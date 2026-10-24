Kinshasa : la filiale de Standard Bank engrange 17,8 M USD au S1

Avec 17,8 millions de dollars de bénéfice net au premier semestre 2026, Standard Bank RDC confirme sa place parmi les établissements les plus profitables du marché bancaire congolais. La filiale du groupe sud-africain, présente à Kinshasa, Lubumbashi et dans les principaux pôles miniers, consolide une rentabilité adossée à une clientèle d’entreprises et d’institutionnels, dans un pays où l’intermédiation bancaire demeure l’une des plus faibles du continent.

Une rentabilité qui s’inscrit dans la trajectoire du secteur bancaire congolais

Le résultat semestriel de la filiale congolaise doit se lire au regard d’un marché bancaire en expansion rapide mais encore embryonnaire. Selon les données publiées par la Banque centrale du Congo (BCC) ces dernières années, le total de bilan agrégé du secteur a dépassé 15 milliards de dollars en 2023, pour une quinzaine d’établissements agréés. Rapporté au produit intérieur brut, cet encours reste modeste, l’économie congolaise étant estimée au-dessus de 65 milliards de dollars par le Fonds monétaire international.

Dans cet ensemble, les filiales de groupes étrangers, Standard Bank, Rawbank, Equity BCDC ou TMB, concentrent l’essentiel des bénéfices. La performance de l’enseigne sud-africaine, filiale du premier groupe bancaire africain par les actifs, traduit la capacité des grands réseaux panafricains à capter la rente d’intermédiation sur les flux miniers, les paiements fournisseurs et les lignes de financement en devises. À titre de comparaison, Standard Bank Group avait publié en 2023 un bénéfice annuel supérieur à 2,1 milliards de dollars, dont une part croissante provient de ses filiales africaines hors Afrique du Sud.

Le cobalt, le cuivre et la dépendance aux cycles miniers

La rentabilité des banques installées en République démocratique du Congo ne peut être dissociée de la conjoncture extractive. Le pays assure plus de 70 % de la production mondiale de cobalt et figure parmi les trois premiers producteurs de cuivre, selon les derniers rapports de l’US Geological Survey. Les flux financiers générés par les majors du Katanga, Glencore, CMOC, Ivanhoe, alimentent une part substantielle des dépôts bancaires et des opérations de change traitées à Kinshasa.

Reste que la volatilité des cours pèse directement sur la liquidité du système. Le prix du cobalt, tombé sous les 30 000 dollars la tonne en 2024 après avoir dépassé 80 000 dollars en 2022, a réduit les marges des producteurs et donc leur demande de crédit. Dans le même temps, la fermeté des cours du cuivre, autour de 9 000 à 10 000 dollars la tonne depuis 2023, a soutenu les volumes d’affaires des banques exposées au corridor Lubumbashi-Kolwezi. L’enseigne sud-africaine, historiquement positionnée sur le financement du commerce extérieur et des grands comptes miniers, se trouve au cœur de cette équation.

Un pari sur la bancarisation d’un marché de cent millions d’habitants

Au-delà des minerais, l’enjeu structurel reste la bancarisation. La RDC compte plus de 100 millions d’habitants mais le taux de détention d’un compte bancaire formel demeurait inférieur à 15 % selon les enquêtes Findex de la Banque mondiale publiées en 2022, l’un des plus bas d’Afrique subsaharienne. L’essor du mobile money, porté par les opérateurs télécoms, a certes élargi l’accès aux services financiers, mais la profondeur du crédit bancaire reste marginale, les prêts au secteur privé représentant moins de 10 % du PIB.

Pour les grands groupes régionaux, ce retard est aussi une promesse de croissance. Standard Bank, qui opère en RDC depuis 1992 sous différentes dénominations, mise sur la digitalisation de ses canaux, l’extension prudente de son réseau et une segmentation claire autour des entreprises, des institutions publiques et d’une clientèle patrimoniale. La concurrence s’intensifie avec Rawbank, premier établissement du pays par le bilan, et avec Equity Group, qui a repris la Banque commerciale du Congo en 2020 et affiche des ambitions de banque de détail à grande échelle.

À l’horizon des prochains exercices, la trajectoire de la filiale dépendra autant de la stabilité du franc congolais, soumis à une inflation persistante au-dessus de 10 % ces dernières années, que de la capacité du régulateur à faire émerger un marché du crédit plus profond. Le résultat semestriel publié confirme en tout cas que la place bancaire de Kinshasa, longtemps périphérique dans les stratégies africaines des grands groupes, est devenue un terrain disputé.

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