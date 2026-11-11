L’OIF choisit son secrétaire général le 16 novembre sous pression

Le scrutin du 16 novembre à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ne sera pas une formalité protocolaire. Les chefs d’État et de gouvernement membres de l’organisation doivent trancher une succession dans une conjoncture rarement aussi défavorable : affrontements persistants dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), défiance ouverte entre Kinshasa et Kigali, et contestations internes qui fragilisent la machine administrative de l’institution. Le choix du prochain ou de la prochaine secrétaire général engagera la capacité de la Francophonie à peser dans les crises africaines des prochaines années.

Un vote sous le poids du dossier congolais

La guerre qui ravage le Nord-Kivu et le Sud-Kivu depuis la résurgence du Mouvement du 23 mars (M23) en 2021 déborde largement le cadre militaire. Elle structure désormais la diplomatie africaine francophone, Kinshasa accusant régulièrement Kigali de soutenir la rébellion, ce que les autorités rwandaises contestent. Les deux capitales sont membres de l’OIF, ce qui place l’organisation dans une position inconfortable : toute prise de parole est scrutée comme un alignement, tout silence comme une démission.

Ce contentieux pèse mécaniquement sur le vote. Les États membres doivent arbitrer entre un profil capable de parler aux deux camps et une personnalité plus clairement engagée sur le respect de l’intégrité territoriale congolaise, principe que la RDC défend sans relâche depuis la reprise de Goma par le M23 au début de 2025. L’enjeu dépasse les deux belligérants : la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union africaine ont déjà multiplié les initiatives de médiation, avec des résultats inégaux. La Francophonie risque l’invisibilité si elle ne définit pas sa valeur ajoutée propre.

Une organisation fragilisée dans ses rouages

Au siège parisien de l’OIF, les derniers exercices budgétaires ont été marqués par des alertes sur la gouvernance interne, des départs en cascade et des tensions sociales inédites. Plusieurs cadres ont publiquement exprimé leur malaise face à des méthodes de management jugées verticales, et des procédures de signalement ont été déclenchées. Ces turbulences ont terni l’image d’une institution déjà critiquée pour son coût de fonctionnement et la lisibilité incertaine de ses programmes.

Le mandat qui s’ouvre devra donc se jouer sur deux tableaux : restaurer la confiance des agents et des États contributeurs, et réarticuler l’offre politique de la Francophonie autour d’axes identifiables. La question numérique, la circulation des étudiants, la défense de la langue française dans les enceintes multilatérales et l’accompagnement des processus électoraux figurent parmi les chantiers régulièrement cités par les capitales africaines. Reste à hiérarchiser, dans un budget contraint estimé à environ 85 millions d’euros annuels, les priorités réellement finançables.

La France et les équilibres africains au cœur du jeu

Paris, principal contributeur historique de l’organisation, n’affiche jamais de candidat officiel mais pèse en coulisses dans la désignation. Les précédents scrutins l’ont illustré : la nomination d’Abdou Diouf en 2002, puis celle de Michaëlle Jean en 2014 et de Louise Mushikiwabo en 2018, ont toutes porté la marque d’arbitrages franco-africains. L’arrivée de l’ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de l’OIF avait d’ailleurs suscité, à l’époque, des réserves de la société civile sur la situation des libertés publiques à Kigali.

Sept ans plus tard, le contexte s’est encore durci. L’influence française recule en Afrique de l’Ouest, avec les ruptures diplomatiques enregistrées au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis 2022, et les pays du Sahel central ont pris leurs distances avec plusieurs cadres multilatéraux. Une partie des membres africains de l’OIF attend du prochain secrétaire général qu’il incarne une Francophonie moins perçue comme un prolongement des intérêts parisiens et davantage comme un espace de dialogue Sud-Sud. Le vote du 16 novembre, par consensus ou par majorité selon les usages, dira si l’organisation parvient encore à produire une synthèse crédible entre ses 88 États et gouvernements membres, observateurs compris.

À l’issue de ce rendez-vous, la Francophonie devra convaincre qu’elle demeure un outil diplomatique utile, et non un décor institutionnel hérité d’un autre siècle. La guerre dans l’est congolais fournira, dès les premiers mois du mandat, un test grandeur nature.

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