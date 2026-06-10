SMR en Afrique : la Banque mondiale rouvre la voie du nucléaire civil

Le retour de la Banque mondiale dans le financement du nucléaire civil constitue un point d’inflexion pour les stratégies énergétiques africaines. Pendant plus de trois décennies, l’institution de Bretton Woods s’était tenue à l’écart de l’atome, laissant les pays en développement composer avec un accès restreint aux capitaux longs nécessaires à ce type d’infrastructure. La décision récente du conseil d’administration de lever ce tabou ouvre un espace nouveau, en particulier pour les petits réacteurs modulaires (SMR), technologie présentée comme plus souple, moins capitalistique à l’unité et mieux adaptée aux réseaux africains.

Pour les économies du continent, l’enjeu dépasse la seule question de la production électrique. La demande d’énergie pilotable, capable de fournir une base stable indépendante des aléas climatiques, croît sous l’effet de l’industrialisation, de l’urbanisation accélérée et de l’émergence d’une économie numérique gourmande en centres de données. Les SMR, dont la puissance unitaire se situe généralement entre 50 et 300 mégawatts, offrent une réponse modulaire à des marchés où les grands réacteurs classiques restent hors de portée financière et technique.

Un nouveau pacte financier pour l’énergie pilotable

L’analyse signée Mohamed H’Midouche dans Financial Afrik plaide pour un pacte financier rénové autour du nucléaire civil africain. L’argument central tient en une équation : sans dette concessionnelle de très long terme, sans garanties souveraines crédibles et sans véhicules de partage des risques, aucun SMR ne sera financé sur le continent à des conditions soutenables. La position antérieure de la Banque mondiale verrouillait de fait l’écosystème, dissuadant les banques de développement régionales et les bailleurs bilatéraux d’avancer sans couverture multilatérale.

Le déverrouillage attendu pourrait entraîner un effet d’alignement. La Banque africaine de développement, déjà sollicitée par plusieurs États sur des études de préfaisabilité, dispose désormais d’un cadre politique plus lisible pour instruire d’éventuels concours. Les agences de crédit-export occidentales, longtemps freinées par l’absence de cofinancement multilatéral, retrouvent une marge de manœuvre. Reste à structurer des montages capables d’absorber les surcoûts récurrents constatés sur les premières unités commerciales de SMR, qu’il s’agisse de modèles américains, russes, sud-coréens ou chinois.

Une doctrine africaine à construire

Plusieurs pays se positionnent déjà. L’Afrique du Sud, seul État africain doté d’un réacteur en activité, étudie l’option SMR pour prolonger son socle nucléaire. Le Ghana, le Rwanda, le Kenya, l’Ouganda ou encore le Maroc ont signé des protocoles d’intention avec des fournisseurs internationaux. Au Sahel et en Afrique centrale, les discussions restent plus embryonnaires, mais le sujet émerge dans les feuilles de route énergétiques nationales. La diversité de ces trajectoires plaide pour une coordination continentale, sans laquelle chaque pays risque de négocier en ordre dispersé face à des vendeurs aguerris.

Une doctrine africaine du nucléaire civil suppose plusieurs piliers. D’abord, le renforcement des autorités de sûreté nationales, condition non négociable posée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ensuite, la formation d’ingénieurs et de régulateurs capables d’évaluer les offres technologiques sur la durée d’un cycle de vie complet, soit soixante ans ou davantage. Enfin, l’intégration des SMR dans des planifications électriques cohérentes, où ils complètent les énergies renouvelables sans cannibaliser les investissements dans le solaire, l’hydroélectricité ou les réseaux de transport.

Industrialisation, données et souveraineté

L’argument industriel pèse lourd. Les zones économiques spéciales, les projets miniers de transformation et les futurs hubs de calcul exigent une électricité disponible 24 heures sur 24, à un coût stable et prévisible. Le gaz naturel a longtemps joué ce rôle, mais les contraintes climatiques et la volatilité des marchés en réduisent l’attractivité de long terme. Les SMR offrent une alternative bas carbone qui séduit autant les ministères de l’Industrie que les opérateurs de centres de données, dont l’implantation africaine s’accélère.

La souveraineté énergétique constitue l’autre versant du débat. Acheter un réacteur, c’est s’inscrire pour des décennies dans un partenariat technologique, industriel et géopolitique avec un fournisseur. Les choix opérés dans les prochaines années dessineront durablement les alignements continentaux. Entre Rosatom, Westinghouse, EDF, KHNP et CNNC, la compétition est vive, et chaque offre porte une empreinte diplomatique. Le risque d’une dépendance mal négociée existe, tout comme l’opportunité d’arracher des transferts de technologie inédits.

Le réengagement multilatéral ne résout pas mécaniquement ces arbitrages. Il crée un cadre dans lequel les États africains peuvent, s’ils s’en donnent les moyens, transformer une promesse technologique en projets bancables et acceptés socialement. Selon Financial Afrik, la fenêtre stratégique ouverte par la Banque mondiale ne restera pas indéfiniment entrebâillée.

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