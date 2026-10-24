Dette : le Sénégal mobilise 55 milliards FCFA sur le marché UMOA

Le Sénégal a conclu le 23 octobre 2026 une levée de 55 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine, pour une enveloppe initialement fixée à 50 milliards. Pilotée par la Direction générale des financements et de la dette (DGFD) en liaison avec l’agence régionale UMOA-Titres, l’opération a rassemblé 69,372 milliards de soumissions, soit un taux de couverture de 138,75 %. Le Trésor en a écarté 14,372 milliards, portant le taux d’absorption à 79,28 %.

Une adjudication à trois étages pour lisser la courbe de dette

L’émission combinait trois instruments de maturités différentes. Le premier, un bon assimilable du Trésor à 364 jours, arrivera à échéance le 24 octobre 2027 et sert à couvrir les besoins de court terme. Les deux autres sont des obligations assimilables du Trésor, l’une d’une durée de trois ans remboursable le 26 octobre 2029, l’autre à cinq ans échéant le 26 octobre 2031. Le remboursement du capital interviendra, pour chaque ligne, le premier jour ouvré suivant la date d’échéance.

Cette architecture à trois étages traduit une volonté classique de lissage. En panachant un titre monétaire et deux segments obligataires moyen terme, le Trésor sénégalais limite le risque de concentration des tombées et teste simultanément l’appétit des investisseurs pour les maturités plus longues, généralement plus exigeantes en prime de risque. La répartition exacte des 55 milliards entre les trois lignes, de même que les rendements moyens pondérés sortis de la séance, conditionneront la lecture fine du coût de la ressource.

Un marché régional qui absorbe malgré le bruit politique

Le contexte intérieur rend l’exercice moins routinier qu’il n’y paraît. Les semaines précédentes ont été marquées par des déclarations gouvernementales sur la trajectoire budgétaire et par les débats autour du cadre financier 2026, qui ont pu alimenter une forme d’incertitude sur la signature de l’État. Le marché régional n’en a pas moins répondu présent : avec près de 139 % de couverture, les banques et institutionnels de la zone ont offert davantage que ce que le Trésor souhaitait absorber.

Cette séquence s’inscrit dans une tendance plus large sur le trimestre. Le 25 septembre 2026, Dakar avait déjà levé 157 milliards de FCFA pour 150 milliards mis en adjudication, soit un dépassement de 7 milliards. Le 9 octobre, en revanche, l’opération s’était soldée par 74,377 milliards mobilisés contre un objectif de 80 milliards, avec un taux d’absorption de 88,12 %. La trajectoire montre un marché qui suit, mais qui n’achète pas à n’importe quel prix et sélectionne les titres offerts.

Un calendrier d’émission tendu pour tenir l’objectif mensuel

Pour le seul mois d’octobre 2026, le programme sénégalais visait une mobilisation de 170 milliards de FCFA sur le marché régional. Après les 74,377 milliards du 9 octobre et les 55 milliards du 23 octobre, le cumul atteint environ 129 milliards, laissant un reliquat d’une quarantaine de milliards à sécuriser avant la fin du mois pour respecter la cible. Le fait que le Trésor ait choisi de retenir davantage que l’enveloppe mise en adjudication plutôt que d’ouvrir plus largement le robinet suggère une gestion prudente des conditions de taux.

Reste la question de la soutenabilité d’ensemble. L’encours total du Sénégal sur le marché UMOA-Titres, construit opération après opération depuis plusieurs années, constitue aujourd’hui l’une des composantes majeures de la dette publique du pays, aux côtés des concours extérieurs et des eurobonds. Chaque séance d’adjudication est devenue un indicateur avancé de la perception que les investisseurs ouest-africains ont de la gouvernance budgétaire à Dakar.

Concrètement, l’opération du 23 octobre envoie un signal rassurant à court terme : la demande primaire reste supérieure à l’offre, et le Trésor conserve la main sur l’arbitrage entre volume et coût. Les prochaines adjudications, et surtout les rendements observés sur les obligations à cinq ans, diront si cette résilience s’accompagne ou non d’une prime de risque silencieuse réclamée par les porteurs régionaux.

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