BCEAO et BEAC face à la BCE : l’arbitrage des taux directeurs

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) abordent une nouvelle séquence monétaire sous tension. Les deux instituts d’émission de la zone franc, garants de la parité fixe entre le franc CFA et l’euro, scrutent les prochaines décisions de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait à nouveau ajuster ses taux directeurs pour soutenir une économie de la zone euro en perte de vitesse. Or chaque inflexion francfortoise impose au tandem ouest et centrafricain un arbitrage délicat entre attractivité financière, soutien au crédit et préservation des réserves de change.

Une parité fixe qui dicte la cadence monétaire

L’arrimage du franc CFA à l’euro contraint mécaniquement la marge de manœuvre des deux banques centrales africaines. Lorsque la BCE relève ses taux, les rendements en euros deviennent plus attractifs, et les capitaux placés à Abidjan ou Yaoundé peuvent être tentés de migrer vers la zone euro. Pour éviter toute fuite et préserver les réserves communes logées au Trésor français, la BCEAO comme la BEAC se sont alignées, ces dernières années, sur la trajectoire haussière dictée par Francfort. Cette discipline a un coût bien réel sur le financement de l’économie réelle.

Le scénario inverse n’est guère plus confortable. Si la BCE acte un nouveau geste accommodant, les deux banques africaines disposent en théorie d’une fenêtre pour assouplir à leur tour. Mais la prudence prime, car les contextes inflationnistes en zone UEMOA et en CEMAC ne sont pas synchrones avec celui de la zone euro. Les chocs alimentaires, énergétiques et sécuritaires propres au Sahel et au bassin du Congo entretiennent des pressions sur les prix que Francfort ne connaît plus avec la même intensité.

BCEAO et BEAC : deux trajectoires, un même corset

Sur le papier, les deux instituts partagent un cadre comparable. Dans les faits, leurs réalités économiques divergent. La zone UEMOA, portée par la Côte d’Ivoire et le Sénégal, affiche une croissance robuste et des besoins de financement massifs pour ses programmes d’infrastructures. La BCEAO doit composer avec un marché des titres publics sous tension, où les États membres se refinancent à des taux historiquement élevés. Tout assouplissement prématuré pourrait soulager les budgets nationaux, mais raviver les sorties de devises.

La BEAC, elle, opère dans un environnement plus fragile. La CEMAC dépend fortement des hydrocarbures, et la reconstitution des réserves de change demeure une priorité affichée depuis le programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI). Le gouverneur Yvon Sana Bangui a fait de la rapatriation des avoirs en devises des compagnies extractives un cheval de bataille. Dans cette configuration, baisser les taux trop vite reviendrait à fragiliser un édifice tout juste stabilisé. La symétrie monétaire avec l’Afrique de l’Ouest est donc loin d’être automatique.

Le pari d’une autonomie monétaire mesurée

Les deux gouverneurs disposent néanmoins de marges techniques pour nuancer l’alignement sur la BCE. Les opérations d’open market, le pilotage des appels d’offres hebdomadaires et la modulation des taux de la facilité marginale de prêt offrent des leviers fins pour ajuster les conditions de liquidité sans toucher au taux directeur principal. La BCEAO a, par exemple, déjà laissé filer les taux interbancaires au-dessus de son corridor pour assécher la liquidité sans annonce spectaculaire.

L’enjeu dépasse la seule question monétaire. Les économies de la zone franc sortent d’un cycle inflationniste qui a érodé le pouvoir d’achat des ménages et compressé les marges des PME. Un mouvement coordonné de détente pourrait redonner de l’oxygène au crédit bancaire, dont les volumes peinent à retrouver leurs niveaux d’avant 2022. Reste que toute décision sera scrutée par les bailleurs, par les agences de notation et par les opérateurs régionaux du marché des titres publics, qui réclament de la lisibilité.

La prochaine séquence de réunions des comités de politique monétaire d’Abidjan et de Yaoundé s’annonce ainsi déterminante. Au-delà du choix arithmétique du taux, c’est la doctrine d’une zone franc capable d’affirmer une voix propre, sans rompre l’arrimage à l’euro, qui sera mise à l’épreuve. Selon Financial Afrik, le tandem BCEAO-BEAC se prépare à arbitrer dans les prochaines semaines.

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