Burkina Faso : 8 000 orpailleurs rapatriés de Guinée, Ouagadougou réforme

Le retour de plus de 8 000 orpailleurs burkinabè depuis la Guinée, annoncé début novembre 2026, confronte Ouagadougou à une équation délicate. Il faut absorber, en quelques semaines, une main-d’œuvre aguerrie aux techniques d’extraction alluvionnaire, tout en engageant la refonte d’un orpaillage artisanal qui échappe largement au contrôle de l’État. La réponse officielle, présentée comme une réorganisation du secteur minier artisanal, intervient alors que l’or demeure la première source de devises du pays.

Un reflux qui révèle la dépendance régionale de l’orpaillage burkinabè

La Guinée est, depuis une quinzaine d’années, l’une des principales destinations des chercheurs d’or ouest-africains. Les bassins de Siguiri, de Mandiana ou de Kouroussa attirent des cohortes de travailleurs venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso, souvent employés sur des sites semi-mécanisés en marge des grandes concessions industrielles. Le reflux de 8 000 ressortissants burkinabè vers leur pays d’origine illustre la vulnérabilité de ces circulations, exposées aux décisions administratives de Conakry comme aux aléas sécuritaires locaux.

Pour le Burkina Faso, ce retour n’est pas anodin. Le pays compte, selon les estimations du ministère en charge des mines diffusées ces dernières années, entre 800 000 et un million d’orpailleurs répartis sur plusieurs centaines de sites. L’arrivée simultanée de milliers de travailleurs expérimentés peut alimenter la pression sur des zones déjà saturées, notamment dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Sud-Ouest, où les conflits fonciers autour des filons alluvionnaires se multiplient.

Un secteur stratégique mais structurellement opaque

L’or représente aujourd’hui près des trois quarts des exportations du Burkina Faso. La production industrielle oscille autour de 50 à 60 tonnes par an selon les années, tandis que la production artisanale est évaluée par les autorités à une fourchette de 15 à 30 tonnes, dont une part significative quitte le territoire par des circuits informels vers Lomé, Dubaï ou Niamey. Cette hémorragie prive le Trésor de recettes substantielles, à un moment où les besoins de financement de l’effort sécuritaire se sont considérablement alourdis.

La création, en 2015, de l’Agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées (ANEEMAS) devait permettre de canaliser cette production vers des comptoirs officiels. Les résultats sont restés en deçà des objectifs : les volumes collectés par l’agence n’ont jamais dépassé quelques tonnes par an, loin de refléter la réalité des gisements exploités. La réorganisation annoncée en novembre 2026 s’inscrit dans cette tentative, récurrente depuis une décennie, de reprendre la main sur une activité qui irrigue les économies locales tout en nourrissant des réseaux de contrebande.

Un test pour la coopération au sein de l’AES

Le rapatriement des orpailleurs burkinabè pose également une question diplomatique. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont scellé en 2024 la Confédération des États du Sahel (AES), ambitionnant une coordination accrue en matière économique et sécuritaire. La Guinée, sans faire partie de cet ensemble, entretient des relations étroites avec les régimes de transition sahéliens depuis 2021. Le départ forcé de milliers de ressortissants d’un pays partenaire interroge la fluidité réelle des circulations humaines dans une région où la libre installation des travailleurs est pourtant un principe ancien, hérité du traité révisé de la CEDEAO de 1993.

Des précédents existent. En 2017, le Ghana avait procédé à une vaste opération contre le galamsey, l’orpaillage illégal, provoquant le retour de plusieurs milliers de Burkinabè et de Nigériens. Plus récemment, la Côte d’Ivoire a durci sa réglementation, entraînant une recomposition des flux vers l’intérieur du Sahel. À chaque fois, les pays d’origine ont peiné à offrir des perspectives de réinsertion, faute de dispositifs structurés d’accueil et de formation.

Concrètement, la réussite de la réforme annoncée dépendra de la capacité des autorités burkinabè à articuler trois chantiers : la cartographie actualisée des sites artisanaux, la traçabilité des flux d’or vers les comptoirs agréés et l’intégration des revenants dans des coopératives encadrées. Sans cette ingénierie fine, le reflux depuis la Guinée pourrait se traduire par une intensification de l’orpaillage sauvage, dans des zones où la présence de l’État est déjà contestée par les groupes armés.

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