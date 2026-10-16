Hydrocarbures au Gabon : SOS Consommateurs exige la publication de l’audit 2016

La crise de l’essence qui frappe la capitale gabonaise depuis plusieurs jours est devenue le point de bascule d’un débat beaucoup plus large sur la gouvernance du secteur pétrolier au Gabon. Dans un communiqué daté du 16 octobre 2026, l’association SOS Consommateurs réclame aux autorités la publication complète du bilan de l’audit pétrolier réalisé en 2016, et pose cette exigence comme un préalable à toute refonte du cadre réglementaire des hydrocarbures annoncée par l’exécutif. L’organisation réclame le détail des anomalies identifiées à l’époque, des redressements financiers prononcés, des recettes effectivement recouvrées et des mesures correctives appliquées depuis.

Un audit pétrolier devenu point d’ancrage de la contestation citoyenne

Dix ans après avoir été commandité, l’audit de 2016 n’a jamais fait l’objet d’une restitution publique consolidée. Pour SOS Consommateurs, cette opacité documentaire n’est pas une question d’archives : elle conditionne la crédibilité de toute réforme à venir. L’association estime qu’on ne saurait réécrire les règles d’un secteur sans avoir d’abord soldé les comptes du précédent cycle de contrôle. La demande vise aussi bien l’amont, où se jouent les volumes déclarés par les opérateurs et le partage de production avec l’État, que l’aval, directement perceptible par l’usager à la pompe.

L’argumentaire repose sur un principe simple de souveraineté fiscale. Une production mal mesurée se traduit par des recettes contractuelles et fiscales minorées, donc par un rétrécissement mécanique des marges d’investissement public dans la logistique, le raffinage ou les stocks de sécurité. « Connaître précisément ce qui est produit constitue le premier niveau de protection des droits des citoyens », fait valoir l’association dans son communiqué. La formulation renvoie à un enjeu classique des États rentiers : la métrologie des flux comme première ligne de défense budgétaire.

Un paradoxe assumé par un pays producteur en pénurie

Les files d’attente observées ces dernières semaines dans les stations-service de Libreville alimentent un paradoxe désormais structurel. Le Gabon produit autour de 200 000 barils de brut par jour selon les ordres de grandeur généralement admis pour la décennie 2020, et conserve un outil de raffinage à Port-Gentil, la Société gabonaise de raffinage (Sogara), dont la capacité nominale historique avoisine 20 000 à 25 000 barils par jour. En dépit de cette base industrielle, le pays reste tributaire d’importations régulières de produits finis pour couvrir sa consommation intérieure, exposant la chaîne logistique à la moindre défaillance d’un maillon.

SOS Consommateurs résume cette anomalie sans détour. « Il est anormal qu’un pays producteur subisse des vulnérabilités persistantes face aux ruptures d’approvisionnement en produits finis », écrit l’association. Le constat n’est pas isolé à l’échelle du golfe de Guinée : le Nigeria, premier producteur du continent, a longtemps importé l’essentiel de son essence avant la montée en charge progressive de la raffinerie de Dangote à partir de 2024. Le Cameroun voisin, confronté à l’incendie de la Sonara en 2019, dépend lui aussi des importations pour l’essentiel de sa consommation. Le Gabon s’inscrit dans ce schéma régional d’un amont pétrolier déconnecté d’un aval sous-dimensionné.

Traçabilité, stocks stratégiques et protection de l’usager

Au-delà de la demande de transparence sur 2016, l’association formule une série de propositions pour la future réglementation. Elle plaide pour la mise en place d’un dispositif de suivi couvrant l’ensemble du cycle, de l’extraction à la distribution, en passant par le transport, le stockage, le raffinage et l’importation. Elle préconise la modernisation des équipements de mesure, la conduite d’audits indépendants périodiques, et un renforcement des stocks de sécurité adossé à une consolidation des capacités de raffinage et des infrastructures logistiques.

Ces recommandations rejoignent les standards promus par l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), à laquelle le Gabon avait adhéré avant d’en être suspendu en 2013. Le pays s’était engagé en 2021 dans un processus de réadhésion, dont la finalisation reste un marqueur attendu par les bailleurs comme par les investisseurs. La séquence actuelle, qui mêle pénurie à la pompe et demande citoyenne de reddition de comptes, offre aux autorités une fenêtre politique pour arrimer la future loi hydrocarbures à des exigences vérifiables de traçabilité et de publication des données de production.

Reste à savoir si l’exécutif acceptera de rouvrir un dossier technique sensible, dont les conclusions mettent potentiellement en cause des opérateurs encore présents sur le bassin sédimentaire gabonais. La protection des usagers, érigée par SOS Consommateurs en finalité de la réforme, servira d’étalon à la crédibilité du prochain texte.

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