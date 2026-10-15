Access Bank absorbe la filiale camerounaise de Standard Chartered pour 29 M USD

La transaction qui a transféré Standard Chartered Bank Cameroon à Access Bank a été réglée pour 29 millions de dollars, environ 16,3 milliards de FCFA au cours du 5 décembre 2025, date d’achèvement du transfert des activités camerounaises. Le chiffre, longtemps gardé confidentiel, figure dans la note 6 des comptes annuels du groupe britannique rendus publics le 24 février 2026, qui précisent une contrepartie réglée intégralement en espèces. Pour la zone CEMAC, cette opération marque l’arrivée en force d’un acteur nigérian sur un marché bancaire étroit, dominé historiquement par des enseignes françaises et par quelques groupes panafricains.

Une sortie britannique à perte comptable limitée

Du côté du cédant, l’opération se solde par une perte comptable de 5,3 millions de dollars inscrite sur l’exercice 2025. Ce résultat intègre 9 millions de dollars provenant du reclassement en compte de résultat d’écarts de conversion accumulés depuis des années dans les capitaux propres du groupe au titre de son exposition au franc CFA. Sur l’ensemble de ses trois cessions africaines bouclées en 2025 — Cameroun, Tanzanie et Gambie — Standard Chartered a encaissé 48 millions de dollars et libéré 20 millions de dollars d’écarts de conversion, dont près de la moitié imputable au seul Cameroun.

Ces montants, modestes à l’échelle d’un bilan de plusieurs centaines de milliards de dollars, traduisent un choix stratégique assumé depuis le début de la décennie : recentrer la banque britannique sur ses corridors asiatiques et moyen-orientaux et abandonner les filiales de détail jugées sous-critiques en Afrique subsaharienne. Le mouvement avait été formalisé en avril 2022, lorsque le groupe avait annoncé son intention de se retirer de sept marchés du continent. L’accord-cadre conclu avec Access Bank en juillet 2023 couvrait initialement cinq pays — Cameroun, Angola, Gambie, Sierra Leone et activités tanzaniennes — dont seule une partie a été finalisée à ce jour.

Access Bank consolide son maillage en zone CEMAC

Pour Access Bank, premier groupe bancaire nigérian par les actifs avec un bilan dépassant 30 000 milliards de nairas en 2024, l’absorption de la filiale camerounaise s’inscrit dans une stratégie d’expansion continentale lancée par la direction depuis 2018. Le groupe est désormais présent dans une quinzaine de pays africains et vise ouvertement un top 5 continental à l’horizon 2027. L’autorisation de l’opération par la Commission de la CEMAC, signée le 11 juin 2024 à Malabo, a conditionné la bascule technique intervenue dix-huit mois plus tard.

Le Cameroun représente, par la taille de son économie, le poumon de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale. Son secteur bancaire, qui compte une quinzaine d’établissements, affiche un taux de bancarisation encore inférieur à 25 % selon les données compilées par la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac). Le renforcement d’Access Bank y vient bousculer les positions acquises par Société Générale, BGFI Bank, Afriland First Bank et Ecobank, dans un contexte où la Société Générale a elle aussi engagé une revue stratégique de ses filiales africaines depuis 2023.

Un précédent qui éclaire la bascule des capitaux africains

Le rachat camerounais s’inscrit dans un cycle plus large de reprise par des groupes nigérians d’actifs cédés par les banques occidentales. En 2022, Access Bank avait déjà absorbé la filiale sud-africaine de la BAWAG, et United Bank for Africa comme Zenith Bank ont multiplié les acquisitions sur la façade atlantique du continent. Dans la zone CEMAC, l’arrivée d’un acteur nigérian de poids se traduit généralement par une accélération de la digitalisation des services et par une pression accrue sur les commissions, deux évolutions attendues par la clientèle camerounaise.

Reste à mesurer, dans les prochains trimestres, l’effet concret sur l’offre proposée aux entreprises camerounaises, en particulier sur le financement du commerce extérieur, segment historiquement couvert par la banque britannique. L’absence de réseau d’agences hérité impose à Access Bank Cameroon d’intégrer rapidement la clientèle corporate transférée, tout en maintenant les lignes de correspondance bancaire indispensables aux importateurs. Pour la Commission bancaire d’Afrique centrale, l’enjeu consiste désormais à surveiller la bonne intégration prudentielle d’un acquéreur dont le centre de décision se trouve à Lagos.

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