Coopération militaire : l’amiral Wikoff reçu à Alger par Chanegriha

La visite à Alger de l’amiral américain George Wikoff, commandant des forces conjointes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et patron des forces navales des États-Unis en Europe et en Afrique, confirme l’intensification du dialogue militaire entre Washington et Alger. L’officier supérieur a été reçu par le général Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire et ministre délégué à la Défense. Les deux responsables ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale, à un moment où l’Algérie multiplie les signaux d’ouverture à ses partenaires occidentaux.

Un rapprochement militaire Algérie-États-Unis qui s’accélère

L’entrevue entre l’amiral Wikoff et le général Chanegriha s’inscrit dans une séquence diplomatique soutenue. Depuis plusieurs mois, les contacts de haut niveau se sont multipliés entre les hiérarchies militaires des deux pays, marquant une inflexion notable dans une relation longtemps dominée par la prudence. La présence du commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, qui exerce parallèlement des responsabilités au sein du commandement allié de l’OTAN, donne à ce déplacement une portée stratégique particulière.

Le choix d’Alger comme étape n’a rien d’anodin. L’Algérie demeure l’une des principales puissances militaires du continent africain, dotée d’un appareil de défense structuré et d’une posture historiquement non alignée. Le pays entretient une relation dense avec Moscou, fournisseur traditionnel de ses équipements lourds, mais cherche depuis plusieurs années à diversifier ses partenariats sécuritaires. Le dialogue renforcé avec Washington illustre cette logique d’équilibrage assumée par la présidence Tebboune.

Sahel, Méditerranée, Libye : un agenda sécuritaire dense

Sur le fond, la coopération militaire entre Alger et Washington s’organise autour de plusieurs dossiers brûlants. La déstabilisation du Sahel, le retrait des forces françaises et européennes de la région, la montée en puissance de groupes armés au Mali, au Niger et au Burkina Faso placent l’Algérie en position de verrou stratégique sur la frontière sud du Maghreb. Pour les états-majors américains, le partage de renseignement et la coordination opérationnelle avec Alger sont devenus un levier difficilement contournable.

La Méditerranée occidentale et la situation libyenne complètent ce tableau. L’amiral Wikoff, dont le commandement couvre l’ensemble du bassin méditerranéen, est un interlocuteur naturel sur les questions de sécurité maritime, de lutte contre les trafics et de surveillance des flux migratoires. Le voisinage libyen, où Alger joue un rôle de médiateur régional, constitue également un point de convergence d’intérêts. Reste que les autorités algériennes maintiennent leur ligne rouge : aucune base étrangère sur le sol national, aucun engagement militaire hors des frontières.

Une diplomatie de défense aux équilibres délicats

Cette visite intervient dans un contexte régional sous tension. La rivalité persistante avec le Maroc, soutenu par Washington sur le dossier du Sahara occidental depuis la reconnaissance américaine de 2020, complique l’équation. Alger surveille attentivement les évolutions du partenariat de défense maroco-américain, tout en cherchant à obtenir des États-Unis une forme de réassurance technologique et opérationnelle. La présence d’un officier général américain de premier plan au siège de l’état-major algérien participe de cette mécanique d’équilibres.

Concrètement, plusieurs chantiers sont sur la table. La formation, les exercices conjoints, la coopération en matière de cybersécurité et de contre-terrorisme figurent parmi les axes traditionnels du dialogue militaire bilatéral. Des discussions plus discrètes portent sur d’éventuelles acquisitions d’équipements américains, dans un marché algérien historiquement verrouillé par les industriels russes. Le scénario d’une diversification partielle, sans rupture avec Moscou, gagne en crédibilité auprès des observateurs.

Pour Washington, l’enjeu dépasse la seule relation bilatérale. Conserver une porte d’entrée diplomatique à Alger, dans un environnement régional fragmenté, représente un actif stratégique de premier ordre. Pour Alger, capitaliser sur l’intérêt américain permet de renforcer sa position de puissance pivot entre Maghreb, Sahel et Méditerranée. Les prochains mois diront si cette dynamique se traduit par des engagements opérationnels concrets ou si elle restera cantonnée au registre symbolique des visites de haut niveau. Selon RFI Afrique, l’entretien a notamment permis de dresser un bilan complet de la coopération militaire entre les deux pays.

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