Le FMI clôt sa mission au Sénégal sur fond de dette cachée

La récente mission du Fonds monétaire international (FMI) à Dakar marque une étape charnière dans la relation entre le Sénégal et son principal partenaire financier multilatéral. Au terme de plusieurs jours d’échanges avec les autorités sénégalaises, l’institution de Bretton Woods a rendu publiques ses conclusions, articulées autour de trois axes : le traitement de la dette dite cachée mise au jour par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, les contours d’un éventuel nouveau programme d’appui et la trajectoire de réformes attendue dans les prochains mois.

Dette cachée : un préalable à toute reprise de la coopération financière

Le dossier de la dette dissimulée occupe une place centrale dans le rapport d’étape du FMI. Les services de l’institution ont salué la transparence affichée par les nouvelles autorités sénégalaises, qui ont elles-mêmes révélé l’existence d’engagements financiers non comptabilisés sous la précédente administration. Cette mise au jour a profondément modifié la lecture des fondamentaux budgétaires du pays, conduisant à une réévaluation à la hausse du ratio dette publique sur produit intérieur brut.

Pour le Fonds, l’apurement de ce passif et la reconstitution d’une comptabilité publique fiable constituent un préalable incontournable à la signature d’un nouveau cadre de financement. Les discussions techniques se poursuivent pour déterminer le périmètre exact des montants concernés, leur classification et leur impact sur la soutenabilité de la dette à moyen terme. Dakar travaille en parallèle avec d’autres bailleurs pour clarifier sa situation financière auprès des marchés.

Un nouveau programme en gestation

La perspective d’un accord de financement renouvelé entre Dakar et Washington reste l’autre grande inconnue. Le programme précédent, négocié sous l’ancienne majorité, a été suspendu après la révélation des irrégularités budgétaires. Les équipes du FMI évoquent désormais l’éventualité d’un dispositif inédit, calibré sur la nouvelle réalité macroéconomique et adossé aux ambitions de transformation portées par le tandem Faye-Sonko.

Plusieurs paramètres restent à arbitrer, notamment le volume de l’enveloppe, la durée de l’instrument et la nature précise des conditionnalités. Le gouvernement sénégalais entend obtenir un programme qui ne sacrifie pas ses priorités sociales et son agenda de souveraineté économique. À l’inverse, l’institution insiste sur la nécessité d’un ancrage budgétaire crédible, dans un environnement régional où plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest sont confrontés à un resserrement des conditions de financement extérieur.

Réformes : la feuille de route attendue par les marchés

Au-delà de la question strictement financière, le FMI a esquissé le champ des réformes structurelles jugées prioritaires. La mobilisation des recettes intérieures figure en première ligne, avec une attention particulière portée à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la rationalisation des dépenses fiscales. Le Sénégal, dont la pression fiscale demeure inférieure à la moyenne des économies comparables, dispose là d’une marge de manœuvre significative.

La rationalisation des subventions énergétiques, sujet politiquement sensible, revient également dans les recommandations. Les autorités sont invitées à mieux cibler les transferts au bénéfice des ménages les plus vulnérables, tout en réduisant le coût budgétaire global des dispositifs. Le démarrage de la production d’hydrocarbures sur les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim ouvre, dans le même temps, une fenêtre pour reconfigurer le modèle de financement public.

La gouvernance des entreprises publiques, la transparence dans la gestion des ressources extractives et la qualité des statistiques économiques complètent l’agenda esquissé par les équipes du Fonds. Concrètement, Dakar est appelé à publier une cartographie actualisée des engagements de l’État et de ses démembrements, condition d’une remontée de confiance auprès des investisseurs internationaux.

Reste que la fenêtre politique demeure étroite. La capacité du gouvernement à conjuguer rigueur budgétaire et tenue de ses promesses électorales sera scrutée de près, autant à Washington qu’à Abidjan et à Paris. Selon Seneweb, les conclusions de la mission seront soumises au conseil d’administration du FMI dans les prochaines semaines.

Pour aller plus loin

Djibouti et l’ITFC scellent un accord-cadre de 750 millions USD · Le Sénégal lève 107 milliards de FCFA sur le marché de l’UMOA · Gabon : 10 milliards de FCFA pour indemniser 60 671 épargnants de Poste SA

J’aime ça : J’aime chargement…