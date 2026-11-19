La capitale saoudienne aurait essuyé une opération armée imputée aux forces houthies, dirigée contre l’un des gratte-ciel qui dominent sa silhouette. L’information, encore partielle, intervient alors que Riyad et Sanaa entretiennent depuis 2023 un canal de discussion parrainé par Oman, censé sceller un retrait progressif saoudien du conflit yéménite. La portée de l’incident dépasse le seul bâtiment visé : elle interroge la capacité du royaume à sanctuariser son centre politique et financier, situé à près de 1 200 kilomètres de la frontière avec le Yémen.

Riyad, un sanctuaire plus exposé qu’il n’y paraît

Depuis mars 2022, la capitale saoudienne n’avait plus été officiellement ciblée par des tirs revendiqués depuis le Yémen. Une trêve conclue sous l’égide de l’ONU en avril de la même année, puis le rapprochement sino-iranien de mars 2023, avaient contribué à geler les opérations transfrontalières d’ampleur. Les Houthis avaient alors réorienté leur arsenal vers le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge, où ils ont mené depuis novembre 2023 plus d’une centaine d’attaques contre des navires marchands.

Le fait qu’un projectile atteigne, ou approche, une tour du centre de Riyad marque donc une rupture. Il rappelle les épisodes de 2019 et 2020, lorsque des missiles de croisière et des drones Samad-3 avaient frappé les installations d’Aramco à Abqaïq et Khurais, mettant hors service, pendant plusieurs jours, près de 5,7 millions de barils par jour de production. Ces attaques avaient révélé les angles morts du dispositif Patriot déployé par le royaume, malgré un budget militaire qui figure, selon le SIPRI, parmi les cinq premiers au monde, avec 75,8 milliards de dollars en 2023.

La défense aérienne saoudienne à l’épreuve de la profondeur stratégique

Pour atteindre Riyad depuis le territoire yéménite, un vecteur doit franchir l’intégralité du Najd, en évitant les radars avancés de la Royal Saudi Air Defense Force. Les Houthis revendiquent depuis 2022 un missile baptisé Toufan, d’une portée annoncée supérieure à 1 300 kilomètres, ainsi que des drones longue endurance de la famille Samad. L’arsenal, en grande partie dérivé de technologies iraniennes selon les rapports du panel d’experts onusien sur le Yémen, s’est sophistiqué à mesure que le conflit s’enlisait.

La question centrale, pour les autorités saoudiennes, tient à la nature exacte du vecteur employé et à son éventuelle interception avant impact. Un échec de la défense antiaérienne au-dessus de la capitale remettrait en cause la doctrine de sanctuarisation du territoire national bâtie autour des systèmes Patriot PAC-3 et, plus récemment, du THAAD, dont Riyad a passé commande pour 15 milliards de dollars en 2017. À l’inverse, une interception réussie, même tardive, servirait d’argument au ministère de la Défense pour justifier la poursuite des investissements de défense aérienne engagés avec Washington.

Vision 2030, un pari qui suppose la stabilité de la capitale

Le calendrier économique du royaume rend l’incident particulièrement sensible. Riyad accueillera l’Exposition universelle de 2030 et doit coorganiser la Coupe du monde de football 2034. La capitale concentre les sièges des grandes entreprises publiques, le Public Investment Fund (PIF), dont les actifs sous gestion dépassent 925 milliards de dollars, et une bourse, le Tadawul, qui figure parmi les dix premières places mondiales par capitalisation. Toute perception d’insécurité au cœur de cette géographie financière peut peser sur les primes de risque exigées par les investisseurs étrangers.

Le chantier de Neom, les projets Qiddiya et Diriyah Gate, ainsi que la montée en puissance du quartier d’affaires King Abdullah Financial District, reposent sur l’image d’un royaume désormais à l’écart des turbulences régionales. Un retour, même ponctuel, de la guerre asymétrique au-dessus de la capitale complique l’argumentaire commercial déployé par les autorités auprès des multinationales invitées à relocaliser leur siège régional à Riyad à l’horizon 2030.

Reste l’inconnue diplomatique. Si l’opération est confirmée et revendiquée, elle pourrait signaler une volonté houthie de peser sur les négociations en cours, ou traduire une perte de contrôle du mouvement sur ses propres franges. Dans les deux cas, elle rouvre un dossier que le prince héritier Mohammed ben Salmane souhaitait voir refermé avant la décennie décisive de Vision 2030.

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