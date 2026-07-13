Sud-Kivu : les acteurs sociaux alertent sur une vague d’enlèvements

Le Sud-Kivu, province stratégique de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), traverse une nouvelle phase de tension pour ses acteurs sociaux. Défenseurs des droits humains, journalistes et responsables associatifs signalent une recrudescence d’intimidations, de menaces ciblées et d’enlèvements visant celles et ceux qui documentent les exactions ou portent la parole des communautés. Ces alertes, relayées par plusieurs organisations locales, interviennent dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements armés dans les zones frontalières avec le Rwanda et le Burundi.

Un espace civique sous pression au Sud-Kivu

Les acteurs de la société civile décrivent un environnement de travail devenu périlleux. Selon leurs témoignages, les intimidations prennent des formes variées : appels anonymes, filatures, perquisitions nocturnes ou disparitions de courte durée destinées à faire taire toute voix dissonante. Plusieurs défenseurs des droits humains affirment avoir modifié leurs habitudes de déplacement, voire quitté temporairement Bukavu et ses environs, pour préserver leur sécurité.

Cette dégradation intervient alors que la province concentre déjà de multiples foyers de crise. Les affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), les groupes armés locaux et les rebelles du M23, appuyés selon plusieurs rapports onusiens par le Rwanda, ont provoqué des déplacements massifs de populations. Dans les territoires de Kalehe, Uvira ou Fizi, les organisations communautaires jouent un rôle central de veille, d’assistance humanitaire et de plaidoyer. Leur mise sous pression compromet directement la remontée d’informations vers les institutions nationales et les partenaires internationaux.

Enlèvements et intimidations : un mode opératoire préoccupant

Les cas d’enlèvements documentés récemment illustrent un mode opératoire répétitif. Des militants sont interpellés en pleine journée par des individus armés, parfois en tenue civile, souvent à bord de véhicules banalisés. Les libérations, lorsqu’elles surviennent, s’accompagnent d’avertissements explicites : cesser les enquêtes en cours, renoncer à publier certains rapports, quitter la région. Plusieurs organisations dénoncent l’impunité qui entoure ces faits, faute d’enquêtes judiciaires aboutissant à des interpellations.

Ce climat pèse également sur la presse locale. Des radios communautaires, historiquement en première ligne pour couvrir les tensions intercommunautaires et les violations des droits humains, réduisent la voilure éditoriale par autocensure. Des correspondants provinciaux rapportent des pressions directes émanant tantôt d’acteurs politiques, tantôt de responsables sécuritaires, tantôt de figures liées aux groupes armés qui contrôlent des portions du territoire. La ligne entre l’intimidation ciblée et le harcèlement systémique devient de plus en plus poreuse.

Pour les analystes des dynamiques congolaises, la contraction de l’espace civique dans le Sud-Kivu s’inscrit dans une tendance régionale plus large. Depuis la relance du conflit avec le M23 dans le Nord-Kivu voisin, l’ensemble des Kivus subit un durcissement des rapports entre pouvoirs locaux, forces armées et voix critiques. La proclamation de l’état de siège, en vigueur pendant plusieurs années dans certaines provinces de l’est, avait déjà été critiquée par les organisations de défense des libertés pour son impact sur la liberté d’expression et de manifestation.

Un enjeu de gouvernance pour Kinshasa

Le gouvernement congolais se trouve face à un défi de crédibilité. Kinshasa a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement à protéger les défenseurs des droits humains, notamment à travers la loi de 2023 relative à leur protection. Sa mise en œuvre effective dans les provinces de l’est reste toutefois limitée, faute de moyens dédiés et en raison de la fragmentation de l’autorité étatique sur le terrain. Les acteurs sociaux du Sud-Kivu réclament désormais des mesures concrètes : enquêtes indépendantes sur les enlèvements récents, dispositifs de protection rapprochée pour les militants menacés et dialogue structuré avec les autorités provinciales.

Les partenaires internationaux, en particulier la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) en phase de retrait, ainsi que l’Union européenne, sont également interpellés. Leur capacité à maintenir un plaidoyer soutenu sur la protection des acteurs civils conditionnera, en partie, la résilience du tissu associatif local. Reste que sans réponse politique claire de Kinshasa, le risque d’un affaiblissement durable de la société civile dans l’est du pays s’accentue. Selon PressAfrik, les organisations de défense des droits humains appellent à une mobilisation urgente pour endiguer cette dérive.

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