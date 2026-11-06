Présidentielle nigériane : Atiku Abubakar écarté par la justice d’Abuja

La présidentielle nigériane du 16 janvier perd l’un de ses principaux prétendants. Une juridiction d’Abuja a invalidé, jeudi 5 novembre 2026, la candidature d’Atiku Abubakar, figure historique de l’opposition et ancien vice-président de la République fédérale entre 1999 et 2007. La décision, dont les motifs détaillés n’ont pas été publiés dans l’immédiat, intervient à un moment où la campagne entre dans sa phase décisive et où la commission électorale nationale indépendante, l’INEC, s’apprête à publier la liste définitive des candidats habilités à concourir.

Une éviction qui décapite l’opposition nigériane

Âgé de 80 ans, Atiku Abubakar incarne depuis un quart de siècle l’aile nordiste et libérale de l’opposition nigériane. Candidat malheureux à la présidentielle de 2019 face à Muhammadu Buhari, puis en 2023 face à Bola Tinubu, l’homme d’affaires originaire de l’État d’Adamawa comptait tenter une nouvelle fois sa chance en 2026, après avoir longtemps hésité entre un maintien au sein du Peoples Democratic Party (PDP), formation qu’il a portée à plusieurs reprises, et un ralliement à la coalition d’opposition en cours de recomposition depuis le scrutin précédent.

Son retrait forcé laisse un vide difficile à combler. Aucun poids lourd de la scène politique ne dispose, à ce stade du calendrier, du même réseau national, de la même assise financière ni de la même notoriété auprès des électeurs du Nord musulman, zone pivot de toute élection présidentielle au Nigeria. Peter Obi, ancien gouverneur de l’État d’Anambra arrivé troisième en 2023 sous les couleurs du Labour Party, reste un concurrent crédible, mais son ancrage demeure plus régional et générationnel que véritablement fédéral.

Un boulevard pour Bola Tinubu

Pour le président sortant, l’éviction de son adversaire le plus structuré change la donne. Élu en 2023 avec seulement 36,6 % des suffrages dans un scrutin à un tour fortement contesté, Bola Tinubu aborde la bataille de sa réélection avec un bilan économique difficile à défendre. La suppression de la subvention aux carburants décidée dès son arrivée au pouvoir, la double dévaluation du naira et une inflation qui a franchi en 2024 le seuil des 30 % en glissement annuel, selon le Bureau national des statistiques, ont érodé le pouvoir d’achat des ménages et nourri un mécontentement social récurrent, dont les émeutes anti-vie chère d’août 2024 ont été l’illustration la plus visible.

Dans ce contexte, la perspective d’un face-à-face avec un adversaire moins expérimenté ou issu d’une opposition fragmentée constitue une aubaine politique. Le All Progressives Congress (APC), parti au pouvoir, peut espérer capitaliser sur la division des oppositions, un classique de la vie électorale nigériane depuis le retour au multipartisme en 1999. La configuration rappelle celle de 2015, lorsque l’unification de l’opposition autour de Buhari avait, à l’inverse, précipité la chute de Goodluck Jonathan.

Un enjeu qui dépasse les frontières fédérales

Le scrutin du 16 janvier dépasse largement le cadre intérieur. Première économie d’Afrique de l’Ouest avec un produit intérieur brut d’environ 374 milliards de dollars en 2024 selon le Fonds monétaire international, le Nigeria pèse près des deux tiers du produit cumulé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sa stabilité politique conditionne la trajectoire d’une organisation régionale affaiblie par les départs programmés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, acté en janvier 2025.

En tant que président en exercice de la CEDEAO lors des coups d’État sahéliens de 2023, Bola Tinubu a incarné la ligne de fermeté contre les juntes militaires, avant de devoir composer avec leur sécession. Un second mandat lui donnerait les coudées franches pour redéfinir l’architecture sécuritaire régionale, alors que la question du financement de la Force en attente de la CEDEAO et du dialogue avec l’Alliance des États du Sahel reste ouverte.

Reste l’inconnue judiciaire. Les équipes d’Atiku Abubakar disposent, en droit nigérian, de voies de recours devant la Cour d’appel puis, en dernière instance, devant la Cour suprême. Le calendrier est serré : dix semaines séparent la décision d’Abuja du premier tour, et l’INEC devra trancher rapidement sur la validité de la liste des candidats. D’ici là, l’opposition devra choisir entre une bataille procédurale incertaine et la désignation en urgence d’un candidat de substitution capable de rassembler au-delà des clivages confessionnels et régionaux qui structurent la vie politique de la fédération.

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