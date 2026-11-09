Est de la RDC : l’offensive du M23 inquiète les filières cobalt et coltan

L’avancée du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo ne se limite plus à une crise sécuritaire régionale. Depuis la reprise des combats fin 2021 et l’accélération de l’offensive rebelle en 2024 et début 2025, avec la prise de Goma puis de Bukavu, plusieurs corridors miniers du Nord-Kivu et du Sud-Kivu se retrouvent sous pression. Or ces provinces alimentent une part décisive des flux mondiaux de minerais réputés critiques pour la transition énergétique et l’industrie électronique.

Une géographie minière sous tension dans le Kivu

Le Nord-Kivu concentre une large part de la production artisanale congolaise de coltan, minerai dont est extrait le tantale, indispensable aux condensateurs des smartphones, des serveurs et des équipements de défense. Selon les données compilées par l’United States Geological Survey, la RDC fournit environ 40 % du tantale mondial, l’essentiel provenant précisément des zones aujourd’hui disputées. Le site de Rubaya, principale mine de coltan du pays, est passé sous contrôle du M23 au printemps 2024, selon un rapport du Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC publié fin 2024.

Le Sud-Kivu, de son côté, alimente les filières d’étain, de tungstène et d’or. Le Katanga et le Lualaba, plus au sud et jusqu’ici épargnés par les combats, demeurent les véritables poumons du cuivre et du cobalt industriels, exploités par des majors comme Glencore, CMOC ou Ivanhoe. Mais une déstabilisation prolongée du Kivu, couplée à une extension du conflit vers les axes logistiques reliant Lubumbashi au port tanzanien de Dar es-Salaam, menacerait l’ensemble du dispositif d’exportation congolais.

Cobalt, coltan : un verrou pour la transition énergétique

La RDC a produit environ 220 000 tonnes de cobalt en 2023, soit près de 74 % de l’offre mondiale, selon la Cobalt Institute. Ce métal reste un intrant central des batteries lithium-ion de nouvelle génération, malgré les efforts des constructeurs automobiles pour en réduire la teneur. La Chine capte, via ses raffineurs et ses participations minières, plus des deux tiers du cobalt congolais exporté sous forme d’hydroxyde ou de concentré. L’Union européenne, qui a inscrit le cobalt et le tantale sur sa liste de matières premières critiques dans son Critical Raw Materials Act adopté en 2024, a fait de la diversification de ses approvisionnements un objectif stratégique.

Dans ce contexte, toute perturbation des flux congolais produit un effet immédiat sur les cours. L’épisode de 2022, lorsque la première offensive du M23 avait coupé la route nationale 2 entre Goma et Rutshuru, s’était traduit par une flambée temporaire du prix spot du tantale. Les analystes de Benchmark Mineral Intelligence estimaient alors qu’une rupture durable d’approvisionnement congolais ferait grimper les prix du cobalt de 15 à 20 % sur quelques trimestres, au moment même où les gigafactories européennes montent en cadence.

Traçabilité, sanctions et diplomatie des minerais

La question de la traçabilité des minerais dits « de conflit » n’est pas neuve. Le règlement européen 2017/821, entré pleinement en vigueur en 2021, impose aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or un devoir de diligence raisonnable sur leurs chaînes d’approvisionnement. Aux États-Unis, la section 1502 du Dodd-Frank Act de 2010 obligeait déjà les sociétés cotées à documenter l’origine de ces mêmes métaux. Malgré ces dispositifs, les rapports successifs du Groupe d’experts des Nations unies font état de contournements persistants, notamment via l’exportation frauduleuse de coltan congolais étiqueté comme rwandais.

Kinshasa a durci sa position diplomatique en accusant ouvertement Kigali de soutenir militairement le M23, accusation étayée par plusieurs rapports onusiens évoquant la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Washington a imposé des sanctions ciblées contre des commandants du mouvement en 2023 et 2024, tandis que l’Union européenne a suspendu, début 2025, un volet de son protocole d’accord sur les matières premières critiques signé avec le Rwanda en février 2024. La Communauté d’Afrique de l’Est et la Communauté de développement d’Afrique australe tentent, sans percée majeure, de relancer un processus de médiation.

Pour les industriels, l’équation se complique. Sécuriser une alternative crédible au cobalt congolais exige des années d’investissement, qu’il s’agisse des projets indonésiens à base de nickel-cobalt ou du recyclage urbain. Dans l’intervalle, la stabilité du Kivu pèsera directement sur le calendrier d’électrification des flottes automobiles en Europe et sur la compétitivité des cathodiers asiatiques.

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