’inverse : une mention conforme aux exigences documentaires, sans exploitation politique.

Le phénomène n’est pas propre au Gabon. Plusieurs États d’Afrique centrale, riches en ressources extractives, présentent des indicateurs macroéconomiques flatteurs qui coexistent avec des poches de pauvreté rurale profondes. L’inégalité territoriale y est ancienne, souvent aggravée par la centralisation administrative et la concentration des investissements dans les capitales économiques. À Libreville et Port-Gentil, les infrastructures et les services publics n’ont pas d’équivalent dans les provinces frontalières du sud et de l’est.

La Nyanga, miroir des fractures régionales du Gabon

Pour les autorités de la Transition, engagées depuis août 2023 dans une refondation institutionnelle, ces données constituent un test politique. Le discours officiel insiste sur la restauration de l’égalité territoriale et sur le désenclavement des provinces intérieures. Plusieurs annonces ont été faites concernant la réhabilitation routière, l’électrification rurale et la relance des filières agricoles. Reste à mesurer la traduction budgétaire de ces intentions dans les prochaines lois de finances.

La Nyanga, longtemps réputée pour son potentiel agricole et son élevage bovin, illustre par ailleurs la déconnexion entre richesse potentielle et bien-être effectif. Les ranchs de la région, jadis moteurs d’une ambition d’autosuffisance en viande, fonctionnent aujourd’hui en régime dégradé. L’exode des jeunes vers Libreville prive le territoire de sa force productive, entretenant un cercle appauvrissant que la seule statistique nationale ne parvient pas à saisir.

La publication du RNDH 2026 offre néanmoins une base documentaire précieuse, à condition que les chiffres sensibles ne restent pas ensevelis dans la masse du rapport. La question n’est plus tant de connaître le niveau de pauvreté que de savoir comment l’administration gabonaise entend le traiter, et à quelle échéance. Sans hiérarchisation claire, les données les plus révélatrices risquent de rejoindre la longue liste des constats sans lendemain. Selon Gabon Review, le chiffre de 77 % figure bien dans le rapport, mais sans traitement analytique dédié.

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