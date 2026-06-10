Le Gabon inaugurera son premier datacenter national en juin 2026

L’annonce était attendue depuis plusieurs années par les acteurs du secteur. Le Gabon disposera, à partir du 30 juin 2026, de son premier datacenter installé sur le territoire national, une infrastructure stratégique destinée à héberger localement les données des administrations, des entreprises et, à terme, d’une partie des services numériques régionaux. Le projet est porté par ST Digital, opérateur gabonais spécialisé dans les services d’infogérance et de cloud, qui en assurera la construction et l’exploitation.

Le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, a confirmé l’échéance lors d’une sortie publique consacrée à la feuille de route de transformation numérique du pays. L’enjeu dépasse la seule question technique. Il s’agit, pour Libreville, de mettre fin à une situation dans laquelle l’essentiel des données produites localement transitait et résidait sur des serveurs implantés en Europe, en Afrique du Sud ou aux États-Unis, avec les questions de juridiction et de coût que cela soulève.

Une infrastructure pensée pour la souveraineté numérique

La mise en service de ce centre de données s’inscrit dans une orientation déjà esquissée par plusieurs États d’Afrique centrale, soucieux de rapatrier les flux numériques sur leur sol. Concrètement, héberger les données au Gabon permet de soustraire celles-ci aux législations extraterritoriales étrangères, au premier rang desquelles le Cloud Act américain, et de garantir un meilleur contrôle aux autorités nationales en matière de protection des données personnelles.

L’argument économique pèse également. Les entreprises gabonaises et leurs filiales régionales paient aujourd’hui en devises l’hébergement de leurs systèmes d’information auprès de fournisseurs étrangers. Un site local permettrait de capter une partie de cette dépense, de réduire la latence pour les utilisateurs gabonais et de soutenir l’émergence d’un écosystème de services numériques de proximité, du cloud computing à la sauvegarde en passant par les services managés.

ST Digital, opérateur de référence en Afrique centrale

Le choix de ST Digital pour porter le projet n’est pas anodin. L’entreprise est déjà connue dans la sous-région pour avoir développé des infrastructures similaires au Cameroun, où elle exploite plusieurs sites certifiés selon les standards internationaux. Cette expérience régionale donne une certaine crédibilité technique au projet gabonais, dans un secteur où les exigences en matière de disponibilité, de redondance énergétique et de cybersécurité sont particulièrement élevées.

Au-delà de l’infrastructure elle-même, c’est la question des compétences locales qui se posera. L’exploitation d’un datacenter exige des ingénieurs réseau, des spécialistes en sécurité des systèmes d’information et des techniciens en maintenance de haute disponibilité. La capacité de Libreville à fixer ces profils, souvent attirés par des marchés plus rémunérateurs, conditionnera la viabilité opérationnelle du site sur la durée.

Un test pour la stratégie numérique du gouvernement

Le lancement de juin 2026 constituera un signal envoyé aux investisseurs et aux partenaires technologiques. Le gouvernement gabonais affiche depuis plusieurs mois sa volonté de structurer une économie numérique compétitive, en misant à la fois sur la fibre optique, la modernisation de l’administration et l’attraction de centres d’innovation. Le datacenter national est l’une des pièces de ce puzzle, sans en être l’aboutissement.

Reste à clarifier plusieurs points opérationnels : les conditions tarifaires pour les administrations, la grille destinée aux opérateurs privés, ainsi que les modalités d’éventuels partenariats avec des hyperscalers internationaux qui pourraient utiliser le site comme point d’ancrage régional. La feuille de route précise de l’État sur l’obligation d’héberger localement certaines catégories de données publiques sera également scrutée, à l’image de ce que pratiquent déjà la Côte d’Ivoire ou le Sénégal.

Pour l’heure, Libreville mise sur un calendrier serré et un acteur national pour matérialiser une ambition affichée de longue date. Le succès du premier datacenter gabonais dépendra autant de sa robustesse technique que de la capacité du marché local à en absorber les capacités. Selon Gabon Review, l’inauguration officielle est programmée pour le 30 juin 2026.

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