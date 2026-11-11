Budget : des députés sénégalais bloquent 980 milliards de Guirassy

Le projet de budget de 980 milliards de francs CFA porté par Moustapha Mamba Guirassy devant la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale du Sénégal n’a pas franchi l’étape du contrôle parlementaire. Réunis en formation élargie, les députés ont refusé d’avaliser le document, pointant des incohérences entre les prévisions présentées et la sincérité attendue d’un acte budgétaire. Le revers est d’autant plus notable qu’il émane d’une assemblée dominée par Pastef, formation issue de la coalition victorieuse de 2024.

Un revers budgétaire inhabituel dans une majorité disciplinée

Dans la tradition parlementaire sénégalaise, l’examen en commission des finances débouche rarement sur un rejet frontal d’un budget sectoriel porté par un ministre du camp majoritaire. Les ajustements sont le plus souvent négociés en amont, entre les services du ministère, la Direction générale du budget et les rapporteurs désignés. Le fait que la Commission des finances ait choisi de renvoyer le projet de Moustapha Mamba Guirassy marque donc une inflexion de méthode. Il traduit une volonté affichée du groupe majoritaire de mettre en pratique le discours de rupture porté depuis mars 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont fait de la transparence des comptes publics un marqueur politique.

La notion de sincérité budgétaire, invoquée par les parlementaires, renvoie à un principe codifié par la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2020, transposée dans l’espace UEMOA à partir de la directive communautaire de 2009. Elle impose au gouvernement de présenter des prévisions de recettes et de charges conformes aux informations disponibles et d’écarter toute surévaluation ou sous-évaluation manifeste. En s’emparant de ce concept technique, les députés déplacent le débat du terrain politique vers celui de la conformité juridique, un angle plus difficile à récuser pour l’exécutif.

Un signal envoyé à l’approche du Projet de loi de finances

Le calendrier donne au vote de la commission une portée particulière. L’Assemblée nationale doit examiner dans les semaines à venir le Projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice suivant, dans un contexte où le gouvernement sénégalais a reconnu, depuis le rapport de la Cour des comptes publié en février 2025, une dette publique révisée à plus de 100 % du produit intérieur brut (PIB) et un déficit supérieur aux chiffres communiqués par l’administration précédente. Le Fonds monétaire international (FMI) a suspendu ses décaissements en attendant la négociation d’un nouveau programme. Dans cet environnement, chaque enveloppe ministérielle est examinée avec une attention renforcée.

Les 980 milliards de francs CFA en jeu placent le portefeuille de Moustapha Mamba Guirassy parmi les plus lourds du budget général de l’État, dont le volume total avoisine 7 000 milliards de francs CFA selon les ordres de grandeur des derniers exercices. Un tel niveau de dépenses correspond habituellement aux secteurs sociaux prioritaires, Éducation en tête, qui concentrent depuis plusieurs années entre 20 % et 25 % des crédits de l’État. La contestation parlementaire porte donc sur un bloc stratégique, dont la cohérence conditionne l’équilibre général du PLF.

Une doctrine de contrôle qui cherche sa ligne

Au-delà du ministère concerné, la séquence interroge la doctrine de contrôle budgétaire que la majorité entend installer. Pastef a fait campagne sur la reddition des comptes et l’assainissement des finances publiques. Appliquer la même grille à ses propres ministres expose le gouvernement à des frictions internes, mais consolide la crédibilité du discours de rupture auprès des partenaires techniques et financiers. Reste que la procédure n’est pas close : un projet rejeté en commission peut faire l’objet d’arbitrages complémentaires avec la Primature et le ministère des Finances et du Budget, avant un nouveau passage et, in fine, un vote en séance plénière.

Par ailleurs, le précédent pèsera sur les autres ministres appelés à défendre leurs crédits. En 2023, plusieurs commissions parlementaires d’Afrique francophone, notamment au Bénin et en Côte d’Ivoire, avaient durci leurs exigences documentaires sans aller jusqu’au rejet. Le geste de Dakar tranche avec cette pratique et pourrait inspirer d’autres assemblées de la sous-région, où la question de la sincérité des prévisions reste un point faible régulièrement signalé par la BAD et le FMI dans leurs revues de gestion des finances publiques.

La suite dépendra de la capacité du ministère à réviser ses projections dans un délai compatible avec le calendrier budgétaire. Le gouvernement devra choisir entre un ajustement technique rapide et une reformulation plus profonde des priorités sectorielles, dans un exercice où la moindre révision sera scrutée comme un test de la cohérence entre le discours de rupture et la pratique budgétaire.

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