Cameroun : Murphy Oil s’engage dans l’amont pétrolier pour 112 milliards FCFA

Avec la signature de quatre contrats de partage de production d’un montant cumulé de 112 milliards de francs CFA, soit près de 170 millions d’euros, la SNH installe Murphy Oil Corporation comme un nouvel acteur de poids de l’amont pétrolier camerounais. Le groupe texan, coté à la Bourse de New York et historiquement présent dans le golfe du Mexique, en Malaisie et au Vietnam, fait ainsi son entrée dans un pays où il n’était jusqu’ici pas référencé parmi les opérateurs titulaires de permis.

Une entrée américaine dans un paysage dominé par les majors européennes

L’amont pétrolier camerounais est traditionnellement structuré autour d’un petit nombre d’opérateurs internationaux, parmi lesquels le français Perenco s’est imposé comme le principal producteur après le retrait progressif de TotalEnergies des champs matures du Rio del Rey. Addax Petroleum, filiale du chinois Sinopec, et quelques indépendants complètent le tableau. L’arrivée de Murphy Oil introduit une signature américaine significative, à un moment où Washington observe avec attention les positions chinoises et européennes dans le golfe de Guinée.

Les contrats de partage de production, formule privilégiée par Yaoundé depuis la refonte de son code pétrolier, laissent à l’État camerounais la propriété du sous-sol et organisent le partage des hydrocarbures extraits entre la SNH, bras armé de l’État dans le secteur, et l’investisseur. Cette architecture contractuelle a l’avantage de limiter l’exposition budgétaire du Trésor tout en garantissant une rente proportionnelle aux volumes produits et au prix du baril.

Un bassin sédimentaire à bout de souffle

Le pari n’est pourtant pas anodin. La production pétrolière camerounaise, qui avait culminé à plus de 180 000 barils par jour au milieu des années 1980, oscille désormais autour de 55 000 à 65 000 barils par jour selon les années, d’après les ordres de grandeur publiés par la SNH dans ses rapports semestriels. Les champs historiques du Rio del Rey, à la frontière avec le Nigeria, affichent des taux de déplétion élevés, tandis que le bassin de Douala/Kribi-Campo peine à prendre le relais malgré quelques découvertes gazières.

Dans ce contexte, chaque nouvel investisseur disposé à engager des campagnes sismiques et des forages d’exploration est accueilli comme une respiration. Les recettes pétrolières demeurent une variable critique pour les équilibres budgétaires camerounais : elles représentent encore, bon an mal an, entre 15 et 20 % des recettes propres de l’État, selon les cadrages publiés par le ministère des Finances dans le cadre des programmes conclus avec le Fonds monétaire international.

Un signal envoyé aux marchés et aux bailleurs

Au-delà du montant, c’est la portée symbolique de l’opération qui retiendra l’attention des analystes sectoriels. L’enveloppe de 112 milliards de francs CFA, si elle correspond à des engagements fermes d’exploration et de développement, placerait Murphy Oil parmi les investisseurs les plus actifs de la décennie dans l’amont camerounais. À titre de comparaison, les derniers cycles d’attribution de permis organisés par Yaoundé n’avaient attiré qu’un nombre limité de candidats, dans un marché mondial où la concurrence entre bassins africains s’est durcie, notamment avec la montée en puissance du Sénégal, de la Mauritanie et, bientôt, de la Namibie.

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), dont le Cameroun constitue la première économie, a besoin de devises pour reconstituer ses réserves de change. La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) impose depuis 2019 un rapatriement renforcé des recettes d’exportation du secteur extractif, ce qui fait de tout nouveau contrat pétrolier un enjeu pour la stabilité monétaire de la sous-région autant que pour les finances publiques nationales.

Les inconnues du calendrier opérationnel

Reste que la transformation d’un contrat en production effective s’étale généralement sur cinq à dix ans dans l’offshore camerounais, entre acquisition sismique, forages d’évaluation et développement des installations. Le marché attend désormais des précisions sur les blocs concernés, la part contractuelle revenant à la SNH, et le calendrier des travaux auxquels Murphy Oil s’engage. Autant d’éléments qui détermineront si cette opération marque un simple repositionnement stratégique d’un indépendant américain ou le début d’un cycle plus large de réinvestissement dans l’amont camerounais.

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