Dette : le Gabon retarde ses négociations avec le FMI

Le dossier de la dette gabonaise reste suspendu à Washington. Depuis la demande d’assistance adressée au Fonds monétaire international (FMI) le 11 mars, Libreville n’a pas ouvert le cycle formel de négociations attendu par les créanciers et les partenaires multilatéraux. Le ministre des Finances, Thierry Minko, justifie ce délai par l’attente d’un audit exhaustif des engagements de l’État, dont les conclusions ne sont pas annoncées avant la mi-juillet. Un calendrier qui inquiète une partie des observateurs, alors que la trajectoire budgétaire du pays se tend et que le service de la dette absorbe une part croissante des recettes.

Une demande d’aide au FMI restée sans suite opérationnelle

La sollicitation gabonaise adressée au FMI marquait un tournant. Après plusieurs années de programmes achevés puis interrompus, la Transition dirigée par Brice Clotaire Oligui Nguema avait choisi de renouer avec l’institution de Bretton Woods pour sécuriser un cadre macroéconomique crédible auprès des marchés. Or, quatre mois après la lettre officielle, les équipes techniques du Fonds n’ont pas encore engagé les échanges de fond qui précèdent la définition d’un éventuel programme.

Cette lenteur tranche avec l’urgence affichée par plusieurs partenaires. Le Gabon doit refinancer des échéances significatives sur le marché régional de la Cemac et rassurer les détenteurs d’eurobonds, échaudés par les tensions de liquidité observées ces derniers trimestres. Sans accord-cadre avec le FMI, l’accès à des financements concessionnels et le déclenchement d’appuis complémentaires de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement demeurent hypothétiques.

L’audit de la dette, verrou politique et technique

Le ministère des Finances met en avant un argument méthodologique. Sans photographie précise du stock de dette, incluant les arriérés intérieurs, les engagements des entreprises publiques et les créances contestées, aucune discussion sérieuse avec le Fonds ne pourrait aboutir. L’audit lancé par les autorités de transition doit précisément livrer cette cartographie, en distinguant la dette souveraine reconnue des passifs contingents accumulés sous l’ère Bongo.

Concrètement, l’exercice vise à identifier d’éventuels contrats surfacturés, à évaluer la soutenabilité réelle des paiements et à trier les créances légitimes de celles qui pourraient être renégociées ou annulées. Un chantier sensible sur le plan politique, tant les liens entre commande publique et réseaux d’influence ont structuré la gouvernance financière gabonaise pendant des décennies. Les conclusions attendues autour du 15 juillet serviront donc autant à cadrer les échanges avec le FMI qu’à alimenter les procédures judiciaires ouvertes contre plusieurs anciens dignitaires.

Reste que cette prudence a un coût. Chaque mois de retard alourdit la facture des intérêts, comprime les marges de manœuvre budgétaires et fragilise la signature du Gabon sur les marchés. Les agences de notation, attentives aux signaux envoyés par Libreville, pourraient interpréter l’absence de programme comme un facteur de risque additionnel.

Un équilibre délicat pour la Transition gabonaise

Thierry Minko avance sur une ligne étroite. D’un côté, l’exécutif de transition tient à préserver sa souveraineté budgétaire et à ne pas apparaître comme cédant trop vite aux conditionnalités classiques du Fonds, notamment sur la masse salariale publique et les subventions aux carburants. De l’autre, la reconstruction de la crédibilité financière du pays passe par un accord formel, susceptible de rassurer bailleurs et investisseurs.

La séquence politique complique l’équation. L’élection présidentielle organisée en avril a consacré Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du pays, ouvrant un nouveau cycle institutionnel. Les autorités souhaitent inscrire leur relation avec le FMI dans ce cadre renouvelé plutôt que dans l’héritage immédiat de la Transition, ce qui pourrait expliquer la temporisation observée depuis mars.

Par ailleurs, la Cemac elle-même se trouve en discussion avec le Fonds autour d’un nouveau programme régional. Libreville a donc intérêt à synchroniser son propre calendrier avec celui de la sous-région, afin de bénéficier d’un appui budgétaire cohérent et d’éviter d’être isolé dans la négociation. La fenêtre estivale sera décisive : si l’audit est publié comme annoncé, les équipes du FMI pourraient dépêcher une mission dès la rentrée pour amorcer les discussions techniques.

Selon Gabon Review.

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