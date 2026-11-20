La valorisation record attribuée à Anthropic à l’occasion de son arrivée sur le marché boursier new-yorkais, au-delà de 2 000 milliards de dollars, place le concepteur de l’assistant Claude dans le club très fermé des entreprises qui pèsent davantage que le produit intérieur brut cumulé de plusieurs économies africaines. Cette opération, présentée comme l’une des plus importantes jamais enregistrées, intervient alors que le continent construit, dans l’urgence, ses propres stratégies d’intelligence artificielle. Pour les opérateurs télécoms d’Afrique francophone, pour les banques centrales et pour les régulateurs, le signal est clair : l’oligopole de l’IA générative se durcit, et les marges de négociation se rétrécissent.

Une valorisation d’Anthropic qui redessine la hiérarchie du numérique mondial

Fondée en 2021 par d’anciens cadres d’OpenAI, Anthropic s’est imposée en trois ans comme le principal concurrent direct de ChatGPT, avec un modèle commercial assis sur des partenariats de plusieurs milliards de dollars noués avec Amazon Web Services et Google Cloud. La valorisation évoquée dépasse celle atteinte par Saudi Aramco lors de son introduction à Riyad en décembre 2019, qui avait levé environ 25,6 milliards de dollars pour une capitalisation de départ proche de 1 700 milliards. Elle place également Anthropic au-dessus des records historiques détenus par Alibaba en 2014, à New York, et par Facebook en 2012.

Cette hiérarchie compte pour l’Afrique. Les capacités de calcul qui soutiennent Claude, GPT-4 ou Gemini sont concentrées dans une poignée de centres de données situés en Amérique du Nord, en Irlande et en Asie de l’Est. Aucun hyperscaler n’a encore ouvert de région cloud en Afrique francophone, à l’exception des zones sud-africaines d’AWS et de Microsoft Azure, lancées respectivement en 2020 et 2023. Les développeurs de Dakar, d’Abidjan ou de Tunis qui veulent exploiter un grand modèle de langage le font donc en consommant des jetons facturés en dollars, depuis une infrastructure située à des milliers de kilomètres.

Dépendance aux modèles américains : l’équation stratégique des telcos africains

Face à ce déséquilibre, les opérateurs télécoms du continent avancent leurs pions, avec des moyens incomparablement plus modestes. Sonatel, filiale sénégalaise du groupe Orange, a inauguré en juin 2021 un centre de données Tier III à Rufisque, d’une capacité initiale de 1,5 mégawatt. Orange a par ailleurs annoncé en 2024 un partenariat avec OpenAI et Meta pour adapter leurs modèles aux langues ouest-africaines, dont le wolof et le bambara. Le groupe sud-africain MTN, présent dans seize marchés africains, a de son côté investi dans sa filiale Bayobab pour muscler ses infrastructures de fibre transfrontalières.

Reste que ces initiatives reposent toutes, in fine, sur des modèles de fondation développés à Palo Alto, à San Francisco ou à Mountain View. La capitalisation désormais atteinte par Anthropic confirme que le ticket d’entrée pour concevoir un modèle concurrent se chiffre en dizaines de milliards de dollars, un ordre de grandeur hors de portée des champions africains du numérique. À titre de comparaison, le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe Sonatel s’est établi autour de 1 700 milliards de francs CFA en 2023, soit environ 2,8 milliards de dollars.

Souveraineté numérique : les leviers qui restent à l’Afrique francophone

Dans ce paysage, les marges de manœuvre existent, mais se situent à l’étage intermédiaire de la chaîne de valeur. L’adoption, en février 2024, de la Stratégie continentale pour l’intelligence artificielle par l’Union africaine fixe un cap politique, sans budget contraignant. Plusieurs États, dont le Maroc, le Rwanda, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont choisi de miser sur des centres de données souverains et sur la constitution de corpus linguistiques locaux. Abou Dhabi a notamment lancé, via G42, le modèle Jais, premier grand modèle de langage arabe open source, rendu public en août 2023.

Pour les régulateurs d’Afrique francophone, la question n’est plus de savoir s’il faut encadrer l’usage des modèles américains, mais à quel prix et selon quels standards. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal, l’Agence nationale de la cybersécurité de Côte d’Ivoire, ou encore le Conseil national du numérique en Tunisie, devront arbitrer entre hébergement local obligatoire, filtrage des données d’entraînement et incitations fiscales à l’installation de capacités de calcul.

La performance boursière prêtée à Anthropic n’est pas un simple événement financier : elle acte la concentration du pouvoir d’arbitrage sur l’économie cognitive mondiale dans une poignée d’entreprises privées américaines. Pour les décideurs africains, l’enjeu immédiat est de transformer cette dépendance en une négociation documentée, chiffrée, et assortie d’exigences précises sur la localisation, les langues et la formation des talents.

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