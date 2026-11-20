En choisissant la capitale norvégienne pour exposer sa vision d’une transition énergétique africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a opéré un déplacement politique autant qu’économique. Le message adressé aux investisseurs nordiques est clair : l’Afrique, et au premier rang l’Algérie, entend négocier le calendrier et les modalités de sa décarbonation, plutôt que les subir. Derrière la plaidoirie diplomatique se joue l’avenir d’un modèle économique où les hydrocarbures restent, pour Alger, le principal pourvoyeur de devises.

Un plaidoyer algérien calibré pour un auditoire nordique précis

Le choix d’Oslo n’est pas neutre. La Norvège concentre une puissance financière rare sur le continent européen, avec un fonds souverain dont les encours dépassaient 1 700 milliards de dollars en 2024, premier véhicule d’épargne publique au monde. Elle abrite également Equinor, acteur gazier majeur disposant d’une expertise offshore et bas carbone, et Scatec, pionnier du solaire présent dans plusieurs marchés africains, de l’Égypte au Mali. En s’adressant à ces milieux, Ahmed Attaf cible une place qui combine capacité d’investissement, savoir-faire énergétique et sensibilité climatique revendiquée.

La position défendue par le ministre s’inscrit dans une doctrine désormais assumée par Alger : la transition africaine doit reposer sur un mix tenant compte du gaz naturel, présenté comme énergie de bascule, et non sur un retrait brutal des hydrocarbures. Cette ligne, portée depuis plusieurs années dans les enceintes multilatérales par l’Union africaine, converge avec les intérêts industriels algériens. Sonatrach, opérateur public, produit plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an et alimente, via les gazoducs Medgaz et Transmed, une part croissante de la demande européenne depuis la rupture avec les flux russes en 2022.

Capitaux scandinaves et souveraineté énergétique algérienne

La séquence d’Oslo doit être lue à l’aune de la recomposition des partenariats énergétiques d’Alger depuis le choc ukrainien. L’Italie, l’Allemagne, la Slovénie et la France ont multiplié les visites officielles pour sécuriser des volumes supplémentaires de gaz algérien. L’Algérie, de son côté, cherche à diversifier ses sources de capitaux et de technologies pour prolonger la durée de vie de ses gisements matures, développer le gaz non conventionnel et bâtir une filière hydrogène dont les autorités espèrent exporter jusqu’à 10 % de la consommation européenne à l’horizon 2040, selon la feuille de route nationale adoptée en 2023.

Les capitaux nordiques présentent, dans cette équation, un double intérêt. Ils apportent des financements de long terme, moins exposés aux cycles politiques, et une caution environnementale précieuse pour désamorcer les critiques européennes sur l’empreinte carbone des importations. Un partenariat avec Equinor sur la capture et le stockage de CO2, domaine où le groupe norvégien exploite depuis 1996 le site pionnier de Sleipner, constituerait pour Alger un argument de poids face aux exigences du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne, entré en phase transitoire en octobre 2023.

Un positionnement continental qui engage la crédibilité d’Alger

En se posant en porte-voix d’une transition adaptée aux réalités africaines, Ahmed Attaf cherche aussi à consolider l’influence diplomatique de l’Algérie sur le continent. Le pays, qui a rejoint les BRICS+ en tant que partenaire en 2024 après s’être vu refuser une adhésion pleine, multiplie les initiatives pour apparaître comme un intermédiaire entre le Sud global et les capitales européennes. La thématique énergétique offre un terrain particulièrement favorable : près de 600 millions d’Africains restaient privés d’accès à l’électricité en 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie, chiffre qui rend politiquement intenable tout discours imposant un abandon immédiat des énergies fossiles.

Reste que la crédibilité de ce positionnement dépendra des traductions concrètes. Les investisseurs scandinaves évaluent les projets à l’aune de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance stricts, et le fonds souverain norvégien a déjà exclu plusieurs grands groupes extractifs pour non-conformité. Pour transformer la séquence d’Oslo en flux d’investissements réels, Alger devra avancer sur le cadre contractuel de la loi sur les hydrocarbures de 2019, accélérer l’ouverture de son marché électrique aux producteurs indépendants et clarifier la fiscalité applicable aux projets d’hydrogène vert. À défaut, le plaidoyer d’Ahmed Attaf risque de n’être qu’une étape diplomatique de plus dans la longue conversation entre Alger et ses partenaires européens.

Pour aller plus loin

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