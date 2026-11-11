Guinée : NMC vise 30 Mt de bauxite en 2030 et une raffinerie d’alumine

La filière bauxite guinéenne entre dans une phase d’accélération inédite, et Nimba Mining Company (NMC) en fournit l’une des illustrations les plus concrètes. L’opérateur, qui exploite la mine de Tinguilinta à Boké, a franchi le seuil des 5 millions de tonnes extraites en moins d’un an, avec plus de 4 millions de tonnes exportées début avril 2026 contre 1 million fin 2025. Son directeur général, Patrice L’Huillier, a détaillé en marge de la première édition du Simandou Mining Summit une trajectoire qui vise 30 millions de tonnes annuelles à horizon 2030, soit un doublement voire un triplement des volumes actuels.

Boké, épicentre d’une production guinéenne qui frôlerait 210 Mt

La dynamique de NMC s’inscrit dans un mouvement d’ensemble. Selon l’estimation avancée par Patrice L’Huillier, la production nationale de bauxite devrait avoisiner 210 millions de tonnes fin 2026, un ordre de grandeur qui placerait la Guinée très au-dessus de ses rivales mondiales et confirmerait son statut de premier exportateur de bauxite devant l’Australie. À titre de comparaison, le pays tournait autour de 90 millions de tonnes exportées en 2022 d’après les chiffres de la Chambre des mines : la trajectoire des cinq dernières années témoigne d’une expansion rapide, portée par la demande chinoise et par l’ouverture de nouveaux corridors logistiques à partir de Boké.

NMC s’appuie sur la remise en service progressive du port de Kamsar et de son axe ferroviaire, deux infrastructures héritées de l’ancien pôle historique de la Compagnie des bauxites de Guinée. La convention minière signée avec l’État guinéen le 3 août 2026 doit sécuriser ce développement, même si ses paramètres financiers, fiscaux et de durée n’ont pas été rendus publics. Investissements routiers complémentaires, extension des capacités d’embarquement et stabilisation du corridor sont présentés comme les conditions du passage à l’échelle.

Le pari de l’alumine, chaînon manquant de la souveraineté minière

Au-delà de l’extraction, c’est la transformation locale qui constitue la rupture annoncée. NMC prévoit la mise en service d’une unité de conversion bauxite-alumine avant 2029, et évoque la première nouvelle raffinerie d’alumine opérationnelle dans le pays avant fin 2027. Capacité, montant d’investissement et montage financier n’ont pas été précisés, mais l’enjeu est connu : une raffinerie d’alumine réclame généralement entre 1,5 et 3 milliards de dollars pour une capacité d’un à deux millions de tonnes, un ticket qui exige des partenaires financiers de premier rang. La Guinée ne dispose à ce jour que de la raffinerie historique de Friguia, dont les relances successives ont illustré la difficulté de l’exercice.

Cette montée en gamme s’inscrit dans un cadre réglementaire durci. Depuis le début de la décennie, les autorités de la transition poussent les opérateurs à localiser la première transformation, avec des échéances imposées aux détenteurs de permis. L’ambition rappelle celle affichée par l’Indonésie, qui a interdit l’exportation de minerai de nickel brut en 2020 pour forcer l’implantation de fonderies. La Guinée joue une carte comparable sur la bauxite, matière dont elle détient les plus grandes réserves mondiales selon l’US Geological Survey.

Marges étroites et dépendance aux acheteurs asiatiques

La rentabilité du modèle reste cependant sensible. Le coût de production de la bauxite guinéenne est estimé par Patrice L’Huillier autour de 30 dollars la tonne, pour un prix de commercialisation international de 40 à 45 dollars, principalement sur le marché chinois. Le différentiel de 10 à 15 dollars ne constitue pas une marge nette : il absorbe la logistique, les redevances, la maintenance et la rémunération des capitaux. « L’un des grands défis de notre industrie est précisément la maîtrise de cette chaîne de coûts », reconnaît le dirigeant.

Le risque commercial est d’autant plus concentré que la Chine reste, de loin, le premier débouché, devant l’Inde. Les raffineries chinoises du Shandong absorbent l’essentiel des flux guinéens depuis l’effacement progressif de la Malaisie et de l’Indonésie du marché d’exportation. Cette dépendance appelle une diversification des acheteurs, que la future alumine guinéenne pourrait ouvrir, notamment vers le Golfe où Emirates Global Aluminium, déjà actionnaire de projets à Boké, cherche à sécuriser ses approvisionnements.

Sur le plan social, NMC emploie environ 500 personnes, dont 98 % de ressortissants guinéens, et affecte 0,5 % de son chiffre d’affaires aux communautés locales, auxquels s’ajoute une enveloppe de 2 millions de dollars dédiée aux engagements sociaux et environnementaux. L’entreprise revendique un cap de 1 million d’heures travaillées sans accident franchi en juillet 2026. Les programmes portent sur l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation, mais aussi l’entrepreneuriat local, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes. Une piste de diversification vers l’exploitation aurifère est étudiée, sans calendrier ni enveloppe arrêtés.

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