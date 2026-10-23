BOA Sénégal voit son bénéfice progresser de 11% au troisième trimestre

La Bank Of Africa Sénégal (BOA Sénégal) a vu son bénéfice net progresser de 11,01 % au troisième trimestre 2026, selon les données publiées le 23 octobre. La filiale dakaroise du groupe panafricain confirme ainsi une trajectoire de rentabilité positive, dans un environnement macroéconomique pourtant marqué par la crispation autour de la signature souveraine du Sénégal et par le resserrement de la liquidité sur le marché régional de la dette.

Une rentabilité à contre-courant du climat budgétaire sénégalais

La performance intervient alors que Dakar traverse l’une des séquences budgétaires les plus tendues de la décennie. L’audit de la dette publique mené depuis 2024 par le gouvernement issu de l’alternance de mars 2024 a révélé un stock d’engagements supérieur aux chiffres antérieurement communiqués, ce qui a conduit le Fonds monétaire international à suspendre son programme d’appui. Les agences de notation ont, dans la foulée, abaissé à plusieurs reprises la note souveraine du pays, portant la prime de risque sur les titres sénégalais à des niveaux inédits sur le marché régional animé par UMOA-Titres.

Dans ce contexte, la progression à deux chiffres du résultat trimestriel de la filiale du groupe Bank Of Africa relève du signal fort. Les banques commerciales de la zone UEMOA sont, par construction, exposées au risque souverain : les obligations d’État représentent une part structurelle de leurs portefeuilles de titres, et les émissions du Trésor sénégalais figurent parmi les plus volumineuses de l’Union. Une rentabilité en hausse suggère que la banque a su préserver ses marges d’intermédiation, probablement en recalibrant son exposition et en captant les rendements plus élevés désormais offerts par les titres publics régionaux.

Le modèle de rentabilité des filiales du groupe BOA

Contrôlée par BMCE Bank of Africa, elle-même adossée au marocain Bank of Africa (ex-BMCE), la filiale sénégalaise s’inscrit dans un réseau d’une quinzaine d’implantations bancaires sur le continent. Le groupe revendique une présence historique en Afrique de l’Ouest, où ses filiales ivoirienne, béninoise, malienne et burkinabè constituent le socle de ses revenus. BOA Sénégal, cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan, figure parmi les établissements de taille intermédiaire du marché bancaire sénégalais, dominé par la Société générale Sénégal, Ecobank et la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal.

Les filiales ouest-africaines du groupe ont, ces dernières années, affiché des ratios de rendement sur fonds propres parmi les plus élevés du continent, souvent compris entre 15 % et 20 % selon les exercices. Cette performance s’appuie sur un modèle d’intermédiation classique, centré sur le financement des entreprises moyennes, le crédit à la consommation et la trésorerie souveraine. La hausse enregistrée au troisième trimestre 2026 s’inscrit dans cette continuité, mais elle prend un relief particulier compte tenu de la conjoncture.

Un test grandeur nature pour la résilience bancaire en UEMOA

Les trimestres qui s’ouvrent constitueront un véritable test. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui a relevé ses taux directeurs à plusieurs reprises depuis 2022 pour contenir l’inflation importée et préserver la parité du franc CFA, maintient un cadrage prudentiel strict. Le ratio de solvabilité réglementaire reste calé sur les standards de Bâle II/III adaptés à la zone, et les coussins de fonds propres exigés aux banques systémiques renforcent la pression sur les résultats distribuables.

Reste que la capacité d’une filiale comme BOA Sénégal à dégager un bénéfice en hausse de 11 % malgré ces vents contraires conforte l’hypothèse d’un système bancaire régional plus robuste qu’au moment du choc ivoirien de 2011 ou de la crise malienne post-2012. Les investisseurs présents à la BRVM scruteront les prochains états financiers trimestriels, attendus en début d’année 2027, pour vérifier si la trajectoire se confirme et si le coût du risque, principal poste de vulnérabilité en période de tension souveraine, demeure maîtrisé. L’enjeu dépasse largement le périmètre d’un seul établissement : il engage la crédibilité de l’ensemble de la place financière de Dakar.

Pour aller plus loin

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