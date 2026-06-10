Alger ouvre à Huawei la pharmacie et l’intelligence artificielle

L’Algérie franchit un nouveau cap dans son rapprochement technologique avec la Chine. Le gouvernement algérien a ouvert la voie à une coopération étendue avec le géant Huawei dans deux secteurs jugés stratégiques : l’industrie pharmaceutique et l’intelligence artificielle. Cette orientation, dévoilée à Alger, traduit la volonté des autorités de diversifier leurs partenariats technologiques et de capter le savoir-faire chinois pour accélérer la modernisation de pans entiers de l’économie nationale.

L’annonce intervient alors que l’exécutif multiplie les initiatives destinées à réduire la dépendance du pays aux importations de médicaments et à structurer une filière numérique souveraine. Le rapprochement avec Huawei, déjà bien implanté dans les télécoms algériens, marque une extension de son périmètre vers des domaines où la valeur ajoutée scientifique est particulièrement élevée.

Huawei, partenaire élargi de la stratégie industrielle algérienne

Présent en Algérie depuis plus de deux décennies, l’équipementier chinois s’est imposé comme un acteur incontournable des infrastructures de télécommunications du pays. Son ancrage local repose sur des accords successifs avec les opérateurs publics et privés, ainsi que sur la formation d’ingénieurs algériens via ses centres dédiés. L’ouverture annoncée à Alger lui offre désormais un terrain d’action plus vaste, touchant à la santé publique et aux technologies de rupture.

Pour les autorités algériennes, l’enjeu dépasse la simple importation de solutions clés en main. Il s’agit d’adosser le développement industriel national à un partenaire capable de transférer des compétences, de cofinancer des plateformes et d’accompagner la montée en gamme des entreprises locales. Le choix de Huawei s’inscrit dans une logique de diversification des alliances, à l’heure où Alger cultive une diplomatie économique active avec Pékin, Moscou et plusieurs capitales européennes.

L’intelligence artificielle, levier de souveraineté numérique

L’intelligence artificielle constitue désormais un axe prioritaire de la politique technologique algérienne. Les autorités ont multiplié, ces derniers mois, les déclarations en faveur d’une stratégie nationale en la matière, avec la création annoncée d’une école dédiée et de pôles de recherche spécialisés. La coopération avec Huawei pourrait apporter une brique technique substantielle, notamment en matière de puissance de calcul, d’hébergement de données et d’outils d’apprentissage automatique.

Cette orientation soulève toutefois des questions sensibles. La souveraineté numérique implique non seulement l’accès aux infrastructures, mais aussi la maîtrise des architectures, des protocoles et des données traitées. Plusieurs capitales africaines, du Sénégal au Kenya, ont déjà engagé des partenariats similaires avec des acteurs chinois, suscitant des débats sur l’équilibre entre transfert de technologie et dépendance stratégique. Alger devra arbitrer entre rapidité de déploiement et exigence de contrôle sur les systèmes critiques.

Concrètement, l’intervention de Huawei pourrait porter sur la mise en place de centres de données, le déploiement de solutions cloud souveraines et la formation d’une masse critique de spécialistes algériens. Le groupe chinois dispose d’une expertise reconnue dans ces domaines, validée par ses déploiements en Égypte, en Afrique du Sud et en Arabie saoudite.

Pharmacie : un secteur en quête de saut technologique

L’industrie pharmaceutique algérienne, structurée autour d’une centaine d’unités de production locales, couvre déjà une part significative des besoins du marché intérieur. Le gouvernement vise désormais l’export vers l’Afrique et la fabrication de médicaments à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les segments des biosimilaires et des thérapies innovantes. L’intégration d’outils d’intelligence artificielle dans la recherche, la production et la traçabilité pourrait accélérer cette mutation.

Les applications envisageables sont nombreuses : optimisation des chaînes de production, détection précoce d’anomalies qualité, modélisation des essais cliniques et personnalisation des protocoles thérapeutiques. Huawei développe, par le biais de sa division cloud et de partenariats internationaux, des plateformes adaptées à ces usages. Reste à définir le cadre juridique et financier de l’engagement chinois sur le sol algérien, ainsi que les garanties offertes aux entreprises locales du secteur.

Par ailleurs, cette ouverture pourrait avoir des répercussions sur les équilibres régionaux. En consolidant son positionnement au Maghreb, Pékin renforce son influence dans une zone où les acteurs européens et américains demeurent traditionnellement actifs. Pour Alger, le pari consiste à tirer parti de cette compétition pour maximiser les retombées industrielles et scientifiques, tout en préservant sa marge de manœuvre stratégique. Selon El Watan, les contours opérationnels du partenariat avec Huawei seront précisés dans les prochaines semaines.

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