Niger : 23 militaires tués, Niamey décrète un deuil de trois jours

Vingt-trois soldats nigériens ont été tués dans une attaque attribuée à des combattants djihadistes, un bilan que les autorités de transition ont jugé suffisamment lourd pour décréter un deuil national de trois jours. L’annonce, qui touche directement l’armée nigérienne, intervient dans une séquence où les forces de défense du pays sont exposées à une pression quasi quotidienne de groupes armés opérant sur les franges occidentales et orientales du territoire.

Niamey face à un adversaire éclaté et mobile

Le Niger affronte simultanément plusieurs foyers insurrectionnels. À l’ouest, dans la zone dite des trois frontières partagée avec le Mali et le Burkina Faso, l’État islamique au Sahel (EIGS) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, se disputent le contrôle des axes ruraux et rançonnent les populations. À l’est, dans le bassin du lac Tchad, les factions issues de Boko Haram et la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP) poursuivent leurs raids contre les positions militaires et les villages de la région de Diffa.

Cette double pression explique pourquoi les embuscades contre des patrouilles ou des convois logistiques se multiplient depuis plusieurs années. Les modes opératoires combinent engins explosifs improvisés, assauts motorisés en essaim et harcèlement d’avant-postes isolés, une grammaire militaire éprouvée par les groupes djihadistes dans toute la bande sahélo-saharienne. Les forces armées nigériennes (FAN), dont les effectifs sont estimés autour de 30 000 hommes, peinent à tenir la profondeur du territoire, vaste de 1,27 million de kilomètres carrés.

Le pari russe et l’après-Barkhane à l’épreuve des faits

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 qui a porté le général Abdourahamane Tiani et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir, Niamey a méthodiquement rebattu les cartes de sa coopération militaire. L’opération française Barkhane, déjà chassée du Mali en 2022 et du Burkina Faso en 2023, a dû plier bagage du Niger fin 2023. Les forces américaines, qui opéraient notamment depuis la base de drones d’Agadez, ont achevé leur retrait à l’été 2024, mettant fin à un partenariat de renseignement considéré comme l’un des plus fournis d’Afrique de l’Ouest.

À la place, les autorités de transition ont noué un rapprochement avec Moscou, matérialisé par l’arrivée d’instructeurs liés à l’ancienne galaxie Wagner, désormais réorganisée sous la bannière Africa Corps. Le Niger a par ailleurs scellé en septembre 2023 l’Alliance des États du Sahel (AES) avec Bamako et Ouagadougou, transformée en confédération en juillet 2024, avec la perspective d’une force conjointe de 5 000 hommes. Les résultats opérationnels de ce nouvel écosystème restent, pour l’heure, difficiles à démontrer sur le terrain.

Un bilan humain en hausse continue depuis le putsch

Les données compilées par les observatoires indépendants du conflit sahélien, notamment le projet ACLED, convergent sur un constat : les violences liées aux groupes djihadistes ont connu une nette poussée dans la zone des trois frontières depuis 2023. Le Niger, longtemps présenté comme le partenaire le plus stable de l’ancien G5 Sahel, a vu ses pertes militaires s’alourdir de manière significative après le putsch, à mesure que la coopération en matière de renseignement aérien et satellitaire avec les partenaires occidentaux s’est interrompue.

Plusieurs attaques d’ampleur ont déjà endeuillé les FAN ces derniers trimestres, avec des bilans parfois supérieurs à cinquante soldats. Le drame qui vient de frapper l’armée nigérienne s’inscrit dans cette série noire et nourrit, en interne, un débat feutré sur la soutenabilité du modèle sécuritaire choisi par la junte. Reste que les autorités de transition continuent de présenter la souveraineté retrouvée comme un acquis non négociable, quel qu’en soit le coût humain immédiat.

Pour les capitales de la sous-région, de Dakar à Abidjan en passant par Cotonou, chaque nouvelle embuscade au Niger constitue un indicateur avancé. Elle signale la porosité croissante des frontières, la capacité d’adaptation d’un adversaire protéiforme et la difficulté, pour les États côtiers eux-mêmes, à contenir un phénomène qui déborde désormais largement de son foyer sahélien initial.

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