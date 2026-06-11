Hydrocarbures : le Sénégal signe un mois de mai 2026 record

Le secteur des hydrocarbures au Sénégal a enregistré en mai 2026 sa meilleure performance mensuelle depuis l’entrée en production des champs offshore. Selon les données diffusées par les autorités, 2,93 millions de barils de pétrole brut ont été extraits sur le mois, auxquels s’ajoutent quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) acheminées vers les marchés internationaux. Ce double record valide la montée en cadence des installations exploitées au large des côtes sénégalaises et renforce la crédibilité du pays comme nouveau fournisseur d’énergie de l’Atlantique ouest-africain.

Sangomar accélère sa cadence pétrolière

Le gisement de Sangomar, opéré par l’australien Woodside Energy aux côtés de la société nationale Petrosen, constitue le moteur de cette progression. Avec 2,93 millions de barils produits en mai, le champ s’approche d’une moyenne quotidienne légèrement supérieure à 94 000 barils, un niveau cohérent avec les objectifs de plateau communiqués depuis le démarrage commercial intervenu en 2024. Cette stabilité opérationnelle marque une rupture avec les premières phases de production, durant lesquelles plusieurs ajustements techniques avaient été nécessaires sur l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Léopold Sédar Senghor.

Pour Dakar, l’enjeu dépasse le simple volume. Chaque cargaison expédiée alimente directement les recettes budgétaires via les mécanismes de partage de production et la fiscalité sectorielle. La régularité des chargements conditionne la capacité du Trésor à anticiper ses encaissements en devises, à un moment où le pays gère un endettement extérieur scruté par les bailleurs et où la nouvelle équipe gouvernementale entend renégocier certains contrats hérités du précédent cycle politique.

Grand Tortue Ahmeyim installe le Sénégal sur la carte mondiale du GNL

Le deuxième pilier de la performance de mai tient au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement avec la Mauritanie sous la conduite de BP et de l’américain Kosmos Energy. Quatre cargaisons de GNL ont été exportées sur le mois, un rythme qui rapproche le projet de sa capacité nominale de la première phase, estimée à environ 2,3 millions de tonnes par an. Cette accélération intervient alors que les acheteurs européens cherchent activement à diversifier leurs approvisionnements et que les indices de prix au comptant restent porteurs.

L’arrivée du Sénégal sur le marché du GNL ne se limite pas à un effet volume. Elle redessine la géographie de l’offre africaine, jusque-là dominée par le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte. En s’insérant dans ce club restreint, Dakar dispose d’un argument supplémentaire dans ses discussions commerciales et diplomatiques avec l’Union européenne, qui multiplie depuis 2022 les partenariats énergétiques sur la façade atlantique africaine. Reste à transformer cette présence ponctuelle en flux durable, ce qui suppose la sécurisation de contrats long terme et la concrétisation des phases ultérieures du projet, longtemps évoquées par les opérateurs.

Un test pour la gouvernance sectorielle

Cette performance industrielle survient dans un contexte politique singulier. Depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko en 2024, les autorités sénégalaises ont fait de la souveraineté énergétique un axe structurant de leur communication, promettant une révision des contrats pétroliers et gaziers jugés défavorables. Les chiffres de mai 2026 fournissent une grille de lecture utile à cet exercice : ils établissent la valeur réelle des actifs en jeu et déterminent l’assiette sur laquelle s’appliquera toute renégociation fiscale ou contractuelle.

Concrètement, la trajectoire ascendante de la production accroît l’effet de levier de l’État dans ses discussions avec les opérateurs, mais elle l’expose aussi davantage aux retournements des cours mondiaux. Le brent évolue depuis plusieurs mois dans une fourchette resserrée, tandis que les prix européens du gaz, en repli par rapport aux pics de 2022, demeurent volatils. La capacité des autorités à lisser ces variations, via un fonds de stabilisation ou des couvertures financières, conditionnera l’impact macroéconomique réel de la manne pétro-gazière.

Le défi consiste désormais à transformer cette performance industrielle en effet d’entraînement sur l’économie domestique, qu’il s’agisse de contenu local, de formation ou de transformation aval. Selon PressAfrik, ces chiffres confirment l’ancrage du Sénégal parmi les nouveaux producteurs ouest-africains d’hydrocarbures.

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