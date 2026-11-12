Citibank Cameroon primée par Euromoney pour sa banque transactionnelle

Avec seulement 144 clients inscrits à son portefeuille, composé d’entreprises, d’institutions financières et d’organismes publics, Citibank Cameroon occupe une position singulière dans le paysage bancaire local. La filiale de la banque américaine a enregistré en 2025 une hausse de 48 % des revenus tirés de ses solutions de trésorerie et de financement du commerce international, selon les résultats des Transaction Banking Awards 2026 d’Euromoney. Sur le même exercice, les produits liés à la gestion de liquidité ont progressé de 21 %, tandis que les soldes rattachés aux activités distinguées ont augmenté de 14 %.

Un modèle corporate rentable, mais étroitement spécialisé

Les chiffres consolidés confirment la rentabilité du modèle. D’après le rapport du Comité national économique et financier (CNEF) sur la monnaie, le crédit et le fonctionnement du système financier en 2025, alimenté par le système de reporting bancaire SPECTRA, Citibank Cameroon a dégagé un bénéfice net de 10,3 milliards de FCFA l’an passé, pour un total de bilan de 478 milliards. Les dépôts de la clientèle s’élevaient à 397,7 milliards de FCFA à la clôture, soit 4,3 % du marché camerounais des dépôts bancaires.

La structure des engagements révèle en revanche une activité de crédit volontairement contenue. Les prêts accordés par l’établissement américain plafonnent à 87,8 milliards de FCFA, pour une part de marché de 1,2 % seulement. Son ratio crédits sur dépôts s’établit à 22,1 %, très en deçà des 77,3 % relevés pour l’ensemble du secteur bancaire camerounais. Autrement dit, la filiale transforme peu ses ressources en financement de l’économie réelle locale et privilégie une activité de services, de cash management et d’opérations internationales adossée à une clientèle triée sur le volet.

Une stratégie cohérente avec le repli de Citi en banque de détail

Cette spécialisation s’inscrit dans la trajectoire globale du groupe américain. Depuis l’annonce en avril 2021 par sa directrice générale Jane Fraser du retrait de la banque de détail dans quatorze marchés, dont plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe, Citi a recentré son dispositif international sur les activités de banque de gros, les institutions financières et les grandes entreprises multinationales. L’établissement, présent en Afrique depuis plus de six décennies, maintient des licences dans une douzaine de pays du continent, parmi lesquels le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Algérie ou encore le Cameroun, en se concentrant sur les flux transfrontaliers, le financement des matières premières et les services aux souverains.

Le positionnement camerounais épouse cette doctrine. Dans un marché dominé en volume par des groupes panafricains comme Afriland First Bank, Société Générale Cameroun, BICEC ou Ecobank, qui irriguent le tissu des petites et moyennes entreprises, la filiale américaine capte une part disproportionnée des dépôts corporate grâce à la domiciliation des flux de grands comptes industriels et pétroliers. Le Cameroun, première économie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) avec un produit intérieur brut estimé autour de 50 milliards de dollars, offre un vivier d’entreprises suffisamment internationalisées pour nourrir ce modèle à faible densité clientèle.

La bascule numérique au service des grands comptes

L’année 2025 a également été marquée par la mise en service, sur le marché camerounais, d’un outil numérique dédié à la gestion des signataires autorisés sur les comptes bancaires des entreprises clientes. Ce dispositif fait partie d’un programme régional déployé par le groupe sur huit juridictions africaines. Pour les trésoriers de groupe opérant depuis Douala, Yaoundé ou les sièges européens de leurs maisons mères, cette dématérialisation réduit les délais d’actualisation des mandats bancaires, un point sensible dans un environnement où les contrôles de conformité se sont durcis depuis la révision en 2022 du dispositif de lutte contre le blanchiment de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

Reste que ni le nombre d’utilisateurs camerounais de l’outil, ni la liste précise des huit pays couverts, ni la contribution exacte des activités transactionnelles au bénéfice net n’ont été rendus publics. La méthodologie des Transaction Banking Awards d’Euromoney, qui combine volumes d’activité déclarés par les banques et enquêtes auprès des trésoriers d’entreprise, ne permet pas davantage de reconstituer les flux en valeur absolue. L’écart durable entre une collecte de dépôts solide et un portefeuille de crédits marginal continuera néanmoins d’interroger la place de la banque américaine dans le financement du développement productif camerounais.

Pour aller plus loin

Le Groupe BCP structure une offre en yuan pour le commerce Afrique-Chine · Nigeria : Abuja encadre les stablecoins pour protéger le naira · Loi bancaire 2025-03 : le Sénégal durcit la conformité AML/CFT

J’aime ça : J’aime Chargement…