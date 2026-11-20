La diplomatie algérienne retrouve sa grammaire préférée : celle du soupçon à l’égard des puissances extérieures. En qualifiant la menace jihadiste au Sahel de phénomène manipulé à des fins stratégiques, Abdelmadjid Tebboune replace l’Algérie dans la posture du dénonciateur, au moment où son influence régionale est contestée comme jamais depuis vingt ans. Le chef de l’État algérien, réélu en septembre 2024 avec un score officiel de 84,3 %, parle d’une position affaiblie : la frontière sud du pays est devenue l’une des plus volatiles du continent, et Alger n’a plus voix au chapitre dans les capitales du Sahel central.

Un discours de rupture adressé à Bamako, Niamey et Ouagadougou

La sortie présidentielle intervient dans un contexte où la médiation algérienne, longtemps considérée comme incontournable sur le dossier malien, a volé en éclats. En janvier 2024, la junte au pouvoir à Bamako a dénoncé l’accord d’Alger de 2015, pilier de la paix avec les mouvements touaregs du nord. Depuis, les régimes militaires de l’Alliance des États du Sahel (AES), formalisée en septembre 2023 et transformée en confédération en juillet 2024, ont pris leurs distances avec un voisin qu’ils jugent trop proche des anciens équilibres post-coloniaux.

Le point de rupture symbolique remonte à avril 2025 : l’armée malienne annonce avoir abattu un drone de reconnaissance algérien près de Tinzaouaten, et Alger rappelle ses ambassadeurs à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les trois capitales sahéliennes répliquent dans la foulée. En dénonçant un terrorisme téléguidé, Tebboune ne vise donc pas seulement des puissances occidentales ou du Golfe : il renvoie aussi aux juntes sahéliennes l’accusation d’être les relais, volontaires ou non, d’agendas étrangers, notamment russes via l’Africa Corps, successeur du groupe Wagner après la mort d’Evgueni Prigojine en août 2023.

Alger face au vide stratégique laissé par le départ français

La position algérienne se construit aussi en miroir d’une France en reflux. Le retrait de l’opération Barkhane du Mali en août 2022, puis du Niger fin 2023 et du Tchad début 2025, a laissé un vide sécuritaire que ni la Russie, ni la Turquie, ni les pays du Golfe n’ont comblé. Les chiffres du secteur sont éloquents : selon le Global Terrorism Index publié par l’Institute for Economics and Peace, le Sahel a concentré en 2024 plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde, le Burkina Faso figurant pour la deuxième année consécutive comme le pays le plus touché de la planète.

Dans cette équation, Alger entend rappeler qu’elle fut la première puissance régionale à affronter, dans les années 1990, un jihadisme armé, et qu’elle en a tiré une doctrine stricte de non-ingérence militaire à l’étranger. Cette doctrine, inscrite dans la Constitution révisée en 2020, lui interdit d’envoyer des troupes au Sahel, mais la prive aussi des leviers dont disposent Moscou ou Ankara. D’où l’importance du registre discursif : à défaut de pouvoir peser militairement, Tebboune cherche à peser idéologiquement, en dénonçant les parrainages extérieurs.

Un positionnement qui vise aussi Rabat et Paris

Derrière le Sahel, l’autre cible implicite de la rhétorique présidentielle demeure le voisin marocain, avec lequel les relations diplomatiques sont rompues depuis août 2021. Alger accuse régulièrement Rabat de tolérer, voire de favoriser, des réseaux hostiles à ses intérêts, et voit dans le rapprochement entre le Maroc et les monarchies du Golfe un axe concurrent sur le continent. Le soutien marocain à l’initiative atlantique pour les États sahéliens enclavés, lancée en novembre 2023 et présentée à Marrakech en décembre 2024, est perçu à Alger comme une tentative de contournement.

Paris, de son côté, reste un interlocuteur difficile. La crise déclenchée par la reconnaissance française du plan d’autonomie marocain sur le Sahara occidental, en juillet 2024, a conduit Alger à rappeler son ambassadeur à Paris. L’arrestation en novembre 2024 de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a aggravé le contentieux. En requalifiant la menace sahélienne en opération d’ingérence, le président algérien envoie un signal à ses partenaires traditionnels, de Moscou à Pékin, et prépare le terrain d’une diplomatie où l’Algérie se présente comme une puissance de stabilité incomprise par ses voisins. Reste à démontrer que ce discours peut se traduire en influence concrète, dans une région où les rapports de force se mesurent désormais en déploiements de drones et en contrats miniers.

Pour aller plus loin

Sénégal : 1 424 migrants interceptés en 48 heures par la marine · Centrafrique : Touadéra prêt à héberger une garnison russe permanente · Soudan : les drones devenus la première cause de mortalité civile

J’aime ça : J’aime Chargement…