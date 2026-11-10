Sidi Abdellah : Alger et Pékin lancent un supercalculateur IA

L’annonce d’un partenariat entre Alger et Pékin pour ériger un supercalculateur à Sidi Abdellah marque une étape dans la stratégie numérique algérienne. Le site retenu, situé dans la périphérie ouest de la capitale, abrite depuis le milieu des années 2000 le Cyberparc, l’Université numérique et plusieurs centres de recherche appliquée. L’implantation d’un équipement de calcul haute performance y ajoute une brique manquante : la puissance de traitement, devenue le goulet d’étranglement de toute politique publique d’intelligence artificielle.

Sidi Abdellah, laboratoire de la souveraineté numérique algérienne

Le pôle de Sidi Abdellah a été conçu comme la vitrine technologique du pays. Depuis sa création, il a vu passer des projets de centres de données, d’incubateurs et d’écoles d’ingénieurs, avec des résultats inégaux. Le futur centre HPC s’inscrit dans la continuité de la feuille de route adoptée par l’exécutif algérien depuis 2020, qui a notamment vu la création d’un Haut-Commissariat à la numérisation et d’une Agence de développement de l’intelligence artificielle. L’ouverture, en 2023, de l’École nationale supérieure de mathématiques et de l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle, toutes deux à Sidi Abdellah, a préparé le terrain humain pour une telle infrastructure.

Reste que l’écosystème algérien souffre encore d’une pénurie de capacité de calcul comparable. Les chercheurs nationaux dépendent largement de clusters universitaires de taille modeste ou de ressources louées à l’étranger, une situation peu compatible avec les ambitions affichées en matière de modèles de langue arabes, d’imagerie médicale ou de traitement des données hydrocarbures. Un équipement HPC adossé à un partenaire industriel chinois pourrait réduire cette dépendance, à condition que l’exploitation ne reproduise pas le schéma des centres de données construits et administrés sans transfert réel de compétences.

Le choix chinois, prolongement des routes de la soie numériques

Le recours à la Chine pour cette infrastructure n’est pas une surprise. Pékin a fait de la Digital Silk Road, volet numérique des Nouvelles routes de la soie lancé en 2015, un instrument de projection auprès des États du Sud. Huawei, ZTE, Inspur ou Sugon ont équipé, au cours de la dernière décennie, une part significative des réseaux télécoms et des centres de données africains, de l’Éthiopie au Sénégal. L’Algérie, cliente historique des équipementiers chinois pour la 3G et la 4G, s’inscrit dans cette trajectoire, qu’elle combine depuis quelques années à des coopérations avec la Corée du Sud et l’Allemagne sur l’enseignement supérieur.

Le choix chinois soulève toutefois une question désormais centrale pour les administrations africaines : l’accès aux puces de dernière génération. Les restrictions américaines sur l’exportation des GPU Nvidia les plus avancés, étendues en 2023 puis en 2024 à une série de pays tiers, contraignent les intégrateurs chinois à proposer des alternatives nationales, d’une efficacité énergétique et d’une performance encore inférieures aux références du marché. La capacité réelle du site de Sidi Abdellah, exprimée en pétaflops, et la nature des accélérateurs retenus détermineront l’intérêt scientifique de l’investissement.

Une course continentale où l’Algérie entre tardivement

À l’échelle africaine, le projet algérien arrive dans un paysage qui s’est densifié en moins de deux ans. Le Togo a obtenu, début 2024, un financement de 172 millions de dollars auprès de bailleurs internationaux pour son plan numérique, incluant des composantes cloud et IA. Le Maroc a inauguré en 2023 le supercalculateur Toubkal à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, l’un des plus puissants du continent. L’Afrique du Sud opère depuis des années le Centre for High Performance Computing du CSIR au Cap, tandis que les Émirats arabes unis, via G42, ont massivement investi dans des fermes de calcul destinées à alimenter les modèles Falcon et Jais, ce dernier dédié à la langue arabe.

Dans ce contexte, un HPC algérien soutenu par Pékin peut combler un vide régional en Afrique du Nord francophone, à condition de clarifier rapidement sa gouvernance, son modèle économique et ses règles d’accès pour la communauté scientifique. L’enjeu dépasse la seule recherche : il touche à la capacité du pays à héberger sur son sol les données sensibles des administrations, des hydrocarbures et de la santé, un sujet désormais indissociable du débat sur la souveraineté numérique au Maghreb.

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